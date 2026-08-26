Учения по гражданской обороне на нефтепромыслах Баку. Зима 1940 года. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

За два дня до Великой Отечественной войны Сталину доставили секретный материал: Великобритания всерьез готовится атаковать СССР. Лондонская элита подгоняла военных, Черчилль настаивал на операции и не слушал критикующих ее. Даже после нападения Гитлера этот план еще долго не убирали в архив. Все подробности о том, как Запад хотел стереть с лица земли Баку – в историческом исследовании Андрея Лаврентьева и Владимира Долматова.

Пылающий ад в Баку

План авиационных ударов по нефтепромыслам Баку Великобритания и Франция начали разрабатывать еще в 1939 году, с начала Второй мировой войны. Изначально инициатива исходила во многом от Парижа, но свои наработки были и у Англии. Уже в декабре того же года советские агенты передали Берии, что французы активно собирают топографические данные в Грузии, Армении и Азербайджане.

Французский генерал Максим Вейган, который собирался бомбить Кавказ весной 1940-го. Во время режима Виши сотрудничал с немцами в Северной Африке. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

В марте 1940 планы объединили, и операции присвоили имя – «Operation Pike» («Щука», или «Копье»). Удары по объектам на Кавказе и Черноморском побережье должны были нанести бомбардировщики с аэродромов Сирии и других стран. Предлог – борьба с поставками нефти в Германию, но на самом деле западные страны хотели существенно ослабить Советский Союз.

На основании собранных французской разведкой сведений к апрелю был подготовлен подробный рапорт под названием «План R.I.P.». А комитет начальников штабов Великобритании подготовил меморандум «Военные последствия военных действий против России в 1940 году», который предусматривал три удара по СССР. Один из них как раз – по Кавказу: по Баку, Грозному, Батуми, Майкопу и Поти.

Нефтепромыслы Баку. 1940 год. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

Из расчетов Главного штаба ВВС Франции на уничтожение одного нефтезавода на Кавказе надо 33 бомбардировщика или 33 вылета. В ходе авианалетов хотели использовать около 70 тысяч зажигательных бомб. Случись задуманное, и пропитанный нефтью регион превратился бы в пылающий ад. Баку с его почти 800-тысячным населением в течение нескольких дней был бы стерт с лица земли, по оценкам поджигателей, всего за 15 дней.

Операцию «Pike» должны были начать 15 мая 1940 года, но перенесли на месяц. Когда Франция капитулировала, все наработки присвоила себе Великобритания, которая решила осуществить операцию в одиночку.

Британские военные лëтчики, прибывшие в Сирию для участия в операции «Pike». 9 апреля 1940 года. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

Черчилль торопит военных

Советские власти не сидели сложа руки. Весной 1940 года в Закавказский военный округ перебросили 4 авиаполка и 7 авиабригад, что увеличило численность авиации в данном районе практически почти в 5 раз, до 1000 самолетов. Проходили учения, на предприятиях нефтедобычи стали срочно формироваться местные отряды противовоздушной обороны.

Сообщение наркома внутренних дел Берии наркому обороны СССР Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Ближний Восток. 4 ноября 1939 года. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

Не спала и разведка. Хотя подробные планы операции «Pike» стали известны после Второй мировой, приготовления французов и британцев не прошли мимо внимания советской разведки, и прежде всего членов «Кембриджской пятёрки» Дональда Маклина, Джона Кернкросса и Гая Бёрджесса. «Лист» (псевдоним Кернкросса) получил данные о том, что 16 июня 1941 года, за несколько дней до нападения Гитлера на СССР, премьер-министр Черчилль настаивал на скорейшем завершении всех приготовлений к бомбардировке Баку. При этом операцию планировали провести уже с аэродромов в Индии, Ираке и на Ближнем Востоке. Несмотря на мнение советников о том, что атака вообще не нужна, Черчилль приказал командующему в Индии быть наготове.

«Кембриджская пятёрка». Слева направо: Джон Кернкросс, Гай Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант. Фото: картина художника Максима Журова – из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

После 22 июня 1941 года руководство Британии практически в открытую предложило Сталину свою «помощь в уничтожении советских источников сырья, которые могут быть использованными немцами». Даже получив ответ, что советское правительство само решит все вопросы, Лондон продолжил приготовления к бомбардировке, о чём и сообщил «Стюарт» (Дональд Маклин). Благодаря действиям «Кембриджской пятерки» вся переписка британского МИДа о планах по уничтожению бакинских нефтепромыслов мгновенно ложилась на стол советского руководства, что помогло выработать жесткую позицию в отношениях с Великобританией и принять своевременные превентивные меры.

Значение бакинской нефти было колоссальным. Согласно данным из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка», к 1940 году 71% всей советской нефти добывали там, а больше 95% тракторных и промышленных масел получали именно из этого сырья.

Нефть для фронта. Фото: из книги «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»

Великобритания, которая сдала фашистам пол-Европы, считала, что Советский Союз не выстоит под натиском Гитлера. Но народ СССР вопреки всему не сдался и несколько лет вел войну почти в одиночку. В том числе благодаря бакинской нефти, которую хотели отнять у советского народа, чтобы ослабить страну и лишить ее главного источника горючего.

О книге

«Ким Филби и Кембриджская пятерка» – книга о пяти советских агентах из числа британской аристократии. «Золотая молодежь» добывала ценную информацию из разных точек света: планы Гитлера по нападению, секретные сведения перед битвой под Москвой и Курской дугой, попытки Запада вести сепаратные переговоры с гитлеровскими вождями за спиной у нашей страны, цели милитаристской Японии в отношении Советского Союза. Информация, которую передавала «пятерка», позволила сохранить жизни десятков, а может, и сотен тысяч советских солдат и приблизила Победу.

Как советская резидентура в годы войны получала секретные расшифровки немцев, о которых молчали британцы, как агенты получили важные документы об атомных проектах Запада и как хитро уходили от преследователей, когда за ними началась охота – узнаете в книге.