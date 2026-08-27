В пончо, мокасинах и без шапки: что было модно "в России" 30 тысяч лет назад

Ученые-антропологи пытаются разгадать, как одевались люди в каменном веке. Фото: Gorodenkoff

Если «россиянина» эпохи каменного века телепортировать на современную дискотеку, он бы вмиг оказался в центре танцпола, а на утро модные портные уже предлагали бы продвинутой молодежи «палеолитический тренд». Археологи из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН выяснили, что в глубоком палеолите жители центра Русской равнины рассекали оную равнину в пончо, мокасинах, и – мама осудит – без шапки. Статья опубликована в журнале «Российская археология».

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Древняя одежда – вечная загадка и головная боль археологов. Ведь она не сохраняется никак. Хорошо, если речь идет о письменных культурах вроде Греции или Рима, которые оставили еще и кучу изобразительного материала. И то: откопают хитрую заколку, и думают, как она крепилась, решить не могут. А в каменном веке? Там все совсем тяжело.

Посмотрите на пресловутую «картинку из учебника»: «троглодиты» сидят у костра, наскоро закутанные во что-то звериное. И понятно же, что на практике все эти шкуры просто слетят с тела, если побежать или просто потянуться вон за тем куском мяса. Непрактично. А причина в том, что рисуют такие картинки современные люди, которым – это все не носить. И рисуют условно.

Наше счастье, что в 1960-е годы под современным городом Владимиром (стоянка Сунгирь) раскопали три целых погребения эпохи палеолита (крайняя редкость), 30-26 тысяч лет назад. Обнаружили останки взрослого (55-65 лет) мужчины и двух подростков, 9-10 и 12-14 лет. Что там за трагедия разыгралась, как так, мужчину вместе с внуками (?) похоронили, и где их мама, ничего этого мы не знаем.

Не сохранилась сама по себе и одежда. Зато – куча бус, сделанных из бивня мамонта. Причем бусы были нашиты на одежду, и лежали там, где их положили. Стоит попробовать одежду реконструировать? И попробовали.

Привычный образ первобытного человека - «троглодиты» сидят у костра, наскоро закутанные во что-то звериное. Фото: Denis---S/Shutterstock/Fotodom

ДАЖЕ ГЛАЗ НЕ ВИДНО

За дело взялся великий советский археолог Отто Бадер. И ему было с чем работать: костяки были буквально обсыпаны бусами, в каждом погребении – около трех тысяч. Были ли эти люди вождями, или все в племени так щеголяли, мы понятия не имеем. Как уже говорилось, погребений того времени наперечет.

Сразу стало понятно, что бусы были нашиты на одежду этакими лентами. Вот только у подростков, кажется, ленты (орнамент) в районе головы располагались по-разному.

Задумавшись, с чем бы это было связано, советские археологи решили, что старший подросток был мальчиком, а младшая девочкой.

Для реконструкции привлекли, казалось бы, самые понятные аналогии: одежду арктических народов. Считается, что их быт еще в XIX веке мало отличался от палеолитического (допущение вряд ли правильное, но наука без гипотез не продвинулась бы ни на шаг). Климат в окрестностях нынешнего Владимира тогда был почти арктическим: оледенение! Вот все и сложилось.

В итоге советской публике представили этаких «эскимосов»: в рубашках, надеваемых через голову (малицах), в штанах, соединенных с обувью-унтами (натягиваешь с утра обувку, так всю ногу и прикрываешь). Мальчику на голову «надели» шапку, а девочке – капор, нечто вроде капюшона или обвязанного вокруг головы шарфа.

Вот только все это было… очень неточно. Сам Отто Бадер говорил: вы не увлекайтесь, это всего лишь гипотеза. Но облик «россиян» времен палеолита уже ушел в народ и растиражировался по популярным книжкам.

ПОСМОТРИМ НА ИНДЕЙЦЕВ

В наше время ученые решили пересмотреть, казалось бы, устоявшуюся концепцию. И вот почему.

Во-первых, генетический анализ показал, что оба подростка были мальчиками. Значит, если нам показалось, что их головные уборы – разные, то нам просто показалось. Не так поняли «шифр» из прошлого.

Во-вторых, при детальном рассмотрении бусы оказались очень разными. Часть – массовый продукт, а часть делали прям очень тщательно, штучно, разумея, что бусина эта окажется на виду, и надобно постараться. Всего выявили семь видов бус. Иные уменьшались и увеличивались, следуя рисунку одежды, иные явно были частью не линейного, а кругового орнамента. Стало быть, микроформа бус содержит в себе бесценную информацию об утраченной одежде. Которую впопыхах не считали.

В итоге ученым пришлось обратиться… к аналогиям из быта коренных народов Америки. Вряд ли жители стоянки Сунгирь подозревали о ее существовании. Но дело не в этом: глобально Америка и Северная Евразия – один регион. Ведь люди заселили Аляску и далее на юг, проследовав по сухому (тогда) Беринговому проливу, из современной Чукотки. Учитывая консерватизм тогдашней моды, аналогии проводить очень даже можно.

Открытие, сделанное археологами, заставило пересмотреть взгляд на "моду" Каменного века. Фото: Xolodan//Shutterstock/Fotodom

ХОТЬ СЕЙЧАС НА ПОДИУМ

Но не будем томить: что же у нас по итогам?

Модники, иначе не скажешь. Вообразите пончо, стянутое на уровне талии пояском. Мокасины (точь-в-точь как современные) на ногах. Высокие «чулки», идущие от мокасин и достигающие колена. И никаких ни капоров, ни шапок, на головах вообще ничего.

Было: закутанные с головы до пят «северяне». Стало: дерзкие, прогрессивные, бросающие вызов суровому климату.

А ведь сколько деталей мы не узнаем никогда. Не были ли пончо сшиты из шкур разного цвета? Может, они представляли собой сложную аппликацию? Только вообразите, как круто это смотрелось с тонко сделанными мамонтовыми бусами.

МОДА БЫЛА ВСЕГДА

Человек всегда тянулся к прекрасному, даже если жизнь вокруг прекрасной не была.

Костюм палеолита оказался изящным, практичным и красивым – и это сенсация, потому что, из-за скудности сведений, судить о нем, кроме как по находкам из-под Владимира, мы почти не можем. Сорок тысяч лет назад люди придумали иглу – и придумали не просто так. Выше мы предположили, что шкуры были составными, «инкрустированными» - возможно, так и было, ведь на женских фигурках из Иркутской области (25 тысяч лет назад) скульптор показал что-то вроде «вышивки». На юге в это же время носили лен, а не мех (Грузия – найдены волокна льна), а нити из бус – так даже на голое тело (Италия).

Но вот времена чуть более поздние, мезолит (около 10 тысяч лет назад), средний каменный век, Скандинавия. Чуть больше археологического материала, и перед нами предстают изящные накидки из шкур оленя, и все это богато декорировано перьями. Индейцы же! Только из Старого Света.

А в неолите (новом каменном веке, около 8 тысяч лет назад) человек научился ткать, и тут фантазия окончательно потеряла берега.

Так что быть модным – всегда в тренде. Даже если ты живешь в палеолите.

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