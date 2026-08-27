Походный храм станет местом для молитвы казаков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Еще 300 лет назад наши предки, где бы они не селились, в первую очередь ставили там храм для молитвы. Потому что без молитвы немыслимо было казаку ни дом строить, ни детей воспитывать, ни воевать. Эти храмы до сих пор стоят по всей России. Об этой традиции вспомнили сейчас.

"На летней школе казачьего искусства «Таврида.АРТ» мы решили разработать походный храм для казаков. Сегодня, когда казаки служат на передовой, за многие километры от дома, у них есть потребность в походных храмах, где можно будет молиться", - рассказал руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, духовник Союза казачьей молодежи России иерей Тихон Лазуткин.

Походный храм будет представлять собой легкую конструкцию, которую можно привезти с собой и поставить там, где находятся казаки. Неважно, военная это база или поселение, для казака важно, чтобы было место для молитвы.

"Это больше, чем проект. Мы создадим образ того места, которое будет символом нашего казачества", - заметил священник.

Поддержит проект Всероссийское казачье общество и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Справка «КП»:

Летняя школа казачьего искусства прошла во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе с 20 по 26 августа. На ней побывали более сотни представителей казачества: художники, дизайнеры, музыканты, хореографы. Они занимались арт-школой казачьей песни и танца, арт-школой казачьего изобразительного искусства, арт-школой дизайн-код казачества и социокультурных инициатив. Это уже восьмая летняя школа.