Из пухляшки-медсестры в женщину-вамп: как Светлане Пермяковой удалось получить «голливудское лицо»

За последний год 54-летняя Светлана Пермякова похудела более, чем на 25 килограммов Фото: социальные сети.

За последний год 54-летняя Светлана Пермякова похудела более, чем на 25 килограммов. Актриса не скрывает, что стройнела с помощью препарата, который прописал ей врач. Вместе с новой фигурой Светлана получила и новое лицо с очерченными скулами и огромными глазами. Из забавной пухляшки-медсестры из «Интернов» Пермякова превратилась в женщину-вамп, которую стали сравнивать с голливудской звездой Шерон Стоун.

Известно, что после сбора большой массы тела после 50 лет, в первую очередь, страдает лицо. Уходит объем, кожа обвисает, и многие выглядят даже старше своих лет. Однако, у Светланы другой случай: худоба в прямом смысле ей к лицу.

Мы поинтересовались у Адель Файзулиной, врача-дерматовенеролога и эстетического пластического хирурга — каким образом после похудения можно сохранить тонус и качество кожи.

Адель Ринатовна Файзулина — врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель ФАР КЛИНИК Фото: личный архив.

«После 50 лет, особенно если женщина значительно похудела, я всегда смотрю не только на кожу. При потере 20–25 килограммов меняется само лицо: уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, становятся более выраженными костные контуры, может появиться дефицит объема в средней трети лица, ткани становятся менее плотными. Поэтому здесь нельзя просто сказать: «Нужно подтянуть кожу». Нужно понять, чего именно лицу не хватает — объема, плотности кожи или уже хирургической коррекции. Если говорить о Светлане Пермяковой, значительное снижение веса действительно очень изменило ее внешность. На новых фотографиях она выглядит ярко, эффектно, и понятно, почему возникло сравнение с Шерон Стоун. Но по фото я никогда не стала бы определять, какие именно косметологические процедуры человек делал. Но как пластический хирург я обратила внимание не только на лицо, но и шею. Именно шея часто первой демонстрирует потерю объема и снижение эластичности тканей. Поэтому Светлане я бы рекомендовала очно оценить состояние кожи и платизмы. Возможно, будет достаточно аппаратной косметологии и работы с качеством кожи, а возможно, если присутствует выраженный избыток тканей, более прогнозируемый результат даст хирургическая коррекция. Это можно решить только после осмотра», — пояснила Адель Файзулина.

Светлана Пермякова. Фото: личный блог Светланы Пермяковой

Из аппаратных процедур после 50 лет косметолог бы рекомендовала игольчатый RF-лифтинг. По словам Файзулиной, он позволяет работать с плотностью и качеством кожи, стимулировать выработку собственного коллагена. Если есть пигментация, сосудистая сеточка, купероз, неровный цвет лица — необходимо подключать IPL-терапию, чтобы выровнять тон. Как утверждает врач-дерматовенеролог, возраст очень часто выдает не сама морщина, а именно неоднородная кожа.

«Вторая история — инъекционные процедуры. И здесь я категорически против принципа «после 50 всем нужно больше филлера». После значительного похудения действительно может потребоваться восполнение утраченных объемов. В зависимости от показаний мы можем использовать препараты на основе полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция, а для точечной коррекции определенных зон — филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Но делать это нужно очень деликатно. Наша задача — вернуть лицу опору и гармоничные пропорции, а не сделать его тяжелым и отечным», — добавляет Адель Файзулина.

Отдельно Файзулина работает с качеством кожи. Это биоревитализация, мезотерапия, препараты гиалуроновой кислоты, коллагеностимулирующие методики. Но никакой одной «волшебной инъекции» после 50, по словам врача, не существует. Хороший результат — это всегда сочетание нескольких методов.

Фото: личный блог Светланы Пермяковой

«Что касается домашнего ухода, он должен быть регулярным, а не от случая к случаю. Мягкое очищение, увлажнение, средства с активными компонентами, подобранными врачом, и обязательно ежедневная фотозащита. SPF нужен не только летом и не только на море. Ультрафиолет — один из основных факторов фотостарения кожи. Я бы также не советовала самостоятельно назначать себе витамины и БАДы только потому, что исполнилось 50. Если есть дефициты, их лучше определить вместе с врачом. То же самое касается питьевого коллагена: воспринимать его как замену косметологии или как средство, которое само по себе «подтянет» лицо, точно не стоит. Для качества кожи гораздо важнее полноценное питание с достаточным количеством белка, стабильный вес, сон, физическая активность и отсутствие курения», — рассказала косметолог.

Фото: личный блог Светланы Пермяковой

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