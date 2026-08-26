В Ижевске на улицах находят мертвых птиц: что произошло

В ЦУР Удмуртии опровергли сообщения о гибели птиц из-за радиации: Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Удмуртской Республики произошла массовая гибель птиц. Жители в региональных чатах сообщают, что причиной стал повышенный уровень радиации. "Комсомольская правда" разбиралась, действительно ли такое может быть.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На улицах Ижевска действительно стали чаще попадаться мертвые птицы. Трупики находили в разных районах города и даже на местном пляже. В соцсетях появились фото. Эти сообщения сразу же обросли не менее устрашающими версиями, мол, птицы погибли из-за радиации. Якобы произошла утечка, а маленькие птицы сразу стали первыми жертвами.

В ЦУР Удмуртии опровергли сообщения о гибели птиц из-за радиации:

- Эта информация не соответствует действительности. По данным Гидрометцентра Удмуртии, радиационный фон в Ижевске в норме и не превышает допустимых значений. Данные обновляются ежедневно на официальном сайте.

Главное управление ветеринарии УР также опровергло эту информацию: мониторинговые исследования исключили особо опасные заболевания птиц.

На самом деле эксперты связывают случаи гибели птиц с их столкновениями с оконными стеклами. Орнитологи отмечают, что в конце августа молодые птенцы вылетают из лесов и, не имея опыта ориентации в городе, не распознают прозрачные преграды, принимая отражения за открытое пространство.

Как сообщили в Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животными, ветеринарные специалисты выехали на места обнаружения трупов для отбора биоматериала.

– По результатам лабораторных исследований инфекционные заболевания птиц исключены, - говорится в сообщении.

В ЦУР Удмуртии призвали не распространять недостоверную информацию и доверять только проверенным источникам.