Новые правила касаются контроля за переводными операциями, количества карт на одного человека и механизмов возврата похищенных средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С началом осени в банковской сфере начнут действовать новые правила. Они касаются контроля за переводными операциями, количества карт на одного человека и механизмов возврата похищенных средств. Расскажем о них подробнее.

ДОСТУП РОСФИНМОНИТОРИНГА К БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДАМ

Одно из ключевых нововведений - наделение Росфинмониторинга прямым доступом к операциям через карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код. Ранее ведомство могло запрашивать эти сведения у банков в индивидуальном порядке по запросу, теперь же данные будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК) автоматически.

Вопреки опасениям, контроль Росфинмониторинга необходим для ускорения обработки информации. Это позволит быстрее выявлять подозрительные цепочки, включая «дроповодство» и коммерческие потоки. Специалисты объясняют, что количество блокировок может вырасти не за счет ужесточения правил, а за счет лучшей видимости данных.

Для законопослушных граждан повседневные переводы останутся привычными, однако система станет более чуткой к резким изменениям в поведении клиентов.

Контроль Росфинмониторинга необходим для ускорения обработки информации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАМОРОЗКА ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ НА 48 ЧАСОВ: КОМУ ГРОЗИТ

С 1 сентября банки получают право замораживать подозрительные транзакции на срок до двух суток (48 часов). Это касается ситуаций, которые сигнализируют о возможном взломе: переводы сразу после смены номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», а также попытки отправить более 200 тысяч рублей новому, ранее незнакомому получателю.

Эксперты называют эту меру вынужденной, но полезной. Однако у медали есть и обратная сторона.

- Определенные неудобства, с которыми многие уже столкнулись, будут возникать чаще, - предупреждает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. - Придется объяснять, доказывать, что тот или иной перевод ваш, просить разблокировать средства. Технических сложностей станет больше, но на это надо идти, потому что проблема мошенничества реальна.

ОГРАНИЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ

Слухи о лимите в 20 карт на человека подтвердились, но не без оговорок. С 1 сентября 2026 года начинает формироваться Единый реестр банковских карт, однако сам количественный лимит начнет действовать только с 1 сентября 2027 года. У граждан есть ровно год, чтобы привести свои счета в порядок. Если количество карт окажется больше 20, открыть новые уже не получится.

Эта мера направлена на борьбу с массовым выпуском карт для теневых операций, но не коснется тех, кто пользуется двумя-тремя картами для повседневных нужд.

У граждан есть ровно год, чтобы привести свои счета в порядок. Если количество карт окажется больше 20, открыть новые уже не получится. Фото: Bacho/Shutterstock/Fotodom

ВОЗВРАТ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Есть и позитивное изменение для пострадавших от мошенников. Теперь банки обязаны возвращать деньги в безакцептном (автоматическом) порядке, если они были переведены на счета, которые уже числятся в базе Центробанка как мошеннические. Жертвам больше не нужно будет долго доказывать свою правоту и собирать справки, защита станет автоматической.

- Новые правила призваны очистить финансовую систему от преступных схем, отмечает Игорь Николаев. - Те технические преграды, которые сейчас выставляются банками (по количеству карт, по проверкам переводов), хотя и вызывают раздражение, но объективно необходимы и уже показывают свою эффективность.

КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД БЛОКИРОВКУ

Эксперты рекомендуют:

- Личная карта - для личных трат. Если вы получаете доход от фриланса, сдачи квартиры или продажи товаров, лучше оформить самозанятость или ИП и завести для этих операций отдельный счет.

- Указывайте назначение платежа.

- Храните подтверждающие документы по крупным операциям. Договоры, акты, чеки, скриншоты переписок. Это может пригодиться, если банк запросит пояснения.

- Избегайте «транзитных» схем. Не принимайте деньги на свою карту, чтобы сразу перевести их куда-то еще по просьбе третьих лиц. Не используйте свою карту для чужих операций.

- Не обналичивайте крупные суммы сразу после поступления. Если на карту пришла крупная сумма, а вы тут же снимаете ее наличными, это один из признаков подозрительной операции.

Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

А ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ?

Банк обязан прислать уведомление с указанием причины и ссылкой на конкретную норму закона (ФЗ-115 или ФЗ-161). Если уведомления нет, позвоните в банк.

- по 161-ФЗ (защита от мошенников) деньги остаются на счете, но заблокированы электронные способы распоряжения ими. Можно снять деньги или провести операцию лично в отделении банка.

- по 115-ФЗ (борьба с отмыванием денег) банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. В этом случае нужно будет объясниться.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

- письменное пояснение - откуда деньги, почему вы их переводите,

- справки о доходах (2-НДФЛ, 3-НДФЛ) за последние 12 месяцев,

- договоры, акты, чеки, скриншоты переписок, подтверждающие реальность сделки.

По закону банк обязан ответить на обращение в течение 15 рабочих дней. Если и после предоставления всех документов банк отказывается пересмотреть решение, направьте жалобу в интернет-приемную Центробанка. Рекомендация регулятора: «нужно уточнить в банке точную причину блокировки и подготовить документы, которые он запрашивает. Если и после этого банк отказывается пересматривать свое решение, необходимо направить обращение в нашу интернет-приемную».

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