Русские роботы, сервера для ИИ, и железная дорога будущего: Путин заслушал доклад министра промышленности Алиханова

В среду Владимир Путин встретился с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.
- Уважаемый Владимир Владимирович, у нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние пять лет выросла почти на четверть, - начал доклад гость.
Подстегивают рост и, инвестиции - они выросли с 3 триллионов в 2021 году, до 7,3 в 2025-м. Если сравнивать в сопоставимых ценах, рост - в полтора раза.
У таких высоких показателей (за пять лет объем мощностей обрабатывающей промышленности увеличился на 80%) есть и отрицательные последствия. Например, в некоторых секторах началось перепроизводство - сейчас этот вопрос предлагают решить, изменив подход в госзакупках.
Еще существенно выросла производительность труда - а значит и зарплаты.
- В прошлом году среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла в обрабатывающей промышленности почти на 14%, приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей, - доложил министр.
- Как идет работа по высокоскоростной магистрали? - поинтересовался Путин.
- Работаем сейчас над самыми ответственными деталями – это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев. Всё должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028-м приступить уже к серийной поставке. Всё по плану, - отрапортовал министр.
Напоминаем: движение по ВСМ между Москвой и Петербургом должно быть запущено 1 апреля 2028 года. Поезда будут ходить каждые 15 минут, нестись по рельсам со скоростью 360-400 км в час. Так что от столицы до ее северной сестры можно будет добраться за 2 часа 15 минут.
Отдельно министр рассказал про строительство Центров обработки данных - механического «сердца» для искусственного интеллекта. Для бизнеса, который хочет их строить, предложено сделать специальный инвестиционный контракт.
- Они хотят получать определённые преференции, налоговые вычеты, и мы здесь хотели бы предложить следующий порядок. На миллиард стройки тратится примерно 7 миллиардов приобретения оборудования. Это сервера, различные системы хранения данных, они производятся в нашей стране в достаточном уже объёме с хорошим уровнем локализации. И мы хотели бы предложить спецконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование.
- Давайте так и сделаем, конечно, - согласился глава государства. - Но главное, чтобы всё это было конкурентоспособно, конечно.
Алиханов заверил - в России есть «очень достойные» производители комплектующих для серверов и систем хранения данных.
- В стране развивает станкостроение. В числе нового оборудования - сложная автоматика, позволяющая быстро собрать фюзеляж и крылья самолета - «такие технологии раньше были доступны только трём странам мира».
- Расширяются линейки промышленных роботов: в России научились делать все пять основных типов таких машин.
- Продолжается разработка прорывных материалов: сплавов, химичеких соединений. Они используются везде - от военки, которой нужны новые типы снарядов и дронов, до станкостроения и космической отрасли.