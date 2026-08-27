Московская «Тройка» работает уже в 37 регионах

В Новосибирске только за первое полугодие 2026 года пассажиропоток вырос на 11%. Фото: mos.ru

Уже несколько лет столица выступает в роли главного драйвера цифровизации транспортной отрасли для всей страны. Речь идет о московской билетной системе, которая с 2020 года уверенно масштабируется по регионам, постепенно превращая разрозненные транспортные процессы в единый цифровой организм.

«Мы делимся разработкой с 2020 года. Это наш вклад в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы России», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

От Карелии до Приморья

На данный момент география проекта охватывает 37 регионов - от северной Карелии до дальневосточного Приморья. Важно, что внедрение происходит без дополнительных финансовых затрат для бюджетов регионов, что объясняет высокий интерес со стороны местных властей.

Казалось бы, что может быть привычнее оплаты проезда? Однако за простым действием стоит сложная аналитическая работа, которая становится основой для развития городского транспорта. Московская билетная система позволяет перевозчикам видеть реальную картину пассажиропотоков в режиме реального времени. Например, в Новосибирске только за первое полугодие 2026 года пассажиропоток вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Местные власти связывают эту динамику именно с повышением удобства оплаты и прозрачности работы перевозчиков.

Всего же в регионах, где действует московская система, за январь - июнь 2026 года было совершено более 550 миллионов поездок. Этот показатель на 28% превышает данные прошлого года, что свидетельствует о росте доверия к общественному транспорту.

В 2026 году Московская билетная система удостоилась сразу двух престижных наград. Она стала лауреатом премии Digital Leaders в номинации «Общественный транспорт» за успешную цифровизацию транспортной системы Новосибирской области. Кроме того, проект победил в национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности», получив высокую оценку жюри.

Луганский вектор

Отдельной страницей в истории масштабирования системы стало взаимодействие с Луганской Народной Республикой.

«С 2022 года Москва сотрудничает в транспортной сфере с Луганской Народной Республикой. В регион поставлено новое оборудование для оплаты проезда, а также подключены крупные перевозчики», - напомнил Сергей Собянин.

Сегодня в Луганске установлено свыше 550 новых терминалов в 465 единицах транспорта. Благодаря этому более 50 тысяч жителей получили доступ к современным сервисам. Итоги полугодия впечатляют: доля безналичных платежей в городском транспорте республики достигла 77%. При этом общее количество поездок, оплаченных с помощью безналичных инструментов, за год увеличилось вдвое. Жители активно переходят на карту «Тройка», отказываясь от наличных расчетов, доля которых сократилась на 10%.

Впрочем, помощь Москвы Луганску не ограничивается билетной системой. Город получил 120 современных автобусов, электробусы с зарядными станциями и 90 остановочных павильонов. Два электробуса уже вышли на маршрут № 155, оборудованные системой климат-контроля, медиаэкранами и разъемами для зарядки гаджетов.

«Тройка» как культурный феномен

Карта «Тройка» давно перестала быть просто проездным билетом. Сегодня это мультифункциональный инструмент, который объединяет более 20 регионов. Ею можно оплатить не только автобус или метро, но и речные прогулки в Архангельске и Саратове, поездки на электросамокатах в Новосибирске и Томске, а также подъем на горнолыжном курорте «Манжерок» на Алтае.

За первое полугодие 2026 года услугой «Тройка» за пределами МКАД воспользовались более 3,2 миллиона пассажиров, а общее количество безналичных транзакций в подключенных регионах превысило 503 миллиона, что на 26% больше прошлогодних цифр. 9 из 10 пассажиров сегодня предпочитают именно этот способ расчета.