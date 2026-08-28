Высшее учебное заблуждение: Как мошенники обманывают студентов, школьников и их родителей перед 1 Сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Дорогие читатели, объявляется День знаний об уловках мошенников, которые они практикуют перед началом учебного года! Почему именно сегодня, а не 1 Сентября? Потому что аферисты начинают осаждать учащихся и их родителей еще до этой даты. Ведь именно сейчас - последние дни подготовки к школе. Все на нервах и готовы тратить деньги: родители покупают форму и канцтовары, студенты ищут жилье. А мошенники, конечно, тут как тут.
Куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова назвала нам семь главных схем, которые используют злоумышленники в это время, и дала инструкции, как не стать жертвой.
Представьте себе: ваш ребенок - без пяти минут (или дней) первокурсник, будущее кажется безоблачным… И вдруг вам звонят якобы из приемной комиссии или деканата. Встревоженным голосом сообщают: произошел технический сбой, не хватает одной справки, не прошла оплата за первый семестр - и вот уже ребенка «вычеркивают из приказов о зачислении».
А чтобы спасти место, просят перевести деньги или продиктовать код из СМС для входа в личный кабинет вуза или на «Госуслуги». Звонящий может даже прислать ссылку на сайт (естественно, мошеннический), визуально похожий на официальный портал университета, на котором можно провести оплату.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Как уберечься
Паника - плохой союзник. Мошенники создают стрессовую ситуацию, чтобы вы не успели ничего обдумать и действовали на эмоциях.
- Если вам звонят «из вуза» и о чем-либо просят, эту информацию нужно перепроверить, - поясняет Алла Храпунова. - Нужно перезвонить самим. Но не по тому номеру, с которого звонили, а по телефонам деканата или приемных комиссий.
Эксперт подчеркивает, что переводить оплату за обучение по ссылке, полученной в ходе подобных разговоров, категорически нельзя. Настоящий вуз никогда не попросит сделать это таким способом. Оплата за обучение производится только по реквизитам, указанным в договоре с учебным заведением.
- И, конечно, представитель учебного учреждения никогда не будет запрашивать ни коды из СМС, ни какие-то ссылки для перепроверки данных, - говорит эксперт.
В мессенджерах перед 1 Сентября как грибы после дождя появляются клоны классных чатов. Мамам и папам школьников (их номера берут из слитых баз) от имени «председателя родительского комитета» или даже «классного руководителя» пишут о срочном сборе: на ремонт, подарки учителям, букеты и т. д. Деньги просят перевести на личную карту или по ссылке.
В этом году аферисты пошли дальше. Они начали массово рассылать в мессенджерах родителям, школьникам и студентам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы, кружки, экскурсии, проживание в общежитии или любой другой якобы обязательный сбор. Ссылки в таких сообщениях ведут на мошеннические ресурсы, которые копируют дизайн официального сайта школы. Если ввести там данные карты - лишитесь денег.
Как уберечься
Не доверяйте любым просьбам перевести деньги, пришедшим в мессенджер или по почте.
- Если это председатель родительского комитета, его телефоны всем известны. Если вы его не знаете, уточните у классного руководителя. И лично спросите, действительно ли проводится этот сбор, - советует Алла Храпунова.
Образовательные учреждения не отправляют родителям «внезапные» уведомления об оплате, если такая рассылка заранее с ними не согласована. Информацию о любых платежах нужно сверять только с официальным сайтом школы или связываться с администрацией по телефону.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
В соцсетях и мессенджерах (а иногда и на почту) приходят сообщения, в которых обещана выплата каждому школьнику от государства. Чтобы получить деньги, мошенники просят ввести данные карты или логин и пароль от госуслуг с кодом из СМС. Иногда мошенники не пишут, а звонят с такими предложениями.
Как уберечься
- Если вы получили такое в мессенджере, это совершенно точно обман. Тут даже не стоит перепроверять, просто удаляйте сообщение, - говорит Алла Храпунова.
А если письмо пришло на почту - смотрим на адрес отправителя.
- Если письмо никаким образом не связано с госуслугами или Социальным фондом - игнорируйте, - советует эксперт. - Если вы перепроверили адрес электронной почты и он не показался вам подозрительным, все равно не переходите ни по каким ссылкам из письма. Открывайте официальный сайт Социального фонда и смотрите, какие льготы вам положены.
Еще один важный нюанс: сотрудники Соцфонда не обзванивают граждан.
- Если вам звонят по телефону и предлагают выплату, сразу кладите трубку, - резюмирует Храпунова.
Мошенники создают сайты-клоны популярных маркетплейсов и магазинов, предлагая школьную форму, рюкзаки и гаджеты со скидками до 80 - 90%. Покупатель оформляет заказ, вводит данные карты, деньги списываются, но товар не приходит, а «магазин» исчезает.
Как уберечься
- Помните, что если стоимость очень низкая, то это обман, - предупреждает Алла Храпунова. - Приобретайте товары к школе только на проверенных сайтах, где вы уже совершали покупки. Обязательно перепроверяйте написание сайта, чтобы в него не закралась намеренная ошибка (например, Wildberr1es вместо Wildberries. - Ред.). И обязательно установите антивирус. Сейчас многие антивирусные программы предупреждают, что сайт может украсть персональные данные.
Мошенники выкладывают на известных сайтах объявления о продаже дешевой б/у техники или других товаров для учебы. Когда находится покупатель, продавец просит перейти для общения в мессенджер. И присылает ссылку на «оплату доставки», которая ведет на мошеннический сайт. Или требует предоплату, а затем исчезает.
Как уберечься
- Все общение должно быть только на самой площадке объявлений. Если продавец начинает убеждать вас перейти в мессенджеры или соцсети, сразу сообщите об этом в службу поддержки площадки, - настаивает Алла Храпунова. - Крупные площадки объявлений выступают гарантом сделки: вы перечисляете деньги, но продавец получает их только после подтверждения, что товар у вас. Во всех остальных историях риск потерять деньги велик.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В конце августа многие студенты и их родители лихорадочно ищут жилье. Мошенники выставляют объявления об аренде отличных квартир по цене значительно ниже рынка. Заинтересованным говорят: «Спрос огромный, прямо сейчас идет просмотр, переведите залог - и забронируем». Получив деньги, «риелтор» исчезает.
- Эта схема - настоящий кошмар в преддверии 1 Сентября, - подтверждает Алла Храпунова. - Студенты-первокурсники, родители - все в панике, что чадо уезжает. Обмана с бронированием очень много.
Как уберечься
Эксперт советует пользоваться услугами риелторских агентств или проверенными сервисами.
- Если все-таки хочется снять квартиру самостоятельно, не перечисляйте аванс, пока не увидите квартиру. Проверьте, какие примерно цены в этом районе. Если красивая квартира в прекрасном месте сдается по очень низкой цене - это обман, - говорит наша собеседница. - Обязательно проверьте документы на квартиру, а если вы в другом городе, попросите прислать их. Если арендодатель отказывается, это нехороший сигнал.
В соцсетях учащимся вузов предлагают оформить «международный студенческий билет» или специальную карту с кешбэком 50% на проезд и кафе. Для этого просят оплатить «комиссию за выпуск» и ввести полные паспортные данные и реквизиты карты. Результат - кража личных данных и списание денег.
Как уберечься
- Помните, что студенческие билеты оформляются в вузе, - предупреждает Алла Храпунова. - А если это городская программа (например, карта москвича для студентов), она требует специального оформления через сайт госуслуг или в вузе. Купить такую льготу «с рук» невозможно.
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