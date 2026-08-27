МЧС: на Сахалине продолжается поиск двух человек, пропавших в разрушительный циклон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине - во время прохождения разрушительного циклона - двое человек пропали в районе Лесогорских термальных источников.

- Для расширения зоны и повышения эффективности поисковых работ силы спасателей перегруппированы, - рассказали «Комсомольской правде» в четверг, 27 августа, в 9.04 мск в пресс-службе МЧС РФ. - Для тщательного обследования затопленной территории - от базы отдыха вниз по течению рек Тавда и Лесогорка - выдвинулись еще 9 бойцов отряда имени Полякова, в их распоряжении - 3 единицы спецтехники.

ПОДРОБНОСТИ

«Путь специалистам чрезвычайного ведомства преграждают сплошные завалы, созданные силой стихии, из поваленных деревьев и валежника, достигающих трех метров в высоту»,- говорится в оперативных сводках.

Ранее спасатели обнаружили четыре контейнерных домика, унесенных потоком воды на 5 - 7 километров от их первоначального местоположения. Но людей внутри не оказалось.

КСТАТИ

«Осмотр береговой линии продолжается силами сотрудников МЧС, МВД и Противопожарной службы Сахалинской области»,- говорится также в сводке.

Благодарим пресс-службу МЧС РФ за предоставленные видеоматериалы.