В Башкирии появился фейк о запрете сообщать о происшествиях

Проведенный детальный анализ «документа» и каналов его распространения показал – это сфабрикованная подделка, созданная для нагнетания паники и негативного настроя к власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Башкирии замалчивают информацию о различных серьёзных происшествиях. Утверждается, что все это делается по указу главы Башкирии. Авторы утверждают, что Радий Хабиров якобы сформировал специальную рабочую группу по чрезвычайным ситуациям и распорядился ввести строжайший запрет на публикацию любой информации о происшествиях в СМИ и социальных сетях. В качестве доказательства приводится тот самый «документ». «Комсомольская правда» выяснила, как появился слух и на чем он основан.

Проверка проводилась KP.RU совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Проведенный детальный анализ «документа» и каналов его распространения показал – это сфабрикованная подделка, созданная для нагнетания паники и негативного настроя к власти.

Первый признак, указывающий на фейк, ошибка в правилах государственного делопроизводства и учета документов. В распространяемой фальшивке фигурирует регистрационный номер «УГ-1536». Но на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан такого указа нет. Вся официальная документация, издаваемая Главой республики в августе, имеет исключительно трехзначную нумерацию. Номер «УГ-1536» в эту последовательность не вписывается и в официальном реестре просто не существует.Второй признак - правовая неграмотность авторов фейка. Согласно законодательству Российской Федерации, обычное распоряжение или решение о создании рабочей группы регионального уровня не имеет силы для введения ограничений на распространение информации. Сведения о ЧС являются открытыми и что подобный запрет на публикации противоречил бы федеральному законодательству. Свобода информации и правила ее ограничения строго регулируются федеральным законодательством. Подобные запреты возможны только при официальном объявлении специальных правовых режимов — таких как режим контртеррористической операции (КТО) или чрезвычайного положения (ЧП), решение о которых принимается в строго определенном законом порядке.

Статья 6 Федерального закона №68-ФЗ устанавливает общий принцип: информация о чрезвычайных ситуациях и их последствиях является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а власти должны оперативно информировать население.

Стоит отметить, что в документе представлена весьма странная терминология. Фейковый вариант говорит о чрезвычайных ситуациях - «на промышленно-технологических объектах» и это выглядит канцелярски, но для законодательства о ЧС и промышленной безопасности термин нетипичный.В действующих документах используются вполне определенные категории, а именно - «опасные производственные объекты», «производственная инфраструктура», «инженерная инфраструктура», «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера». Например, действующее положение о республиканской системе предупреждения и ликвидации ЧС использует именно терминологию РСЧС и говорит об органах управления и силах БТП РСЧС.Даже июльские изменения 2026 года применительно к восстановлению после ЧС говорят о «производственной и инженерной инфраструктуре», а не о неких «промышленно-технологических объектах».

Информационная атака была построена на искажении реальных фактов. Фейк возник на фоне указа Радия Хабирова, который действительно был принят в регионе. Однако оригинальный документ касается исключительно запрета на съемку, публикацию и распространение фото- и видеоматериалов работы систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также деталей атак беспилотных летательных аппаратов и их последствий.

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