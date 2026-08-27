Через несколько часов этот погранпереход смыло мощным селем. Фото: предоставлено КП

Разрушительный сель обрушился на Непал 26 августа 2026 года. Один из первых ударов пришелся на пограничный переход «Расувагадхи» между Китаем и Непалом. Кадры момента схода селя удалось записать камерам видеонаблюдения - на них видно, как десятки людей пытаются убежать от несущейся на них массы из воды, камней и грязи.

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Журналистам KP.RU удалось пообщаться с российскими туристами, которые успели пройти границу буквально за несколько часов до ЧП.

- Мы вечером 25 августа пересекали границу Китая и Непала на погранпереходе «Расувагадхи». Мы были последней группой, которую запустили на КПП. Там было очень много индийских групп, и мы долго ждали, когда сможем пересечь границу, - рассказывает KP.RU россиянка Юлия Яковенко. - Вообще у нас очень рискованный, конечно, был день. 25 августа мы спускались с озера Госайкунда, которое находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где этот сель и сошел на следующий день. Утром к 10 часам вся наша группа спустилась в Сяфрубеси, поселку, который смыло тоже этим селем 26 августа. Там мы сели на джипы и поехали к границе «Расувагадхи» проходить все формальности, чтобы переехать в Тибет.

По словам Юлии, опасность чувствовалась еще накануне.

- Сейчас, так как сезон мунсунов (муссонов), очень размытые дороги. В Сяфрубеси у нас постоянно застревали джипы. К сожалению, люди, которые нам помогали, - водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, - с ними нет связи…

К счастью, группа Юлии смогла вовремя уехать подальше от места ЧП.

- Утром 26 августа мы доехали в город Киронг. Он находится в 40 минутах езды от границы. Там мы провели следующий день, и попросили нашего водителя и тибетского гида быстрее оттуда уехать, потому что был риск того, что дальше также закроют дорогу, потому что китайские власти действуют достаточно жестко и масштабно. Сейчас мы уже находимся в безопасности. Все 22 человека и 2 организатора путешествия. Мы находимся в городе Сага. Это достаточно далеко уже от места происшествия. И завтра мы выезжаем на озеро Манасаровар. У нас все хорошо, все в порядке. Ничего не угрожает жизням людей, - добавила Юлия.

Столь удачное стечение обстоятельств, Юлия и ребята из группы называют настоящим чудом.

- Господь уберег нас всех, - говорит девушка.

Группа туристов успела сделать фото на память на фоне пограничного перехода «Расувагадхи», который на сегодняшний день полностью разрушен.

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