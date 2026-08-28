Высшее учебное заблуждение: Как мошенники обманывают студентов, школьников и их родителей перед 1 Сентября

Будьте осторожны - мошенники активизируются перед Днем знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорогие читатели, объявляется День знаний об уловках мошенников, которые они практикуют перед началом учебного года! Почему именно сегодня, а не 1 Сентября? Потому что аферисты начинают осаждать учащихся и их родителей еще до этой даты. Ведь именно сейчас - последние дни подготовки к школе. Все на нервах и готовы тратить деньги: родители покупают форму и канцтовары, студенты ищут жилье. А мошенники, конечно, тут как тут.

Куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова назвала нам семь главных схем, которые используют злоумышленники в это время, и дала инструкции, как не стать жертвой.

1. Сообщение из деканата

Представьте себе: ваш ребенок - без пяти минут (или дней) первокурсник, будущее кажется безоблачным… И вдруг вам звонят якобы из приемной комиссии или деканата. Встревоженным голосом сообщают: произошел технический сбой, не хватает одной справки, не прошла оплата за первый семестр - и вот уже ребенка «вычеркивают из приказов о зачислении».

А чтобы спасти место, просят перевести деньги или продиктовать код из СМС для входа в личный кабинет вуза или на «Госуслуги». Звонящий может даже прислать ссылку на сайт (естественно, мошеннический), визуально похожий на официальный портал университета, на котором можно провести оплату.

Если вам звонят «из вуза» и о чем-либо просят, эту информацию нужно перепроверить Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как уберечься

Паника - плохой союзник. Мошенники создают стрессовую ситуацию, чтобы вы не успели ничего обдумать и действовали на эмоциях.

- Если вам звонят «из вуза» и о чем-либо просят, эту информацию нужно перепроверить, - поясняет Алла Храпунова. - Нужно перезвонить самим. Но не по тому номеру, с которого звонили, а по телефонам деканата или приемных комиссий.

Эксперт подчеркивает, что переводить оплату за обучение по ссылке, полученной в ходе подобных разговоров, категорически нельзя. Настоящий вуз никогда не попросит сделать это таким способом. Оплата за обучение производится только по реквизитам, указанным в договоре с учебным заведением.

- И, конечно, представитель учебного учреждения никогда не будет запрашивать ни коды из СМС, ни какие-то ссылки для перепроверки данных, - говорит эксперт.

2. Липовые чаты и сообщения

В мессенджерах перед 1 Сентября как грибы после дождя появляются клоны классных чатов. Мамам и папам школьников (их номера берут из слитых баз) от имени «председателя родительского комитета» или даже «классного руководителя» пишут о срочном сборе: на ремонт, подарки учителям, букеты и т. д. Деньги просят перевести на личную карту или по ссылке.

В этом году аферисты пошли дальше. Они начали массово рассылать в мессенджерах родителям, школьникам и студентам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы, кружки, экскурсии, проживание в общежитии или любой другой якобы обязательный сбор. Ссылки в таких сообщениях ведут на мошеннические ресурсы, которые копируют дизайн официального сайта школы. Если ввести там данные карты - лишитесь денег.

Как уберечься

Не доверяйте любым просьбам перевести деньги, пришедшим в мессенджер или по почте.

- Если это председатель родительского комитета, его телефоны всем известны. Если вы его не знаете, уточните у классного руководителя. И лично спросите, действительно ли проводится этот сбор, - советует Алла Храпунова.

Образовательные учреждения не отправляют родителям «внезапные» уведомления об оплате, если такая рассылка заранее с ними не согласована. Информацию о любых платежах нужно сверять только с официальным сайтом школы или связываться с администрацией по телефону.

Нзаваны семь главных схем, которые используют злоумышленники перед началом учебного года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

3. Выплаты от государства

В соцсетях и мессенджерах (а иногда и на почту) приходят сообщения, в которых обещана выплата каждому школьнику от государства. Чтобы получить деньги, мошенники просят ввести данные карты или логин и пароль от госуслуг с кодом из СМС. Иногда мошенники не пишут, а звонят с такими предложениями.

Как уберечься

- Если вы получили такое в мессенджере, это совершенно точно обман. Тут даже не стоит перепроверять, просто удаляйте сообщение, - говорит Алла Храпунова.

А если письмо пришло на почту - смотрим на адрес отправителя.

- Если письмо никаким образом не связано с госуслугами или Социальным фондом - игнорируйте, - советует эксперт. - Если вы перепроверили адрес электронной почты и он не показался вам подозрительным, все равно не переходите ни по каким ссылкам из письма. Открывайте официальный сайт Социального фонда и смотрите, какие льготы вам положены.

Еще один важный нюанс: сотрудники Соцфонда не обзванивают граждан.

- Если вам звонят по телефону и предлагают выплату, сразу кладите трубку, - резюмирует Храпунова.

4. Фальшивые интернет-магазины

Мошенники создают сайты-клоны популярных маркетплейсов и магазинов, предлагая школьную форму, рюкзаки и гаджеты со скидками до 80 - 90%. Покупатель оформляет заказ, вводит данные карты, деньги списываются, но товар не приходит, а «магазин» исчезает.

Как уберечься

- Помните, что если стоимость очень низкая, то это обман, - предупреждает Алла Храпунова. - Приобретайте товары к школе только на проверенных сайтах, где вы уже совершали покупки. Обязательно перепроверяйте написание сайта, чтобы в него не закралась намеренная ошибка (например, Wildberr1es вместо Wildberries. - Ред.). И обязательно установите антивирус. Сейчас многие антивирусные программы предупреждают, что сайт может украсть персональные данные.

5. Обман на сайтах объявлений

Мошенники выкладывают на известных сайтах объявления о продаже дешевой б/у техники или других товаров для учебы. Когда находится покупатель, продавец просит перейти для общения в мессенджер. И присылает ссылку на «оплату доставки», которая ведет на мошеннический сайт. Или требует предоплату, а затем исчезает.

Как уберечься

- Все общение должно быть только на самой площадке объявлений. Если продавец начинает убеждать вас перейти в мессенджеры или соцсети, сразу сообщите об этом в службу поддержки площадки, - настаивает Алла Храпунова. - Крупные площадки объявлений выступают гарантом сделки: вы перечисляете деньги, но продавец получает их только после подтверждения, что товар у вас. Во всех остальных историях риск потерять деньги велик.

6. Дешевое жилье для студентов

В конце августа многие студенты и их родители лихорадочно ищут жилье. Мошенники выставляют объявления об аренде отличных квартир по цене значительно ниже рынка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце августа многие студенты и их родители лихорадочно ищут жилье. Мошенники выставляют объявления об аренде отличных квартир по цене значительно ниже рынка. Заинтересованным говорят: «Спрос огромный, прямо сейчас идет просмотр, переведите залог - и забронируем». Получив деньги, «риелтор» исчезает.

- Эта схема - настоящий кошмар в преддверии 1 Сентября, - подтверждает Алла Храпунова. - Студенты-первокурсники, родители - все в панике, что чадо уезжает. Обмана с бронированием очень много.

Как уберечься

Эксперт советует пользоваться услугами риелторских агентств или проверенными сервисами.

- Если все-таки хочется снять квартиру самостоятельно, не перечисляйте аванс, пока не увидите квартиру. Проверьте, какие примерно цены в этом районе. Если красивая квартира в прекрасном месте сдается по очень низкой цене - это обман, - говорит наша собеседница. - Обязательно проверьте документы на квартиру, а если вы в другом городе, попросите прислать их. Если арендодатель отказывается, это нехороший сигнал.

7. Поддельные карты и проездные

В соцсетях учащимся вузов предлагают оформить «международный студенческий билет» или специальную карту с кешбэком 50% на проезд и кафе. Для этого просят оплатить «комиссию за выпуск» и ввести полные паспортные данные и реквизиты карты. Результат - кража личных данных и списание денег.

Как уберечься

- Помните, что студенческие билеты оформляются в вузе, - предупреждает Алла Храпунова. - А если это городская программа (например, карта москвича для студентов), она требует специального оформления через сайт госуслуг или в вузе. Купить такую льготу «с рук» невозможно.

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