Стало известно о беременности молодой жены Егора Бероева Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Балерина и актриса Анна Панкратова, жена российского актера театра и кино Егора Бероева, беременна. Информацию об этом журналисту KP.RU подтвердили на премьере сериала «Марик» в кинотеатре «Художественный» в Москве.

Супруги появились на мероприятии вместе и пообщались с прессой. У Панкратовой, одетой в белую кофту и свободный пиджак, можно было заметить уже округлившийся животик.

Впервые актриса была замечена с животиком 30 апреля на премьере первого фильма Бероева «Кукла», где Панкратова сыграла главную роль балерины.

Напомним, что в начале этого года стало известно о разрыве Егора Бероева с бывшей супругой, наследницей известной актерской фамилии Ксенией Алферовой. Супруги прожили вместе более 20 лет, у них есть дочь Евдокия.

А уже в апреле 48-летний Бероев поделился подробностями о своей личной жизни и свадьбе с 22-летней актрисой Анной Панкратовой. Пара поженилась в феврале 2026 года.

Как рассказал режиссер, с новой спутницей жизни он познакомился через несколько месяцев после расставания с бывшей женой. Анна сыграла главную роль в его фильме. Эта работа также стала для Панкратовой дебютом в кинематографе.