Русские роботы, сервера для ИИ, и железная дорога будущего: Путин заслушал доклад министра промышленности Алиханова

Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду Владимир Путин встретился с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.

ЗАРПЛАТА РАСТЕТ ВМЕСТЕ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

- Уважаемый Владимир Владимирович, у нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние пять лет выросла почти на четверть, - начал доклад гость.

Подстегивают рост и, инвестиции - они выросли с 3 триллионов в 2021 году, до 7,3 в 2025-м. Если сравнивать в сопоставимых ценах, рост - в полтора раза.

У таких высоких показателей (за пять лет объем мощностей обрабатывающей промышленности увеличился на 80%) есть и отрицательные последствия. Например, в некоторых секторах началось перепроизводство - сейчас этот вопрос предлагают решить, изменив подход в госзакупках.

Еще существенно выросла производительность труда - а значит и зарплаты.

- В прошлом году среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла в обрабатывающей промышленности почти на 14%, приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей, - доложил министр.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

МАГИСТРАЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

- Как идет работа по высокоскоростной магистрали? - поинтересовался Путин.

- Работаем сейчас над самыми ответственными деталями – это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев. Всё должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028-м приступить уже к серийной поставке. Всё по плану, - отрапортовал министр.

Напоминаем: движение по ВСМ между Москвой и Петербургом должно быть запущено 1 апреля 2028 года. Поезда будут ходить каждые 15 минут, нестись по рельсам со скоростью 360-400 км в час. Так что от столицы до ее северной сестры можно будет добраться за 2 часа 15 минут.

Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

РУССКИЕ СЕРВЕРЫ

Отдельно министр рассказал про строительство Центров обработки данных - механического «сердца» для искусственного интеллекта. Для бизнеса, который хочет их строить, предложено сделать специальный инвестиционный контракт.

- Они хотят получать определённые преференции, налоговые вычеты, и мы здесь хотели бы предложить следующий порядок. На миллиард стройки тратится примерно 7 миллиардов приобретения оборудования. Это сервера, различные системы хранения данных, они производятся в нашей стране в достаточном уже объёме с хорошим уровнем локализации. И мы хотели бы предложить спецконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование.

- Давайте так и сделаем, конечно, - согласился глава государства. - Но главное, чтобы всё это было конкурентоспособно, конечно.

Алиханов заверил - в России есть «очень достойные» производители комплектующих для серверов и систем хранения данных.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИНИСТР?

- В стране развивает станкостроение. В числе нового оборудования - сложная автоматика, позволяющая быстро собрать фюзеляж и крылья самолета - «такие технологии раньше были доступны только трём странам мира».

- Расширяются линейки промышленных роботов: в России научились делать все пять основных типов таких машин.

- Продолжается разработка прорывных материалов: сплавов, химичеких соединений. Они используются везде - от военки, которой нужны новые типы снарядов и дронов, до станкостроения и космической отрасли.