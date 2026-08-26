Билл Гейтс пришел в ужас от возможностей ИИ и предложил план по защите людей

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс обрушился с обвинениями на коллег по цифровой индустрии. Фото: Stefan JerrevÃƒÂ¥ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, достигнув 70-летнего возраста, вдруг озаботился опасностью, которой искусственный интеллект грозит людям, в особенности пожилым. В многостраничном эссе, которое он опубликовал на своем сайте Gates Notes, миллиардер обвинил ИИ в уничтожении миллиардов рабочих мест (причем и для рабочих «синих воротничков», и для «белых воротничков» с высшим образованием. Но одной безработицей список предъявляемых Гейтсом искусственному интеллекту претензий не ограничивается.

ЗНАЮТ ОБ ОПАСНОСТИ, НО МОЛЧАТ

В интервью, которые он вскоре после выхода эссе дал The New York Times, Гейтс объяснил другие негативные последствия от внедрения ИИ: разрыв человеческих связей, утрата людьми навыков общения, рост имущественного неравенства.

Миллиардер обрушился с обвинениями на коллег по цифровой индустрии. Гейтс заявил, что те не хуже него видят исходящие от ИИ опасности, но ничего не предпринимают. Причина – жадность: бигтех торопится ухватить все ныне исходящие от моделей искусственного интеллекта прибыли, а потом – хоть трава не расти.

«В частных разговорах люди, которые понимают, насколько хорошо работает эта штука, говорят – мы очень обеспокоены», - признался Гейтс. Но при этом добавляют: «Только не сообщай никому об этом. Такая болтовня нам навредит – мы не получим очередной триллион долларов».

Билл Гейтс заявил, что его коллеги тоже видят исходящие от ИИ опасности, но ничего не предпринимают. Фото: khunkornStudio/Shutterstock/Fotodom

«ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Для решения проблемы магнат предложил несколько мер. Первая – зарезервировать за людьми некоторые виды деятельности, запретив использование в этой сфере искусственного интеллекта. Для такого рода секторов экономики Гейтс предлагает обозначение – human reserved («только для людей»). Прежде всего он считает резонным распространить это на сферу воспитания, ухода за детьми и судопроизводство.

Вторая мера – налоговое регулирование. «Сейчас налоговая система толкает нас к тому, чтобы заменять людей машинами», - написал миллиардер в эссе. Поэтому нужно обложить использование ИИ в рабочих процессах налогами, сравнимыми с теми, которые работодатели платят за использование человеческого труда. А полученные средства направлять на переобучение уволенных специалистов.

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Портал Axios между тем обозначил потенциальные сложности для исполнения плана Гейтса: «Кто будет решать, какие рабочие места будут только для людей, а какие – нет? Как предотвратить обман со стороны компаний, которые вместо людей будут негласно использовать машинный разум? И как сможет государство сохранить рабочие места, если конкуренты за границей давно снизили расходы, автоматизировав процесс благодаря искусственному интеллекту?»

Впрочем, эта проблема назревала давно, со времен волны глобализации 1990-х: что делать, если иностранная компания побеждает в конкурентной борьбе, поскольку рабочая сила в другой стране дешевле, а законодательство — мягче?

Если раньше с этим боролись при помощи налогов и ввозных пошлин, то с появлением ИИ стало ясно: одними этими методами «своих» не защитишь. Причем под «своими» всё чаще будут пониматься не только соотечественники, но и весь род человеческий. Именно об этом напомнил нам Билл Гейтс.