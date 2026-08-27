Осетровая луна взошла над Турцией. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Коридор затмений, начавшийся 12 августа (было солнечное затмение) подходит к концу. Утром в пятницу, 28 августа, Осетровая Луна погрузится в земную тень, произойдет почти полное лунное затмение. Что именно увидят россияне, и чем чревато такое сочетание светил?

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ В 2026 ГОДУ

Затмения всегда идут парами, солнечное и лунное. Промежуток между ними астрологи называют «коридором затмений»: это время считается опасным. Так что выйти из этого коридора – очень даже хорошо.

Выйти из коридора затмений – это очень даже хорошо Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парность затмений – факт, установленный еще в древности. Люди в незапамятные времена заметили, что для затмения нужно одно важное условие. Луна в полнолуние или новолуние должна находиться в так называемом узле (точке пересечения лунного и солнечного путей). Узлы стали обозначать значком в виде дракончика (это обозначение удержалось до нашего времени). Ведь в затмение дракон «ест» Солнце (или Луну).

Отсюда понятно: если Луна была в узле, например, в новолуние (как это случилось 12 августа, когда произошло солнечное затмение), то она окажется в противоположном узле через половину лунного месяца (28 августа), и затмение снова будет (на этот раз лунное). Это позволило предсказывать затмения.

Люди считали и считают затмение явлением красивым (и даже желанным), но неблагоприятным, так что коридора затмений народ побаивается.

ОСЕТРОВАЯ ЛУНА 28 АВГУСТА 2026: ГДЕ И КАК НАБЛЮДАТЬ

Августовское полнолуние называют Осетровым (о нем ниже). Точный момент полнолуния – 7 часов 18 минут утра, в пятницу, 28 августа, по московскому времени.

Точный момент Осетрового полнолуния – 7 часов 18 минут утра, в пятницу, 28 августа, по московскому времени. Фото: Zuma/ТАСС

В этот раз полнолуние будет сопровождаться затмением. А это значит, что миг полнолуния, по законам небесной механики, обязан совпадать с максимальным погружением Луны в тень Земли. Отсюда понятно: если в вашей местности 7 утра по московскому времени – это ночь, вы увидите разгар затмения. А если нет, так и нет. Например, в Москве Луна зайдет в 5 часов 27 минут утра. Разгар затмения (максимальную фазу) москвичи не увидят.

Так что же они увидят?

Лунное затмение – «процедура» достаточно длинная. Сначала Луна погружается в так называемую полутень Земли и становится немного серой, постепенно – очень серой, как след простого карандаша. Потом в тень, и тут на ней появляется красная окраска («кровавая Луна»). Наконец, Луна может полностью оказаться в тени, но 28 августа такого не будет: фаза затмения составит 96%, оно - почти полное, но кусочек Луны продолжит сиять.

Лунное затмение – «процедура» достаточно длинная Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Луна вступит в полутень в 4 часа 23 минуты по московскому времени. И вот с половины пятого до полшестого – мы в Москве будем видеть, как Луна все сереет и сереет, все темнеет и темнеет (но не покраснеет – зайдет). Заходить Луна будет вообще этаким призрачным диском. Это красиво! Лишь бы повезло с погодой. Так или иначе, активно распространяемое мнение о том, будто «в Москве не будет ничего видно», не верно.

Конечно, Северной Америке (ведь Луна, заходя для нас, восходит для них) достанется зрелище покрасивее. «Кровавая» Луна, окрашенная в цвета земной тени, посреди небосвода… Но надо радоваться тому, что есть.

А есть у нас не только полутеневое затмение под утро. Но и собственно осетровая Луна. Которой никто не помешает (кроме облаков) наслаждаться всю ночь.

Северной Америке достанется зрелище покрасивее. Фото: Gary Hershorn/Getty Images

ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОЛУНИЯ 28 АВГУСТА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ

Созерцать полную Луну можете начинать уже вечером в четверг, 27 августа: в Москве она взойдет в половине восьмого вечера. А если пропустите, еще и вечером 28-го. Простой глаз не в состоянии уловить, что Луна «немного не полная».

Но почему же она вдруг – и осетровая? Где осетры-то?

Некогда индейцы отправлялись в свете полной августовской Луны ловить осетра в Великих озерах. Другие народы звали августовскую полную Луну Кукурузной (как раз созревает), Урожайной (это понятно), или Луной Жатвы.

Осетр. Фото: AdaCo/Shutterstock/Fotodom

Интересно имя Луны - Травяная - у англичан. Знахарки именно в эту ночь собирали целебные (а может, и вредоносные) травы. Так что, если вы увлекаетесь модным сейчас травничеством, вы знаете, что делать.

Луна расположится в созвездии Водолея. Созвездие не броское, да еще Луна светит, так что рассмотреть его не получится. Но, если вы родились в Водолее, просто посмотрите на небо – вот они, ваши звезды.

При этом созвездие Водолея – это физически, а астрологически это знак Рыб. Такая вот неразбериха: знак в астрологии ровно на одну позицию отличается от реального созвездия (причина – в движении земной оси, но это отдельная и непростая тема).

Созвездие Водолея. Фото: Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock/Fotodom

Чуть левее Луны – Сатурн, и его сложно не заметить, а рядом с ним еще и Нептун, и вот его-то без телескопа, да без навыка, вы не рассмотрите. Поверните голову на восток – а там и Марс, и Юпитер, и даже Уран (но его, как и Нептун, без телескопа не увидать). Луна затмевается в окружении такого количества планет (не хватает только Венеры с Меркурием). Что-то это значит, наверное?

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ В 2026 ГОДУ

ВРЕМЯ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ

Астрологи так и говорят: затмение важное.

Перво-наперво они обращают внимание, что Меркурий сейчас почти касается Солнца (конечно, глядя с Земли) – потому и не виден. Стало быть, как и Солнце (полнолуние же) он противоположен Луне. А Меркурий, на минуточку, это воплощение тайных знаний и Философского камня. Следовательно, затмение принесет глубочайшую пересборку личности, осознание нового себя – конечно, для тех, кто к таким переменам готов.

Удержать процесс в рамках поможет ось Рыбы-Дева: глубинные и слабо контролируемые движения подсознания Рыб уравновешены трезвым прагматизмом Девы. Все вместе это делает тайное явным и разрушает заблуждения и иллюзии.

Выше мы упоминали Уран: напряженный аспект Луны с ним придаст событиям элементы порыва, импровизации. К счастью, с заданными границами – Дева бдит.

Астрологи советуют избавляться от ненужного: от вещей до тягостных отношений, но главное – от того, что сидит внутри нас и мешает нам жить. Дела лучше завершить, новых не начинать, вместо этого преисполниться внимания и чуткости. Следите за знаками судьбы. Им самое время проявиться.

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