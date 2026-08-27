Ребят ждали удивительные сплавы по рекам Карелии. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

В этом году в «Большом Приключении» у инструктора Марии Кацило было четыре группы. Но последняя, четвертая, стала для нее особенной. Восемь ребят - не из Москвы и Питера, а из маленьких карельских поселков: Ледмозеро, Реболы, Муезерка и Калевала. И их поход, по ее словам, вышел по-настоящему родным.

Красивый маршрут с препятствиями

Мария напоминает: турбаза «Большое Приключение» - это проект известных российских путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро. В Карелии проходят активные туры для детей и подростков, где туризм становится не просто спортом, а методом развития личности. Ребята осваивают походный быт, учатся заботиться о себе, поддерживать команду и любить природу.

В состав группы вошли восемь ребят из карельских поселков. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

- Приезжают сюда ребята из больших городов, где кажутся экзотикой белые летние ночи, тайга и отсутствие связи. Но моя последняя группа - это восемь ребят из поселков и маленьких городов Карелии, - говорит она. - У нас был водный поход на катамаранах. Маршрут невероятно красивый, с множеством препятствий.

Почти все дети впервые проходили пороги на воде. И наблюдать за их искренними, яркими эмоциями, по словам инструктора, было настоящим счастьем.

Таежная природа порадовала участников похода. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

- Они открыли родную Карелию с воды. Но верно, конечно, и другое. Они открыли для себя поход по Карелии, никто из них раньше в походе не был. Дети работали удивительно слаженно, никогда не отлынивали от дел. Каждый из них знает, что от личного вклада зависит комфорт и безопасность жизни.

«Мы изо всех сил гребли... и стояли на месте»

Первые дни погода не баловала, наоборот, трепала безжалостно. Но ребят дожди не смущали.

- Дети знают характер карельской погоды и принимали неприятности с улыбкой. В один из дней нас накрыл сильнейший встречный ветер. Около получаса мы изо всех сил гребли… и стояли на месте, - вспоминает Мария. - Подошли к берегу, и наш инструктор Эльдар повел пешком два катамарана по мелководью. Ребята рвались помогать Это был и азарт, и жажда борьбы.

Инструкторы помогали юным путешественникам. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

Погода сжалилась, выглянуло солнце и, как говорит инструктор, они получили полное вознаграждение. Ребята приехали из разных поселков, не все знали друг друга, но сплотились мгновенно. Помог веревочный курс, пройденный еще на турбазе.

- Дети потом говорили, как сильно эти упражнения помогли им довериться друг другу.

Особую атмосферу создавала маленькая деталь: одна из девочек, Полина, привезла с собой гирлянду на батарейках.

Ребята не испугались сильного ветра. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

- Каждый вечер мы вешали ее возле кострового места. Представьте: карельский лес, вечер, теплый свет гирлянды и треск дров… В один из таких вечеров мы сидели у костра и болтали обо всем на свете, а наш Свят дожаривал фирменные оладушки с колбасой и картошкой. В такие минуты ясно понимаешь, что поход состоит не только из больших испытаний. Он складывается из крошечных деталей: теплого света гирлянды, общей еды, шуток, разговоров и заботы друг о друге. Возникает магия, другого слова не нахожу.

«В Карелии дождь братве нипочем»

Мария и сама родом из небольшого поселка и хорошо понимает юных путешественников.

- Когда ты растешь там, где нет избытка развлечений, ты начинаешь намного глубже и искреннее ценить каждую возможность, которую тебе дает жизнь. В этих детях я увидела то же. Они не просто проходили маршрут, но и впитывали каждую крупицу информации, которую мы с Эльдаром им преподносили. Видя горящие глаза и трепетное отношение, мы, со своей стороны, старались передавать им как можно больше знаний, тепла и походных секретов.

Ночевали прямо в лесу - в палатках. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

К концу похода его участники превратились в сплоченную команду. ФОТО: Проект "Большое Приключение".

Итог похода отличный. Все восемь ребят прошли маршрут, получив стипендии Дмитрия Шпаро. Трое из них - из семей участников СВО.

- Я бесконечно благодарна моим карельским девчонкам и мальчишкам за теплое, смешное, душевное и по-настоящему родное совместное приключение. В Карелии дождь братве нипочем, мы с местным ветром знакомы плечом!