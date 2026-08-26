Зеленский готов сделать последний шаг на пути уничтожения Украины: украинцы все чаще обсуждают сдачу Киева и мобилизацию женщин

24-го августа в День Независимости Зеленский принимал военный парад на Крещатике Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

24-го августа Киев отметил День Независимости - парадом военных роботов на Крещатике и пролетом дронов над Днепром. Пафосное поздравление Зеленского было полно угроз и призывами к убийствам граждан России. Глава киевского режима готов идти ва-банк. Даже если это будет стоить жизни десяткам тысяч украинок…

У ЗЕЛЕНСКОГО СРЫВАЕТ КРЫШУ?

- У нашего «тиранчика», совсем крышу сорвало. Он настолько напуган картонными протестами, стремительно падающим рейтингом… Владимир Александрович стал всерьез раздражать народ, который панически боится предстоящей зимы, - описывает обстановку знакомый киевлянин.

Мужчина, чья супруга уехала в Краснодар (они не виделись уже больше четырех лет, - ред.), говорит об адском ударе дронами по краснодарскому детскому саду в понедельник.

Его жертвами стали четверо детей. И теперь киевляне замерли в ожидании ударов возмездия…

Интересуюсь у него - говорят ли на этом фоне украинцы о мире?

- Никто ни о каком мире даже не заикается, хотя все продолжают прятать детей, внуков от ТЦК. Все прекрасно понимают, что война весьма прибыльный бизнес для власти. Праздник «коалиции желающих в Киеве всех взбодрил, но политику сейчас мало обсуждают, - отвечает киевлянин.

- Люди у нас как-то все замкнулись, «закрылись». На этом праздновании Дня Независимости тоже народу было не густо. В основном все шли поставить флажки в импровизированный мемориал-кладбище в центре города. Уму непостижимо! Здесь еще недавно били прекрасные фонтаны, резвились дети, радовались жизни их родители, мечтая о Европе. Возле фонтанов красовалось огромный баннер с нарисованным большим сердцем, с надписью «I love Ukraine and Europe» (англ. «Я люблю Украину и Европу», - ред.). А сегодня все выглядит настолько удручающее, что не хочется бывать в центре города. У каждого сегодня «свой» личный Киев, - делится эмоциями подруга.

Украинцы замерли в ожидании ударов возмездия после атаки на детский сад в Краснодаре Фото: REUTERS.

СЛУХИ О СДАЧЕ КИЕВА

Тем временем по Киеву поползли слухи, что столица будет сдана к 2030-му году.

- Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шепотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян. В основном все по-прежнему высказывают лишь провластную позицию, за продолжение бойни, - рассказывает приятельница.

- Конечно, Киев взять можно, но для этого надо так отутюжить Украину, чтоб страна захотела с радостью и облегчением его отдать России. А может быть Киев достанется как трофей. Пока это все только лишь слухи и не более, - рассуждает подруга

Сами украинцы не сдаются совсем уж и даже шутят в соцсетях:

- Зиму мы переживем. Сколько той зимы? Украина - не Якутия: генераторами все запаслись, многие купили вскладчину еще в прошлом году. Киевляне по селам своим разбегутся, уедут во Львов, рванут в Польшу, хоть там и зубы им выбивают, - иронизируют люди сами над собой.

«РОССИЙСКИЙ ВБРОС»

А вот судьба оставшихся в стране украинок становится все более туманной. В стране все больше разговоров о женской мобилизации, ее ждут уже этой осенью. К слову, бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог, недавно посетивший Киев, открыто предложил мобилизовать украинских женщин. Даже вспомнил, что в Афганистане воевала его дочь (правда оказалось, что служила она в тыловом обеспечении и ни разу не бывала в бою, но украинцам этого знать уже не нужно).

Реакция общества ждать себя не заставила:

- Пусть едет на фронт скумбрия-Олена (народное прозвище жены Зеленского, - ред.). Пусть покажет пример – как надо в окопе воевать! А что к этому дело идет – давно ясно, уже и броники для беременных выпускают, и форму женскую шьют не один год…

- Наши дурочки повелись, а теперь многие из них без рук, ног, в инвалидных колясках по Крещатику катаются, многих уже нет на свете. И пока их еще выпускают из страны – пора хватать детей в охапку и бежать!

- Валькирии из них так себе, а западенские бабы только в прислугах хороши, а не фронте , - язвят в соцсетях украинцы, реагируя на скандальную новость.

В стране все больше разговоров о женской мобилизации, ее ждут уже этой осенью. Фото: Bumble Dee/Shutterstock/Fotodom

КТО ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ?

Тем временем официальные власти заявили, что мобилизации женщин не будет. Объявили, что это «вброс» российской пропаганды. И не в коем случае не зондирование реакции общества на возможные решения!

Не смутило украинскую пропаганду даже то, что «вбрасывал» американский генерал Келлог. Авось не заметят?

Заметили…

- Ха- ха. Келлог и Резников (бывший министр обороны был вторым источником «вброса) - агенты Кремля? Сколько у нас женщин потеряли детей? Кто посчитал? Сколько женщин ищут своих без вести пропавших мужчин? Сколько тех, кто продал жилье, чтоб отправить сыновей за границу, дабы спасти тем жизнь? Сколько можно ТЦКшникам бить женщин берцами с ноги и по почкам, заливать глаза газом, когда те «отбивают» своих мужчин от мобилизации? Не пойдут у нас женщины воевать, а власть просто «прогревает» общество, чтоб отвлечь от коррупционных скандалов,- почти угадывают реальные мотивы вброса простые украинцы.

Но находятся и те, кто идею мобилизации слабого пола поддерживает.

- Украинки с 2014 года уходили в АТО (военная операция ВСУ против мирного населения Донбасса, - ред.) и становились снайпершами. Почему-то именно снайперами было тогда престижно и почетно быть на Донбассе. Сейчас большинство женщин становятся операторами дронов, управляют различной западной военной техникой, работают врачами, медсестрами, помогают на кухне и охотно занимаются волонтерской деятельностью.

Но разгневанное большинство отвечает: женская мобилизация – последний шаг на пути уничтожения страны.

- Отправить баб на фронт-то можно, остается один вопрос: кто после такой мобилизации будет жить в нашей стране? Старики и коррумпированные чиновники? Первые рано или поздно умрут, вторые свалят…

СПРАВКА «КП»

В настоящее время в ВСУ официально служит 75 тысяч женщин. Из них 6 тысяч находятся на передовой.

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