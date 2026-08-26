К 100 летию Леонида Колосова переиздали книгу «Разведчик в Вечном городе»

Фото: Михаил БОГАЧЕВ

25 августа 2026 года легендарному разведчику-нелегалу, журналисту-международнику и автору бестселлеров Леониду Колосову исполнилось бы 100 лет. К этой дате в издательстве «Вече» переиздали его главную книгу — «Разведчик в Вечном городе. Операции КГБ в Италии». Корреспондент «КП» побывал на презентации, где дочери юбиляра, его коллеги и издатели рассказали, чем четвертое издание отличается от трех предыдущих — читайте в нашем материале.

Повод вспомнить

Путь Леонида Сергеевича Колосова — история о том, как человек из «пролетарских кругов», внук сапожника, оказавшийся в эвакуации в Актюбинске, работавший на заводе, смог окончить вуз, получить экономическое образование, стать сотрудником спецслужб и долгие годы работать в Италии под «крышей» газеты «Известия».

На пресс конференции собрались те, кто знал Колосова лично, и те, кто сохраняет его наследие сегодня: дочери Мария и Ирина Колосовы, руководитель бюро по связям с общественностью и СМИ СВР России Сергей Гуськов, заведующий редакцией художественной литературы издательства «Вече», писатель и литературный критик Олег Солдатов.

«Для нас это очень важный момент, — поделилась Мария Колосова. — Нашему папе вчера исполнилось бы 100 лет. И мы решили отпраздновать эту дату переизданием его любимой книги „Разведчик в Вечном городе“. Это действительно его любимое произведение, потому что оно для него было очень важно».

Больше, чем мемуары

Четвёртое издание книги «Разведчик в Вечном городе» — не просто перепечатка известного текста. В него вошли ранее не публиковавшиеся материалы: стихи Леонида Колосова, фотографии из семейного архива, фрагменты дневников.

Стихи — особая грань таланта Колосова. «У папы был дар писать стихи, — рассказала Мария Колосова. — И очень интересно, что писал он эти стихи на каких то клочках бумажек. И даже уже когда его не стало, мы с мамой как подарок, как какой то знак с небес находили вот эти клочки с новыми стихами, с посвящениями».

Среди новых материалов — страницы из дневника Колосова, который он вёл с перерывами: первая запись датирована 6 февраля 1960 года, последняя — 25 августа 2006 года, в день его юбилея: «Мне 80 лет. Старик, но бодрый духом. Пришла ещё одна истина на ум: врагов нужно прощать, а друзей беречь. Здорово, а? А друзей осталось совсем немного. Умирают, умирают ребята, а заменить их некем».

Фотографии показывают Колосова не только как разведчика и журналиста, но и как увлечённого человека: здесь и кадры из театральных постановок (он играл в любительском театре), и снимки Италии, сделанные им самим, и бытовые моменты, раскрывающие его характер.

«Разведчик — это свойство характера»

Дочери Колосова говорят о нём не только как о профессионале, но и как о человеке, который умел видеть в других что то хорошее: «Папа умел находить что то человеческое даже в самом сложном, закрытом человеке», — вспоминает Ирина Колосова.

Представитель СВР Сергей Гуськов подчеркнул, что книги Колосова — это не документальные отчёты, а автобиографическая проза, ценная именно личным взглядом участника событий: «Не стоит воспринимать эти книги как документальные отчёты: это автобиографичная проза, в которой автор мог что то приукрасить — и это не уменьшает их ценности. Это воспоминания участника эпохи, написанные хорошим русским языком, с закрученным сюжетом и интригой».

Он также отметил прозорливость Колосова: многие наблюдения, сделанные в 90 е, сегодня звучат удивительно актуально.

Олег Солдатов из издательства «Вече» обратил внимание на литературное мастерство Колосова: «Уникальность книги в том, что Колосов — не просто герой и разведчик, он ещё и творческий человек. Он понимал, как строить диалог, как рисовать картину несколькими штрихами. Читаешь текст — и видишь эти сцены».

Издательство не исключает дальнейших переизданий: «Надеюсь, будет и пятое, и шестое, и седьмое издание, потому что эта книга будет жить в веках».

Человек, который умел рассказывать

О Колосове вспоминают не только как об авторе и разведчике, но и как об удивительном рассказчике и человеке с чувством юмора. Коллеги вспоминают его фирменные воскресные звонки с новыми анекдотами, умение рассмешить в нужный момент, любовь к искусству и театру.

Его фраза, ставшая своего рода манифестом отношения к профессии, звучит особенно сильно: «Разведчик — это не только профессия, но и свойство характера. Это особый талант, который даруется не каждому смертному. Это верность стране, на которой работаешь, вне зависимости от смены её правителя. Это равноудалённость от всех политических партий. Это абсолютная честность при выполнении задания».

Для семьи Колосовых новое издание книги — способ сохранить память об отце и показать его многогранность: не только как профессионала, но и как поэта, актёра, рассказчика, человека с богатым внутренним миром. Для читателей — возможность увидеть эпоху глазами того, кто был в центре событий, и понять, как переплетаются личное и историческое.

Книга «Разведчик в Вечном городе» сегодня — это не просто воспоминания о работе в Италии и операциях КГБ. Это портрет эпохи, написанный человеком, который умел наблюдать, чувствовать и рассказывать. И именно поэтому к его столетию хочется не просто вспомнить факты, а услышать его голос — в строках, в стихах, в историях, которые до сих пор вызывают улыбку и заставляют задуматься.