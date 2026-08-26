Призыв запасаться продуктами в Пензенской области оказался фейком: публикация не выдерживает никакой критики

Призыв запасаться продуктами в Пензенской области оказался фейком. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях появились сообщения, что глава Пензенской области якобы обратился к жителям с экстренным призывом «срочно запасаться продуктами первой необходимости» из-за грядущего дефицита. Информация подкреплялась скриншотом новости из местного СМИ. KP.RU совместно с проектом «Лапша Медиа», который направлен на разоблачение недостоверной информации, разбиралась в ситуации и выяснила, что сообщению нельзя верить.

На самом деле Олег Мельниченко не делал никаких подобных заявлений или предупреждений ни в своих официальных социальных сетях, ни в эфире телеканалов, ни на публичных выступлениях.

Анализ показал, что распространяемое сообщение представляет собой смонтированное в графическом редакторе изображение. В качестве основы манипуляторы использовали реальную новость одного из региональных СМИ Пензенской области на совершенно другую тему и заменили текст и дату. Сфабрикованный скриншот имитирует новостной портал пензенского издания. Для основы авторы вброса взяли настоящую публикацию на сайте — «Глава Пензенской области Олег Мельниченко улучшил позиции в рейтинге "Биржа губернаторов"».

Авторы фейка вырезали заголовок и текст статьи, заменив их паническими фейковыми тезисами, а также указали ложную дату — 24 августа 2026 года. В самом издании подобных новостей за 24 августа 2026 года нет и никогда не выходило.

Фактическая сторона вопроса также полностью опровергает фейковое содержание. В Пензенской области и в России в целом нет предпосылок для дефицита продуктов. Российский агропромышленный комплекс уверенно закрывает все потребности внутреннего рынка и наращивает экспортные поставки.

Об отсутствии каких-либо угроз для продовольственной безопасности говорит тот факт, что 12 августа директор федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин заявил, что РФ за семь месяцев этого года (без учета данных стран ЕАЭС за июль) экспортировала около 49 млн тонн продукции АПК на $25,2 млрд. В топ-5 видов продукции АПК, поставленных из РФ на зарубежные рынки по стоимости, входят пшеница, подсолнечное масло, мороженая рыба, ракообразные и рапсовое масло.

На внутреннем рынке фиксируются не просто стабильные запасы, но и масштабное снижение цен на ряд продуктов. По данным АКОРТ, в июле 2026 года рис, сливочное масло и свинина сильнее всего подешевели в годовом выражении — на 29%, 27% и 24% соответственно. Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары «первой цены» в крупных торговых сетях в июле снизились на 7,2% по сравнению с июля 2025 года. Все овощи борщевого набора в июле продавались ниже закупочной стоимости, а бананы в крупных торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%.

В самой Пензенской области наблюдаются лишь стандартные сезонные колебания цен, характерные для конца лета. В июле цены в регионе выросли на 0,44% по сравнению с июнем. Годовая инфляция составила 6,30%, что немного выше, чем в целом по России (5,98%).