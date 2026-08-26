Зачем Зеленский решил усилить Донецкое направление: Киев готовится к информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой

Зеленский решил усилить Донецкое направление. По крайней мере, так это подается украинскому охлосу. Фото: REUTERS.

Зеленский решил усилить Донецкое направление. По крайней мере, так это подается украинскому охлосу. Денис Прокопенко и Андрей Билецкий* возглавят две обновлённые группировки в районе Славянска и Краматорска. Оба — из «Азова»**. Оба только что получили «Золотые звезды» Героев Украины. И оба брошены на последний крупный рубеж, который у ВСУ ещё остался в Донбассе.

Символизм тут не спрятан, а выставлен напоказ. Билецкий* — основатель «Азова**», идеолог бренда с 2014 года. Прокопенко — комбат, сдавший Мариуполь и вышедший из «Азовстали» по обмену, чтобы два года ездить по западным столицам как живой экспонат. Теперь обоих ставят на группировки. Это уже оперативный уровень.

Андрей Билецкий* два года ездил по западным столицам как живой экспонат. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС.

Читать назначение стоит не как военное решение, а как политическое. У Зеленского на этом участке фронта проблема не в нехватке комбригов. Проблема в мотивации личного состава. И вот тут в дело идёт бренд «Азова»**: узнаваемый, идеологически заряженный, годный для медийной картинки. Ставка на «штурмовых генералов» — это не столько тактика, сколько попытка продать украинцам и западным спонсорам образ несгибаемости через два раскрученных лица.

Военного смысла в решении меньше. Что изменит Билецкий* под Славянском без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики? Разве что жёстче удерживать позиции ценой личного состава — почерк «Азова**» именно такой.

Что изменит Билецкий* под Славянском без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики? Разве что жёстче удерживать позиции ценой личного состава — почерк «Азова**» именно такой. Фото: REUTERS.

Есть и обратная сторона. Концентрация двух самых раскрученных бригадных генералов на одном направлении — это фактически ставка ва-банк. Если Славянско-Краматорская агломерация начнёт сыпаться при живых Билецком* и Прокопенко у руля, рухнет и последний миф о непобедимом «Азове**». Зеленскому тогда нечем будет прикрыть провал — все козыри уже выложены на стол.

Рискну предположить: Киев готовится не к обороне ради обороны, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой — ради переговорной позиции и западных траншей. Сигнал адресован не столько фронту, сколько Вашингтону и Брюсселю: смотрите, мы ставим лучших.

Проблема в том, что на войне бренд не держит рубеж — его держат люди. А это, пожалуй, пока единственный ресурс, который Запад Киеву обеспечить не может.

* Внесен в России в реестр террористов и экстремистов

** Организация признана террористической и запрещена в РФ.