Дрозденко представил Матвиенко уникальный кластер поддержки участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко провели для Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко экскурсию по Кластеру комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, который действует во Всеволожске.

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

Глава региона продемонстрировал спикеру верхней палаты парламента, как выстроена работа уникальной площадки.

«Главный принцип Кластера — герою не нужно самому ходить по учреждениям и разбираться, куда обращаться с каждым новым вопросом», - отметил Александр Дрозденко.

Вся помощь сконцентрирована в единой системе, где взаимодействуют 17 объектов, причём на одной территории разместились сразу шесть государственных структур. В общей сложности здесь доступно более полутора тысяч услуг — от медицинской и социальной поддержки до профессиональной переподготовки, поиска работы и юридических консультаций.

Особое внимание в кластере уделяют всестороннему восстановлению. Специалисты помогают ветеранам вернуть физическое и психологическое здоровье, оформить документы, решить правовые вопросы, а также учат пользоваться современными протезами и другими техническими средствами реабилитации. Для тех, кому требуется длительное восстановление, работает гостиница «Дом» — трёхэтажное здание с 19 адаптированными номерами, где постояльцы могут проживать вместе с членами семей. Причём все услуги для участников СВО оказываются абсолютно бесплатно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНЫМ ПРОФЕССИЯМ

Отдельный блок работы кластера — возвращение бойцов к мирной профессии. Мультицентр уже организовал обучение по более чем семнадцати специальностям, среди которых востребованные на рынке труда сварщики, операторы станков с ЧПУ, сборщики-клепальщики беспилотных летательных аппаратов и специалисты по 3D-печати. Программа строится с учётом реальных потребностей предприятий региона, а после устройства на работу выпускников в течение полугода сопровождают наставники, помогая адаптироваться на новом месте.

«Губернатор и правительство Ленинградской области смогли создать комплексную систему реабилитации, - сообщила по итогам осмотра площадки Валентина Матвиенко. - Опыт региона можно транслировать в другие субъекты Федерации».

Александр Дрозденко, в свою очередь, поблагодарил председателя Совета Федерации за интерес к наработкам 47-го региона. Он подчеркнул, что область готова делиться своими методиками с коллегами из других субъектов и намерена и дальше развивать кластер, опираясь в первую очередь на реальные запросы самих бойцов и их семей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧЕРЕЗ СПОРТ

В ходе визита делегация также посетила Центр зимних видов спорта Всеволожского района, где Валентина Матвиенко и Александр Дрозденко наблюдали за тренировочным занятием группы по следж-хоккею, в которой занимаются участники СВО и люди с инвалидностью старше 18 лет. Кроме того, спикер СФ и губернатор пообщались с ветеранами, которые сейчас проходят реабилитацию и осваивают новые специальности, а также осмотрели центр адаптивной физической культуры.

Валентина Матвиенко напомнила, что Президент страны поставил задачу окружить заботой каждого участника специальной военной операции. На сегодняшний день принято уже более 200 законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей, но работа над совершенствованием законодательной базы продолжается. Ленинградский кластер, по оценке спикера Совета Федерации, стал наглядным примером того, как эта государственная задача эффективно решается на региональном уровне.