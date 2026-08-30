Что надеть в отпуске в бархатный сезон: семь образов с платьями

Платья Befree, Pinko Russia, You Wanna

Многие предпочитают ездить в отпуск в сентябре и октябре, когда на морях уже не так жарко, но все еще тепло. Это время также называют бархатным сезоном. О преимуществах актуальных моделей платьев, о том, как выбрать идеальный фасон для отпуска и правильно сочетать его с аксессуарами, рассказала стилист Мария Шеди.

Стилист Мария Шеди рассказала об актуальных платьях для отдыха. Фото: личный архив

Отпуск — это время, когда хочется выглядеть красиво, но при этом чувствовать себя комфортно. Правильно подобранное платье способно заменить несколько вещей в чемодане: днем стать частью расслабленного образа для прогулок, а вечером легко превратиться в наряд для ужина или встречи.

Сегодня дизайнеры предлагают множество вариантов — от лаконичных платьев-маек до романтичных моделей в горох и эффектных нарядов макси. Но важно выбирать не просто модные фасоны, а те, которые подчеркивают достоинства фигуры, соответствуют вашему стилю и легко сочетаются с обувью и аксессуарами.

Льняное платье: природная элегантность для жарких дней

Льняное платье уже давно стало символом отпускного гардероба. Натуральная ткань красиво выглядит, хорошо пропускает воздух и создает ощущение легкости даже в самые жаркие дни.

Однако важно выбирать не просто свободную модель, а платье с хорошим кроем: с четкой линией плеч или тонкими бретелями. Отдавайте предпочтение качественным моделям, которые держат форму и выглядят как полноценная часть гардероба, а не только пляжная одежда.

С чем носить:

Льняное платье можно сочетать с кожаными сандалиями, плетеной сумкой и солнцезащитными очками.

Платье Lusio

Модель миди с поясом подойдет для вечерней прогулки: достаточно добавить украшения и обувь с небольшим каблуком.

Самые универсальные оттенки — молочный, песочный, оливковый, голубой и терракотовый.

Платье 12 storeez

Струящееся платье макси: женственность в движении

Длинное платье остаются одним из самых красивых вариантов для отпуска. Легкие ткани — вискоза, шелк, сатин: красиво «двигаются» при ходьбе и создают ощущение расслабленной элегантности. Струящееся платье макси — это тот случай, когда образ выглядит эффектно без большого количества деталей. Оно само создает настроение и делает женщину более женственной.

С чем носить:

Днем платье макси можно сочетать с плоскими сандалиями и натуральными аксессуарами.

Платье Lime

Для вечернего выхода достаточно добавить босоножки на каблуке, серьги и небольшую сумку.

Платье Zarina

Особенно дорого выглядят глубокие оттенки: изумрудный, шоколадный, винный, темно-синий.

Платье Top Collection

Платье-майка: современная база летнего гардероба

Платье-майка кажется простой вещью, но именно лаконичные модели сегодня выглядят наиболее актуально. Главное — выбирать качественный материал: плотный хлопок, трикотаж или смесовые ткани. Платье-майка давно перестало быть исключительно повседневной вещью. Сегодня это универсальная модель, которая может выглядеть очень элегантно, если правильно подобрать ткань, длину и аксессуары.

С чем носить:

Для дневного образа подойдет сочетание с кедами или сандалиями, объемной сумкой и легкой рубашкой сверху.

Платье Befree

Вечером платье можно дополнить ремнем, украшениями и босоножками.

Платье Top Top

Лучше всего смотрятся модели длины макси в оттенках черного, бежевого, молочного, шоколадного и хаки.

Платье в горох: классика с французским настроением

Горошек остается одним из самых женственных принтов. Он добавляет образу романтичности, но при правильном выборе модели выглядит не инфантильно, а элегантно. Сегодня стилисты советуют обращать внимание на платья с лаконичным кроем и мелким, более крупным или средним рисунком. Горошек — это принт вне возраста. Важно соблюдать баланс: если платье имеет активный рисунок, фасон должен быть достаточно спокойным

Платье You Wanna

С чем носить:

Платье в горох лучше сочетать с однотонными аксессуарами. Черно-белый вариант можно дополнить красным аксессуаром и кожаными босоножками. Коричневый, синий или молочный горох красиво смотрится с плетеными сумками и украшениями из золота.

Платье Lichi

Платье-рубашка: универсальный вариант для путешествий

Платье-рубашка буквально создано для отпуска. Оно подходит для прогулок по городу, поездок на экскурсии и вечерних встреч. Эта модель сочетает комфорт и элегантность. Она не ограничивает движения, но при этом выглядит более собранно, чем обычное платье свободного кроя.

С чем носить:

Днем платье-рубашку можно комбинировать с удобной обувью и соломенными аксессуарами. Чтобы сделать образ более женственным, достаточно подчеркнуть талию ремнем.

Платье Zarina

Лучше выбирать длину миди или макси — такие модели выглядят дороже и подходят большему количеству женщин.

Платье Uset

Платье-комбинация с кружевной отделкой: мягкая женственность

Бельевой стиль на пике популярности. Но чтобы образ выглядел элегантно, а не слишком откровенно, важно выбирать правильный крой. Сегодня платье-комбинация — это сочетание легкости и элегантности. Красивые ткани, аккуратное кружево и длина миди позволяют создать утонченный образ, который выглядит современно и женственно

С чем носить:

Для отпуска подойдет сочетание с сандалиями. Вечером платье можно носить с минималистичными украшениями и босоножками.

Платье Pinko

Самые универсальные оттенки — шампань, жемчужный, черный, лазурный, шоколадный и глубокий синий.

Платье «Мартлет»

Платье с халтером: акцент на линию плеч и шеи

Платья с завязкой вокруг шеи возвращаются в летний гардероб благодаря своей женственности и эффектному силуэту. Такая модель красиво открывает плечи, подчеркивает шею и особенно хорошо подходит для вечерних отпускных образов.

Халтер — это хороший способ добавить образу выразительности, но сохранить элегантность. Главное — выбирать модели с правильным балансом между открытостью и длиной платья.

Платье Dintime

С чем носить:

Лучше всего такие платья смотрятся с собранными волосами, чтобы подчеркнуть линию шеи и изящные ключицы. Дополнить образ можно тонкими серьгами и браслетами, небольшой сумкой и босоножками на каблуке.