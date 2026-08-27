В пончо, мокасинах и без шапки: что было модно "в России" 30 тысяч лет назад

Если «россиянина» эпохи каменного века телепортировать на современную дискотеку, он бы вмиг оказался в центре танцпола, а на утро модные портные уже предлагали бы продвинутой молодежи «палеолитический тренд». Археологи из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН выяснили, что в глубоком палеолите жители центра Русской равнины рассекали оную равнину в пончо, мокасинах, и – мама осудит – без шапки. Статья опубликована в журнале «Российская археология».
Древняя одежда – вечная загадка и головная боль археологов. Ведь она не сохраняется никак. Хорошо, если речь идет о письменных культурах вроде Греции или Рима, которые оставили еще и кучу изобразительного материала. И то: откопают хитрую заколку, и думают, как она крепилась, решить не могут. А в каменном веке? Там все совсем тяжело.
Посмотрите на пресловутую «картинку из учебника»: «троглодиты» сидят у костра, наскоро закутанные во что-то звериное. И понятно же, что на практике все эти шкуры просто слетят с тела, если побежать или просто потянуться вон за тем куском мяса. Непрактично. А причина в том, что рисуют такие картинки современные люди, которым – это все не носить. И рисуют условно.
Наше счастье, что в 1960-е годы под современным городом Владимиром (стоянка Сунгирь) раскопали три целых погребения эпохи палеолита (крайняя редкость), 30-26 тысяч лет назад. Обнаружили останки взрослого (55-65 лет) мужчины и двух подростков, 9-10 и 12-14 лет. Что там за трагедия разыгралась, как так, мужчину вместе с внуками (?) похоронили, и где их мама, ничего этого мы не знаем.
Не сохранилась сама по себе и одежда. Зато – куча бус, сделанных из бивня мамонта. Причем бусы были нашиты на одежду, и лежали там, где их положили. Стоит попробовать одежду реконструировать? И попробовали.
За дело взялся великий советский археолог Отто Бадер. И ему было с чем работать: костяки были буквально обсыпаны бусами, в каждом погребении – около трех тысяч. Были ли эти люди вождями, или все в племени так щеголяли, мы понятия не имеем. Как уже говорилось, погребений того времени наперечет.
Сразу стало понятно, что бусы были нашиты на одежду этакими лентами. Вот только у подростков, кажется, ленты (орнамент) в районе головы располагались по-разному.
Задумавшись, с чем бы это было связано, советские археологи решили, что старший подросток был мальчиком, а младшая девочкой.
Для реконструкции привлекли, казалось бы, самые понятные аналогии: одежду арктических народов. Считается, что их быт еще в XIX веке мало отличался от палеолитического (допущение вряд ли правильное, но наука без гипотез не продвинулась бы ни на шаг). Климат в окрестностях нынешнего Владимира тогда был почти арктическим: оледенение! Вот все и сложилось.
В итоге советской публике представили этаких «эскимосов»: в рубашках, надеваемых через голову (малицах), в штанах, соединенных с обувью-унтами (натягиваешь с утра обувку, так всю ногу и прикрываешь). Мальчику на голову «надели» шапку, а девочке – капор, нечто вроде капюшона или обвязанного вокруг головы шарфа.
Вот только все это было… очень неточно. Сам Отто Бадер говорил: вы не увлекайтесь, это всего лишь гипотеза. Но облик «россиян» времен палеолита уже ушел в народ и растиражировался по популярным книжкам.
В наше время ученые решили пересмотреть, казалось бы, устоявшуюся концепцию. И вот почему.
Во-первых, генетический анализ показал, что оба подростка были мальчиками. Значит, если нам показалось, что их головные уборы – разные, то нам просто показалось. Не так поняли «шифр» из прошлого.
Во-вторых, при детальном рассмотрении бусы оказались очень разными. Часть – массовый продукт, а часть делали прям очень тщательно, штучно, разумея, что бусина эта окажется на виду, и надобно постараться. Всего выявили семь видов бус. Иные уменьшались и увеличивались, следуя рисунку одежды, иные явно были частью не линейного, а кругового орнамента. Стало быть, микроформа бус содержит в себе бесценную информацию об утраченной одежде. Которую впопыхах не считали.
В итоге ученым пришлось обратиться… к аналогиям из быта коренных народов Америки. Вряд ли жители стоянки Сунгирь подозревали о ее существовании. Но дело не в этом: глобально Америка и Северная Евразия – один регион. Ведь люди заселили Аляску и далее на юг, проследовав по сухому (тогда) Беринговому проливу, из современной Чукотки. Учитывая консерватизм тогдашней моды, аналогии проводить очень даже можно.
Но не будем томить: что же у нас по итогам?
Модники, иначе не скажешь. Вообразите пончо, стянутое на уровне талии пояском. Мокасины (точь-в-точь как современные) на ногах. Высокие «чулки», идущие от мокасин и достигающие колена. И никаких ни капоров, ни шапок, на головах вообще ничего.
Было: закутанные с головы до пят «северяне». Стало: дерзкие, прогрессивные, бросающие вызов суровому климату.
А ведь сколько деталей мы не узнаем никогда. Не были ли пончо сшиты из шкур разного цвета? Может, они представляли собой сложную аппликацию? Только вообразите, как круто это смотрелось с тонко сделанными мамонтовыми бусами.
Человек всегда тянулся к прекрасному, даже если жизнь вокруг прекрасной не была.
Костюм палеолита оказался изящным, практичным и красивым – и это сенсация, потому что, из-за скудности сведений, судить о нем, кроме как по находкам из-под Владимира, мы почти не можем. Сорок тысяч лет назад люди придумали иглу – и придумали не просто так. Выше мы предположили, что шкуры были составными, «инкрустированными» - возможно, так и было, ведь на женских фигурках из Иркутской области (25 тысяч лет назад) скульптор показал что-то вроде «вышивки». На юге в это же время носили лен, а не мех (Грузия – найдены волокна льна), а нити из бус – так даже на голое тело (Италия).
Но вот времена чуть более поздние, мезолит (около 10 тысяч лет назад), средний каменный век, Скандинавия. Чуть больше археологического материала, и перед нами предстают изящные накидки из шкур оленя, и все это богато декорировано перьями. Индейцы же! Только из Старого Света.
А в неолите (новом каменном веке, около 8 тысяч лет назад) человек научился ткать, и тут фантазия окончательно потеряла берега.
Так что быть модным – всегда в тренде. Даже если ты живешь в палеолите.
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