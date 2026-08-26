Миссия - просвещать

Анастасия Склярова из Югры создала среду, где каждый учитель-волонтёр чувствует заботу. Фото: РОО «Учитель-волонтер».

Это точно знают учителя-волонтёры, которые проводят занятия для воспитанников детских домов, реабилитационных центров, детей участников СВО. Их истории - о том, как одна улыбка и правильно объяснённая задача могут изменить судьбу.

Согревая знаниями

Несмотря на суровый климат Ханты-Мансийского автономного округа, там есть место для тепла, которое не зависит от погоды. Его дарят учителя-волонтёры. Анастасия Склярова в 2020 году решила: если ребёнок не понимает школьные предметы, это наша общая проблема. Так родилась общественная организация «Учитель-волонтёр».

Миссия - дарить знания детям, а вместе с этим и тепло. За пять лет организация объединила около тысячи педагогов-добровольцев из Югры, Тюмени, Башкирии и даже Луганской области. И все они, не считаясь со временем, проводят бесплатные занятия для детей, которые отстают в учёбе.

Сегодня в организации два полноценных центра - в Урае и Белоярском. Все продумано для комфортной работы: удобные кабинеты, безопасная атмосфера, а главное - учителя, которые умеют объяснять так, что даже сложные задачи становятся понятными.

Уроки могут быть добрыми

Главный инструмент - мобильное приложение «Добрые уроки». Оно позволяет проводить занятия дистанционно, а это значит, что помощь при- ходит в любой уголок Югры. За пять лет проведено более 140 тысяч очных и онлайн-занятий. Ими охвачено почти 14,3 тысячи школьников.

«Мы не просто подтягиваем успеваемость, - говорит Анастасия. - Мы возвращаем детям веру в себя, показываем, что учиться - это не скучно, а интересно».

Особое внимание - ребятам, чьи отцы сегодня защищают Родину. 661 такой ученик получает дополнительную поддержку. У каждого из них история о том, как страх перед экзаменом сменился уверенностью.

Зажигая огни в сердцах

Анастасия создала среду, где каждый учитель-волонтёр чувствует за- боту: гибкий график, профилактика выгорания, корпоративные мероприятия для семей. «Наш слоган - "Вы с нами, а мы с вами"», - говорит она.

Сегодня организация поддерживает не только школьников, но и самих педагогов. Помогает с аттестацией, повышением квалификации, организует тренинги и даже капустники. Созданы «Свеча добра», «Этна тур», «Слёт волонтёров» - мероприятия, где педагоги обмениваются опытом, поддерживают друг друга и заряжаются энергией. Всё для того, чтобы учителя оставались счастливыми. Ведь учитель, который выгорел, не сможет зажечь искру в ребёнке.

Всё началось с одного поста в соцсетях. Анастасия предложила коллегам помочь детям, и откликнулись десятки. Потом сотни. Сегодня это мощное сообщество, которое меняет судьбы. Один из примеров: девятиклассник, который боялся математики, после занятий с волонтёром не только сдал ОГЭ на четвёрку, но и решил поступать в техникум на программиста.

«Время чудес» - ключ к будущему

Когда в реабилитационный центр «Островок» Астраханской области приезжает учитель математики, ребята не прячут тетрадки. Наоборот - достают, раскладывают, тянут руки. Потому что урок математики здесь - настоящее приключение. Задача не просто решить уравнение, а понять: мир вокруг - тоже формула, и она поддается тем, кто не боится пробовать. В этом уверенна и Анаргуль Ибляминова, председатель благотворительного фонда «Время чудес». За десять лет она прошла путь от волонтера до руководителя организации, которая сегодня дарит детям-сиротам не только праздники, но и ключ к будущему - образование.

Анаргуль Ибляминова помогает детям-сиротам находить опору и верить в добро. Фото: БФ «Время чудес».

В стенах центра «Островок» атмосфера особая. Каждую неделю сюда приезжает Елена Сергеевна Учкина, руководитель направления по наставничеству, и превращает сложные задачи в увлекательные головоломки. Занятия проходят в малых группах (по 5-7 человек) или индивидуально. В ход идут игровые методики, наглядные материалы и даже элементы арт-терапии: счёт отрабатывают через сортировку предметов, построение башен из кубиков или «волшебные монеты». А в геометрии - никакой скуки: ребята измеряют воздух в комнате, считают площадь стен для воображаемого ремонта, прикидывают, сколько рулонов обоев понадобится. Математика становится осязаемой и полезной.

«Кроме того, мы стараемся интегрировать другие навыки: условия некоторых задач формулируем на английском языке - так ребята параллельно тренируют лексику и учатся понимать математические термины в международной практике. Для многих детей это становится дополнительным стимулом: появляется азарт - не просто решить пример, а ещё и разобраться в незнакомом тексте», - рассказывает Анаргуль.

Фонд «Время чудес» запустил дополнительные занятия по математике, чтобы помочь воспитанникам освоить школьную программу, подготовиться к экзаменам, повысить мотивацию и уверенность в себе. Девятиклассники особенно активны: отвечают, спорят, разбираются в каждой детали. В каникулы занятия проходят ещё чаще - время упускать нельзя. В конце года каждый получает диплом-звездочку - символ стараний. Но главное в обучении - тёплая атмосфера, улыбки и слова поддержки.

«Зачастую, детям, находящимся в стационарных государственных учреждениях, с проблемами в обра- зовании справиться сложнее. У этих детей, помимо ОВЗ, есть негативный опыт, связанный со школой: огромная педагогическая запущенность, отсутствие учебной мотивации, проблемы в знаниях, связанные с нес стематическим посещением школы», - отмечает председатель фонда.

Не только дроби и уравнения

Образование - это не только учебные занятия. Фонд организует поездки, мастер-классы, тренинги, профориентационные встречи. Отдельно выделяют экосубботники и «Сады памяти». Такие проекты учат ответственности, сопереживанию и осознанию связи поколений.

«Когда ребёнок своими руками высаживает дерево в память о ком то или ради будущего, он впервые чувствует: «От меня что то зависит». А совместная работа со старшими - педагогами, волонтёрами, иногда и с ветеранами - помогает услышать истории, понять, почему важно сохранять память и заботиться о земле. Для многих ребят это становится первым опытом осмысленного, «взрослого» поступка, который они помнят годами», - говорит Анаргуль.

От волонтёрского движения до благотворительного фонда

«Чудо в образовании - это момент, когда ребёнок понимает: "Я могу"», - добавляет основатель фонда.

Начиналось все с простого желания. Десять лет назад Анаргуль навещала детей в детских домах, привоз- ила подарки, организовывала праздники. Но быстро поняла: этого мало. Так родилось движение волонтеров «Время чудес». В октябре 2025 года движение официально стало фондом.

Сегодня в команде - сотни волонтеров, а подопечных - тысячи. В июле этого года деятельность фонда отметили на премии «Женщины НКО» в номинации «Успешный старт».