Умные девушки играют в шахматы, смелые играют в любовь

Умные женщины играют с вами в шахматы, смелые играют в любовь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Давно замечено, что один и тот же мужчина в жизни и в соцсетях - это два разных человека. Бывает, коллега по работе - бирюк бирюком. А соцсети его почитаешь - и рассудительный, и тонкий, и воспитанный...

Но чаще почему-то бывает наоборот. Совершенно приличный и приятный в живом общении человек заходит в интернет - и отрывается там за все свои обиды. Не потому ли так много странных и агрессивных персонажей пасутся на мужских и женских форумах и набрасываются на барышень. Настолько много, что постоянные читательницы (и писательницы) там уже уверены: приличных мужчин нынче не делают. И даже составили перечень самых частых и безумных мужских претензий к барышням. Они в соцсетях и впрямь попадаются на каждом шагу.

1. Отказала мне? Значит, твоя судьба - остаться старой девой, заведешь себе 40 кошек и будешь жалеть, что променяла меня на них.

Почему-то автору таких строк никогда не приходит в голову, что он на свете не единственный. И раз ему отказали, возможно, он не выдержал конкуренции с кем-то другим. Женщины не отвергают просто так, из каприза.

2. Сегодня успешному мужчине женщина не нужна! Что вы можете нам дать? Мультиварка сама стирает белье, а пылесос прекрасно готовит. Там две кнопки нажать, ребенок справится. А прочие мужские потребности мне обеспечат дамы с низкой социальной ответственностью. Ну и зачем мне впрягаться в отношения и тратить на это свою жизнь и деньги?

Дорогие наши. Если б вам не нужны были женщины - не писали бы вы таких сообщений на сайтах знакомств и женских форумах. Однако же вы почему-то сидите там чуть ли не круглосуточно и строчите комментарии каждому аккаунту с симпатичной девичьей мордашкой. Вместо того чтобы счастливо жить в обнимку с мультиваркой. Где-то мы уже слышали «я гнался за вами два дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

3. Порядочных женщин не осталось! Одни содержанки кругом! Раньше девушки были невинными, а сейчас таких не найдешь!

Ребята, в потере невинности участвуют двое. Другой технологии человечество не придумало. То есть кто-то из вас и виноват, что девственниц не осталось. Не приходило в голову предъявить претензии не девушкам, а своим собратьям?

И по поводу содержанок. Ждем подробностей, кого и сколько раз лично вы свозили на Мальдивы. А, вы пока только медовик ей в кафе оплатили? Серьезный расход. Однако не считается «содержанием», увы.

4. Это женщинам-то тяжело живется? А в армию вы сходить не хотите?

Да мы не против! В обмен на то, что вы будете вынашивать и рожать детей.

5. В развале семьи виноваты женщины! Это они подают на развод!

Братцы, вы определитесь. Вы же только что кричали, что вас захомутали и силой увели в загс под дулом пистолета. Так зачем женщине, которая с огромным трудом добывала трофей, от него избавляться?

А если серьезно говорить на эту грустную тему, на развод обычно подает та сторона, у которой лопнуло терпение. Просто задумайтесь, почему оно вдруг заканчивается, и не при вашем ли активном участии.

6. Ты истеричка, потому что мужика тебе хорошего надо!

А вот тут не поспоришь. Хорошего - всем надо. Почему при этом не стоит очередь лично к вам, загадка.

7. Все изобретения в мире сделаны мужчинами! Много вы знаете женщин-гениев? Почему вы в шахматы с мужчинами не играете?

Если мы сядем с вами играть, вы продуете. Потому что будете смотреть не на доску, а на наше декольте и коленки, пока не перепутаете коня с ладьей. Подозреваем, что именно по этой причине межполовые турниры - редкость.

Умные играют с вами в шахматы, смелые играют в любовь. И насчет открытий: а давайте-ка вспомним, когда мужчины наконец разрешили женщинам получать высшее образование. Только к ХХ веку, правильно? А до этого запирали жен в треугольник «кухня-дети-церковь». Не из страха ли конкуренции, друзья?

8. Домострой - самая правильная система! А не эта ваша эмансипация!

Да знали бы вы, как мы с вами согласны... Однако позвольте историческое уточнение. В «Домострое» записано, что мужчина полностью берет на себя ответственность за семью и домочадцев. Строит дом, а не надеется, что жена оплатит ипотеку. Обеспечивает детей на свои доходы, а не на женские. Ну и прочее там в таком же духе. И маленький нюанс: главой дома при домострое считались бы не вы, а самый старший родственник. Ваш отец или дед, а то и тесть. А вы бы у него по струнке ходили вместе с остальными сыновьями и зятьями. Сюрприз, да?

9. На одноклассниц смотреть невозможно, через 20 лет все стали толстыми. А я еще хоть куда, за мной молоденькие бегают. И вообще женщины любят постарше.

Женщина любит «постарше», когда ей 14. В эти годы она хвастается подружкам, что на нее обратил внимание аж целый десятиклассник. Настоящий! Подружки завидуют. Все остальные женщины могут любить мужчину за что угодно, но уж точно не за возраст.

10. А вот раньше! В поле рожали, и ничего! Отстояв смену у мартена, наши бабушки успевали варить борщ, а вы!

Если мы встанем к мартену, то у вас уже не получится высказывать нам «сними эту робу немедленно, мужчина любит глазами, сколько раз повторять!». У мартена стоят в рукавицах и валенках, они там по технике безопасности положены, чтобы искры на кожу не попали.

Кстати, раньше и мамонта голыми руками добывали. Вот придете домой с мамонтом на плече, тогда поговорим.

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