В четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова сделала несколько важных заявлений. Фото: МИД РФ

В четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова сделала несколько важных заявлений об эскалации между Россией и Европой и попытках втянуть в нее США. Особенно символично слова звучат на фоне визита в Москву директора ЦРУ.

Ответ Британии

«Предупреждаем, что ответом на удары ВСУ с применением британского оружия (премьер Энди Бернем признался, что английские дроны бьют по территории России. - Ред.) могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами».

Раздел Украины

«Итогом западной сходки (на День независимости 24 августа в Киеве) стало признание в подготовке к разделу и оккупации украинской территории. «Коалиция желающих» объявила о создании «многонациональных сил» для развертывания на Украине. Даже анонсированы учения оккупационных контингентов на октябрь - ноябрь в приграничных с Украиной странах ЕС.

Мы не раз подчеркивали, любые иностранные войска станут законными военными целями».

Ложь Зеленского

«Примечательно, что представители США мероприятия в Киеве проигнорировали. Кстати, очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась публичным разоблачением во лжи. Беседуя с журналистами, он признал, что дезинформировал президента США относительно готовности компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь России. А потом попытался оправдаться, мол, министерство обороны предоставило непроверенные данные».