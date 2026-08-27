Над страною звучит — столичный быт: в новом телесезоне «Хозяин Москвы» покажут жизнь русского купечества, крестьян и военных

На Первом канале покажут новый сериал «Хозяин Москвы». Фото: Первый канал

В одной из главных премьер нового телесезона «Хозяин Москвы» покажут быт и жизнь русского купечества, крепостных крестьян и военных — в том числе и под Наполеоном

Первые выходные сентября Москва традиционно празднует день рождения. В этом году 5 и 6 сентября столице исполняется 879 (до юбилея совсем чуть). Гулять будут на всю страну — в том числе и на малых экранах. Специально для своей публики Первый канал (при поддержке Правительства Москвы) подготовил флагманский проект, раскрывающий самые недоисследованные задворки Первопрестольной — в диапазоне от жизни простых крепостных в столице до высоких кабинетов и самых знатных домов. Это не Москва оптики Гиляя или Булгакова — это Москва XIX века, почитать о которой можно в «Войне и мире» Толстого. Только вот создатели сериала «Хозяин Москвы» взяли за основу три социальных слоя, как в жирном наполеоне (все же речь про 1812 год) плотно налегающие друг на друга: крепостничество, купечество и высшие государственные чины. Что из этого получилось, попыталась разобраться «КП».

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

— Часто исторические проекты обычно показывают однобоко: цари плохие или, наоборот, безупречные, губернаторы воруют или святые, — полагает режиссер проекта Игорь Зайцев. — Хотя на самом деле героев всегда можно показать во всем многообразии, что мы и попытались сделать. В «Хозяине Москвы» показываем и другую сторону – крепостных, которые мечтают подняться, выкупить себя из крепостной зависимости и обрести лучшую жизнь. Они приезжают покорять Москву. Есть и третья линия — купеческая, в которой герои уже прочно обосновались в городе и живут своей полноценной жизнью. И все три линии пересекаются.

Фото: Первый канал

На дворе — первая половина XIX века. В Москву приезжают крепостные Никишины: рязанский печник Терентий (Алексей Шевченков) с тремя детьми — Иваном (Вадим Соснин), Василием (Григорий Здоров) и Агашей (Виктория Разумовская). Работяга намерен взять социальную, скажем так, ипотеку: получить вольную, а затем на дистанции и семью выкупить. Однако у их нового хозяина Ишматова (Андрей Некрасов) иные планы, ему просто нужны деньги. Причем, сразу — и дворянин перепродает крепостных знатной семье графа Григория Лебедева (Александр Лазарев), генерала-майора в отставке. Новые хозяева переводят Никишиных на оброк: Терентий и Иван кладут печи; Василий служит у купца, говорящую и поющую по-французски Агашу берут горничной и актрисой домашнего театра Лебедевых — к дочери Лизе (Дарья Отрошко).

Фото: Первый канал

— Когда я надевал мундир генерал-майора в отставке, сразу чувствовал, как меняется осанка, появляется та самая военная выправка, которая была у моего героя, — признается Александр Лазарев. — Художники проделали колоссальную работу — каждая пуговица, каждый шов, каждая деталь ткани рассказывают свою историю. Это помогало нам, актерам, жить в этом материале, верить в то, что мы — люди той самой эпохи.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Мундир мундиром, но именно через жизнь простых русских людей, стремящихся, как тот Джанго, к свободе, и проникнет зритель в самые потаенные уголки столичных домов. Где правит московский генерал-губернатор Иваном Гудович (Сергей Шакуров), где старший сын Лебедевых Павел (Егор Кирячок) возвращается с Кавказа с ранением, где владелец лавки на Красной площади Клыков (Сергей Беляев) ищет мужа для дочери Маши (Ирина Крючкова) среди знати, где тайный агент Ростопчин (Василий Кищенко), некогда столичный «мэр», организовывает партизанское ополчение в оккупированной Наполеоном столице. Да, опять оккупация! Все вместе, сплетенные вязью сценария, многочисленные герои всех видов сословий погружаются в ужасы и гримасы Отечественной войны. «Буонапарте», которым так долго восхищались в высших столичных салонах, берет оставленный город — и начинает в нем запланировано (Кутузовым!) хозяйничать.

Фото: Первый канал

Время действия сериала — с 1811 по 1824 годы. Поэтому хозяев у Москвы, пока развивается судьба сразу нескольких семей, — целая галерея: помимо упомянутых генерала Гудовича и графа Ростопчина, появятся и герой Кобринского сражения, генерал Александр Тормасов (Игорь Гордин), и бравший Париж князь Дмитрий Голицын (Иван Петренко), отмеченный в свое время великими полководцами — и Суворовым, и Кутузовым. Именно при Голицыне, ставшим генерал-губернатором в 1820 году после разгрома французов, Москва знатно похорошела.

Фото: Первый канал

— Князь Голицын — представитель настоящей элиты нашей страны, — уверен Игорь Петренко. — Это человек с ощущением художника и творца, который взялся создавать Москву заново, преображать. Именно при нем город начал расцветать: появились театры, осушили болота на Театральной площади, разбили Александровский сад, открылись больницы, которые работают до сих пор. Голицын заложил основы той Москвы, которую мы знаем сегодня. Для меня это настоящий актерский вызов. Мне было непросто сделать французский акцент для героя. Этот язык никогда не был моим — ни вторым, ни третьим, я изучал английский. А князь поставил себе задачу выучить русский и считал это принципиальным, хотя в те времена элита по-русски практически не говорила. Вся сложность в том, что во французском все ударения падают на последний слог, некоторые звуки и буквы вообще не произносятся.

Фото: Первый канал

Нужной степени правдоподобия создатели «Хозяина Москвы» добивались сразу в нескольких регионах: в кинопарке «Москино» возвели декорацию «Тверская площадь», передающую атмосферу московских улиц двухсотлетней давности, а также «Соборная площадь», «Дальневосточный город» и «Театр Гонзаги», где фактически отстроили барочный театр начала XIX века. В Подмосковье кинематографисты временно оккупировали живописную усадьбу во Фрянове (Щелково). В Тверской области отсняли интерьеры усадьбы Степановское-Волосово (Зубцовский округ) — там проходили массовые сцены с сотнями артистов. А во Владимирской области съемки прошли в селе Заречье (Киржачский район).

«Хозяин Москвы», Первый, понедельник-четверг, 22.00