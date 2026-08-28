Водолазкин, Казарновская и сотни новых изданий ждут вас

Журналист «КП» Андрей Абрамов представит свой бестселлер в жанре тру-крайм. Фото: Личный архив Андрея Абрамова

С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе в Москве уже в 39-й раз пройдет Московская международная книжная ярмарка. Это старейшая и крупнейшая из трех главных книжных выставок страны, настоящий праздник для читателей. Там можно не только купить новинки по приятным ценам напрямую от издателей, но и с пользой и удовольствием провести целый день, а то и несколько. Пообщаться с писателями и актерами, взять автографы, посетить разные мероприятия. Их несколько десятков, мы выбрали для вас самые интересные. А полную программу можно посмотреть на сайте ярмарки.

3 сентября

13.00 - 13.45

«Максим Горький: литература и кино». Главная сцена. Разговор пойдет о произведениях Горького и о том, как менялись его тексты при переносе на экран, что добавляли от себя актеры.

Участники: Павел Басинский, автор книг о Максиме Горьком; Светлана Тома, актриса театра и кино.

18.00 - 18.45

Известный писатель-фантаст Дмитрий Емец представляет приквел «За 1000 лет до Тани Гроттер». Площадка «Дети. Лекторий». В долгожданном приквеле к легендарной детской серии действие разворачивается за тысячу лет до магической школы Тибидохс. Узнаете все тайны!

4 сентября

16.00 - 16.45

«Пушкин. Фамилия. Послесловие к «Тотальному диктанту». Главная сцена, ведет писатель, автор биографий Алексей Варламов. Взглянем на Александра Сергеевича как на носителя фамилии, ставшей частью национальной культуры. Поговорим о пушкинском роде, семейной истории, о современном языке, который он создал.

16.00 - 16.45

«Тихон и его друзья: как в мире различий рождается дружба». Площадка «Дети. Лекторий» На встрече с автором Машей Трауб обсудим, как детские истории помогают ребенку. Как развивать эмоциональный интеллект у малышей, подскажет кот Тихон!

17.00 - 17.45

«Азбука интервенции». Новая книга Захара Прилепина. Главная сцена. О русской истории - не как о вечном сражении правых и виноватых, жертв и палачей. Автор поговорит с читателями о русском бунте, о красных и белых, о сегодняшних «правом крене» и «левом запросе»...

20.00 - 20.45

«Что создает нашу душу?». Разговор с Евгением Водолазкиным. Главная сцена. Новый роман этого автора «Последнее дело майора Чистова» лишь на первый взгляд кажется детективом. На самом деле это тонкая книга о тех незаметных вещах, которые каждый день делают нас людьми и создают нашу душу. Об этом и поговорим.

5 сентября

12.00 - 12.45

«Моих раздумий зеркала и звуки». Любовь Казарновская представляет свою новую книгу. Главная сцена.

Гости услышат не просто рассказ о театральных буднях. Это мемуары, в которых знаменитая певица раскроется с неожиданной стороны.

СПРАВКА «КП»

Время работы ММКЯ: с 2 по 5 сентября - с 10.00 до 21.00, 6 сентября - с 10.00 до 20.00.

Адрес: Гостиный Двор (ул. Ильинка, 4).

Цена билетов: разовый - 400 рублей, льготный - 250. Если вы хотите посетить максимум мероприятий во все дни ярмарки, выгоднее купить единый билет за 1200 рублей.

Все подробности на сайте mibi.info.

НЕ ПРОПУСТИ!

Обязательно загляните в павильон издательства «Комсомольской правды» G 9. 80% выпущенных нами книг - бестселлеры. На ярмарке их можно будет купить по ценам издателя. Мы подготовили для вас скидки до 50% и подарки. У нас выходят не только книги, но еще календари и метафорические карты на любой жизненный случай.

Вот интересные мероприятия с нашим участием.

4 сентября, 15.00, площадка Союза писателей России:

Презентация проекта «Романовы. Преданность и предательство»: от книги к фильму. Документальный роман тюменского историка Сергея Козлова о последних годах правления Николая II стал основой для одноименного фильма. Он выходит в прокат осенью. Это и плотное документальное повествование, и авантюрное шпионское действо одновременно. Разговор пойдет об истории, о жизни императорской семьи и о том, как книги превращаются в кино.

Участники:

Сергей Козлов, автор книги, член Союза писателей России;

Олег Урушев, продюсер фильма; актеры фильма.

5 сентября, 19.00, главная сцена Атриум:

Паблик-ток «От дуэли Пушкина до файлов Эпштейна: когда преступление становится историей». Совместное мероприятие «КП» с издательством «Альпина». Поговорим о резонансных преступлениях - от закрытых советских дел до пугающих тайн маньяков Спесивцева, Фишера и империи Джеффри Эпштейна. О том, как специалисты работают с засекреченными архивами и почему судебные протоколы скрывают гораздо больше драмы, чем любой триллер. Вместе с экспертами разберем, что толкает людей на жуткие и дикие преступления. Авторы книг в популярном сегодня жанре тру-крайм расскажут, как они создавались.

Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды», автор бестселлеров в жанре тру-крайм «Фишер. По следу зверя» и «Спесивцев. Мама знает». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники:

Ева Меркачева, журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец», писатель и правозащитник; Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды», автор бестселлеров в жанре тру-крайм «Фишер. По следу зверя» и «Спесивцев. Мама знает»; Андрей Абрамов, журналист «Комсомольской правды», автор книги «Эпштейн. Империя монстра»; Александр Чучаев, профессор, ведущий ученый в области уголовного права и уголовной политики; Василий Бейнарович, тру-крайм-эксперт, автор канала Faust21century.

КСТАТИ

А еще на стенде «Комсомольской правды» вы сможете купить настоящий африканский кофе, выращенный в Уганде, урожая 2026 года, свежей обжарки. Зерновой или молотый. Он также продается под брендом «Комсомолки».

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