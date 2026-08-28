В семье не без породы

- Я царь зверей! Люби меня скорей! Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Если вы гуляете по улицам больших российских городов, наверняка подмечали это новое веяние в моде на домашних питомцев. То тут, то там примостились на ручках у барышень или семенят рядом с семейной парой невероятно милые кудрявые создания, будто бы сгенерированные нейросетью. На самом деле это метисы пуделей, то есть пудели, для красоты скрещенные с другими породами. Спрос на таких милах огромный, цена в некоторых случаях достигает 1 миллиона рублей. Хотя в профессиональном кинологическом сообществе отношение к ним пока скептическое.

- Если заводчики недобросовестные и скрещивают совсем непохожие породы, то получаются собаки-уроды с огромной челюстью, непропорциональным телом или странным хвостом, - говорит президент кинологического объединения «Голден Прайд» Александр Ермаков. - Так называемые дизайнерские разновидности пуделей кинологические федерации не признают. Чтобы мальтипу, кавапу, той-пудель стали признанными породами, нужно, чтобы прошли десятилетия.

По словам эксперта, спрос на новых пуделей понятен - щенки выходят очень милые, у всех мягкая шерстка, они не линяют и подходят для городских квартир. К тому же пудели сами по себе считаются одними из самых умных и дружелюбных собак. И помесям этот нрав тоже переходит по наследству. Вот какие дизайнерские породы в России сейчас называют самыми востребованными.

Кокапу: В душе охотник

Фото: EAST NEWS.

Помесь кокер-спаниеля и пуделя. Это один из первых гибридов пуделя, появившийся еще в 1960-х. В отличие от кавапу, собака крупнее, выносливее и обладает более выраженным охотничьим азартом. Очень эмоциональная, при этом прекрасно поддается обучению и предана хозяину.

Размер: от 25 до 40 см в холке, 6–12 кг.

Стоимость щенков: от 40 до 200 тысяч рублей.

Мальтипу: Очаровашка на миллион

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Лидер среди собачек с эффектом «плюшевого мишки». Это гибрид мальтийской болонки и пуделя. Очаровательный внешний вид, напоминающий маленького медвежонка. Компактные и веселые собаки, очень тянутся к людям. Из-за хайпа цена на щенков завышена в два-три раза. Есть и обратная сторона престижа - сложный уход за шерстью и регулярный дорогостоящий груминг.

Размер: до 20 см в холке, 3 - 5 кг.

Стоимость щенков: от 150 тысяч до 1 млн рублей.

Кавапу: Любитель игр

Фото: Википедия

Смесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя. «Кавалеры сами по себе уравновешенные, а пудели - озорные. И вот у гибрида получается смесь характеров - такой мягкий, дружелюбный и веселый темперамент. Почему их и любят брать в семьи с детьми», - говорит кинолог Александр Ермаков.

Размер: от 25 до 35 см в холке, 5 - 9 кг.

Стоимость щенков: от 60 до 250 тысяч рублей.

Шнаудудль: Кудрявый сторож

Фото: EAST NEWS.

Помесь шнауцера и пуделя. В отличие от мягких по характеру кавапу и кокапу, шнаудудль унаследовал от шнауцеров отличные сторожевые качества, бдительность и преданность одному хозяину. Собака энергичная, умная, верная. Отлично ладит с детьми. Бывает разных размеров - мини, стандарт, гигант. Шерсть может быть как жестковатой волной, так и мягким кудрявым облаком. Считается одним из самых здоровых гибридов.

Размер: от 25 до 68 см в холке, 7 - 40 кг.

Стоимость щенков: от 50 до 180 тысяч рублей.

Лабрадудль: Умный компаньон

Фото: EAST NEWS.

Получилась путем скрещивания лабрадора- ретривера и пуделя. Изначально они выводились в Австралии в 1980-х годах как гипоаллергенная собака-поводырь. Полностью лишена агрессии. Активная, умная, уравновешенная и социальная. Обожает воду и игры на свежем воздухе.

Размер: от 30 до 65 см в холке, 6 - 42 кг.

Стоимость щенков: от 80 до 350 тысяч рублей.

Голдендудль: Улыбчивый друг

Фото: EAST NEWS.

Собака сочетает в себе легендарное миролюбие золотистого ретривера и выдающийся интеллект пуделя. У псов практически не линяет шерсть. Они славятся своей исключительной эмпатией, улыбчивой мимикой и покладистым характером. Собака крупная, при этом легко поддается дрессировке.

Размер: от 33 до 65 см, 7 - 45 кг.

Стоимость щенков: от 80 до 250 тысяч рублей.

КОШЕЛЕК

Готовьте ваши денежки

Содержание дизайнерской собаки оборачивается немалыми тратами. Стрижка пуделям нужна каждые 4 - 6 недель. Стоимость этой услуги в Москве составляет от 2000 до 7000 рублей. Пуделям нужен профессиональный уход для кудрявой шерсти, с бальзамом и спреем, для того чтобы шерсть не электризовалась и не ломалась.

- Есть еще услуга по гигиене, это комплексный уход (5000 рублей): удаление шерсти из ушных раковин, стрижка когтей и чистка зубов, - рассказали в одном из столичных груминг-салонов. - А для креативных владельцев предоставляем услуги по окрашиванию хвоста (920 рублей), ушей (1150 рублей), блеск-тату (350 рублей) и стразы (100 - 300 рублей), маски для увлажнения шерсти (1000 рублей) и озоновые ванны (1260 рублей).