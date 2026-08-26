«Подарок судьбы»: сотрудница вокзала забрала котенка, которого бросили в камере хранения

На вокзале в камере хранения обнаружили крошечного взъерошенного черного котенка. Фото: предоставлено Департаментом транспорта Москвы

В разгар рабочего дня из одной закрытой камеры хранения на Ленинградском вокзале вдруг раздался писк. Да еще такой жалобный, детский. Неужели там живое существо? Позвали работников вокзала, те открыли ячейку - и, действительно, обнаружили там крошечного взъерошенного черного котенка. Кто его там оставил и с какой целью, была ли это злая шутка или обычная человеческая глупость - неизвестно. Но к счастью, кроха отделалась легким испугом.

- Наши сотрудники спасли животное, накормили и напоили. Благодаря бдительности работников удалось избежать несчастного случая, - рассказала заместитель начальника Московского метро Юлия Темникова.

Пока думали, что делать с брошенным котенком, он находился под присмотром работников вокзала.

Сотрудница Ленинградского вокзала Анастасия Фомичева забрала котенка домой. Фото: предоставлено Департаментом транспорта Москвы

- До конца смены он практически все время был у меня на руках, и за это время я успела к нему привязаться. Поэтому сразу сказала коллегам: если за малышом никто не придет, я заберу его себе, - рассказала «Комсомолке» сотрудница Ленинградского вокзала Анастасия Фомичева. - На следующий день, ближе к вечеру стало понятно, что хозяева за ним не вернутся. Я забрала котенка, и мы сразу поехали в ветеринарную клинику. Оказалось, что он абсолютно здоров. Никаких блох, лишая или других проблем у него не обнаружили. Это мальчик, ему примерно четыре месяца. Мы назвали его Сажиком.

Сейчас Сажик живет дома у Анастасии и пытается наладить контакт с другим котом. С первого взгляда они приглянулись друг другу. В новом доме Сажик почувствовал любовь и внимание, поэтому сразу освоился: стал хорошо есть, много бегать и играть. Котенок любит внимание и прекрасно ходит в лоток. Иногда во время игры может выпустить когти, но он еще совсем маленький и только всему учится. И спокойно спит, потому что уже понимает, что находится дома и ему ничего не угрожает.

- Сейчас Сажик здоровый, накормленный, любимый и уже совершенно точно домашний. Мы воспринимаем его появление как маленький подарок судьбы. Он неожиданно появился в нашей жизни, но теперь останется с нами до конца. Мне кажется, в итоге это маленькое чудо принесет нашей семье очень много счастья, - поделилась Анастасия Фомичева.

Сейчас Сажик живет дома у Анастасии и пытается наладить контакт с другим котом. Фото: предоставлено Департаментом транспорта Москвы

КСТАТИ

У Барсика тоже новый дом

Схожий инцидент произошел весной в столичном аэропорту «Домодедово». Кота по кличке Барсик владельцы оставили в переноске и улетели. Животному было уже 11 лет. Когда с хозяевами связались представители аэропорта, то они безжалостно сказали: «Кот нам больше не нужен». При этом в переноску все же положили паспорт с указанием возраста и прививок. Пушистого на первое время забрала к себе сотрудница авиагавани Надежда. Она за несколько дней так привязалась к Барсику, что с трудом с ним рассталась, но и оставить себе его не могла, так как не позволял рабочий график. Его забрали волонтеры и стали искать новый дом. Благодаря огласке, новость в СМИ прочитала семейная пара и решила, что Барсик будет жить у них – вместе с двумя рыжими котами.

- В первые дни ему было сложновато в новой семье – столько стресса из-за расставания с прежними хозяевами, потом одна передержка, другая, из рук в руки к волонтерам. Поэтому кот плоховато ел и пил, но потом постепенно стал осваиваться. Он понял, что в новой семье о нем заботятся и любят, - рассказали волонтеры.