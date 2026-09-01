Александр Казанцев с фигуркой «инопланетянина», которую ему подарили японские ученые. Возраст глиняной статуэтки - более 6 тысяч лет. Фото: В. ЧИСТЯКОВ/РИА Новости

В СССР романы и повести Александра Казанцева были нарасхват. Недаром Аркадий Стругацкий назвал Казанцева «вождем советской фантастики». Другой почетный титул Александра Петровича - «отец отечественной уфологии». А еще он был талантливым инженером, изобретателем, олимпийским чемпионом 1964 года по шахматным этюдам, путешественником.

Кем был Александр Казанцев: Внук миллионера

Александр Казанцев родился в русском городе Акмолинске (ныне - столица Казахстана Астана). В анкетах писал, что из семьи совслужащего, заведующего протезной мастерской. На самом деле отец был купцом первой гильдии. Дед и вовсе сибирский миллионер, скотопромышленник. В революцию все богатство семьи пошло прахом. В 1919 году семья переехала в Омск. В Гражданскую отца мобилизвали колчаковцы. От них он перебежал к красным. В пути обморозился, ему удалили пальцы на обеих руках. Чтобы помогать таким же инвалидам, организовал протезную мастерскую. Так что Казанцев в анкетах не врал, просто не всю правду сообщал. Мать его, учительница музыки, на склоне лет получила орден Ленина.

Саша в 13 лет устроился «машинисткой» в Омский губздрав. Там служащим давали паек. Эта служба приучила его к безукоризненной грамотности. Но паренька тянуло к технике. Он работал токарем, слесарем, плавал по Иртышу на пароходе масленщиком. Поехал поступать в Томский технологический институт. Заявился к маститому томскому адвокату Петрову, у которого останавливался в детстве с мамой. Петровы встретили незваного гостя настороженно. А вдруг этот бродяга убил Сашу и захватил его документы? А «бродяга» сел за пианино, сыграл Седьмой вальс Шопена и развеял все сомнения.

Но в институте вступительные экзамены уже закончились. Да и среднего образования у Казанцева не было. Всего два класса реального училища и два года техникума. Настырный парень добился-таки, чтобы его зачислили вольнослушателем, разрешили посещать лекции.

Идеи Александра Казанцева: Межконтинентальная электрическая пушка

Спустя два года вольнослушателя, зарабатывавшего на жизнь репетиторством, зачислили студентом. После окончания института сразу назначили главным механиком Белорецкого металлургического комбината на Урале. В 23 года!

В 26 лет Казанцева вызвали в Москву. Обсудить в Наркомате тяжелой промышленности СССР реконструкцию комбината. Воспользовавшись случаем, он решил показать свое студенческое изобретение - модель межконтинентальной электрической пушки.

В высоком кабинете устроил стрельбы. Снарядик лихо перелетал комнату, ударился о стену. В кабинет вошел нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе. Он сам выстрелил несколько раз, стал расспрашивать изобретателя, кто он и где работает. «Узнав, что видит перед собой главного механика металлургического комбината, не удивился. Улыбнувшись, заметил, что у меня там, наверное, довоенный особняк? Я признался, что это почти так: три комнаты в четырехкомнатной квартире. Нарком распорядился предоставить мне отдельную квартиру и лабораторию при подмосковном военном заводе. Не теряя времени, он отправил меня в своей машине к замнаркома обороны товарищу Тухачевскому».

Тухачевский и Буденный тоже заинтересовались электропушкой. Закипела работа. К проекту подключили «отца советской физики» академика Абрама Иоффе. Позже выяснилось, что для электропушки Казанцева, способной перебрасывать снаряды с материка на материк, требовались электрические мощности, которыми страна тогда не располагала. Но идея была не напрасной. Спустя десятилетия реактивные межконтинентальные ракеты стали стратегическим символом современности.

Как родился роман «Пылающий остров»

Поскольку проект межконтинентальной электропушки опередил время, академик Иоффе предложил Казанцеву поучаствовать во Всесоюзном конкурсе научно-фантастических киносценариев. Тот сочинил историю, как с помощью электроорудий советские ученые разрушили падавший на Землю астероид Арениду и спасли планету. Сценарий занял первое место. Но режиссера будущего фильма арестовали как врага народа. Тогда издательство «Детгиз» попросило Казанцева написать роман об астероиде. Едва тот поставил последнюю точку в романе, в газете «Правда» появилась статья о борьбе со слухами о столкновении Земли с другой планетой. Оказывается, опубликованным сценарием воспользовались сектанты, чтобы пугать паству близким концом света.

О публикации романа не было и речи. Автор слег с высокой температурой и нервным потрясением. «Если отказаться от столкновения Земли с Аренидой, - полубредил я, - исчезнет острота сюжета. От чего же оттолкнуться, чтобы сохранить всемирную опасность, устранить которую способны электроорудия и сверхаккумуляторы?»

Больного озарило: сделать астероид островом с природным источником особого газа-катализатора. Из-за безответственности людей газ вспыхнул. Остров превращается в гигантский костер, пожирающий кислород из атмосферы Земли. Планете без кислорода грозит вымирание всего живого. Советские ученые спасают мир. Так появился его самый знаменитый роман «Пылающий остров».

В 1961 году по повести фантаста сняли советский фильм «Планета бурь» (18+). Картину показали в 28 странах, в том числе в США. Фото: Кадр из фильма

В 1939 году Казанцев был главным инженером советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Там родился замысел второго романа «Арктический мост». О прокладке подо льдами через Северный полюс гигантского океанского тоннеля, по которому со скоростью тысяча километров в час ходят поезда между СССР и США.

Голливудские режиссеры Стэнли Кубрик и Джордж Лукас признавались, что без этого фильма не было бы ни «Космической одиссеи» (12+), ни «Звездных войн» (16+). Фото: Кадр из фильма

Завершил роман в первые два дня Великой Отечественной. На третий день рядовой Казанцев отправился служить в саперный батальон. На фронте придумал «сухопутную торпеду» - начиненную взрывчаткой самоходную гусеничную танкетку для подрыва вражеских танков, дотов, предтечу нынешних боевых роботов. Командование поручило ему наладить производство. Танкетки успешно использовались в Крыму, при прорыве ленинградской блокады. Были у него и другие военные изобретения.

«Начав войну рядовым, я завершил ее полковником, был награжден пятью орденами, - вспоминал писатель. - Но самую ценную награду - изобретательскую медаль - за свою торпеду я получил через полвека после войны». Тогда же секретную танкетку Казанцева выставили в Музее Победы на Поклонной горе.

Хиросима и тайна Тунгусского метеорита

После Победы уполномоченный Государственного комитета обороны Казанцев демонтировал в Австрии заводы и в рамках репараций направлял в СССР. Службу закончил в августе 1945-го. Возвращаясь на родину, услышал по радио сообщение, что на Хиросиму сброшена атомная бомба.

«Потряс и сам факт бесчеловечного уничтожения мирного населения города, и подробности взрыва: ослепительный шар, огненный столб, пронзивший облака, черный гриб над ним и раскаты грома, слышные за сотни километров, сотрясения земной коры от земной и воздушной волн. Все эти детали были знакомы мне еще со студенческой поры, со времен увлечения эпопеей ученого Леонида Кулика, искавшего в тайге Тунгусский метеорит. По приезде в Москву я обратился в Сейсмологический институт Академии наук СССР и попросил сравнить сейсмограммы тунгусской катастрофы 1908 года с атомными взрывами в Японии. Они оказались похожими как близнецы. Во мне проснулся фантаст: «А падал ли вообще Тунгусский метеорит? Ведь не осталось ни кратера, ни осколков! Почему там, в эпицентре, стоит голыми столбами лес, а вокруг, на площади, сравнимой с небольшим европейским государством, все деревья лежат веером? Не произошел ли взрыв в воздухе, срезав ветви в эпицентре, где фронт волны был перпендикулярен стволам, и повалив все остальные, в особенности на возвышенностях? Не был ли взрыв атомным, когда температура в месте взрыва повысилась до десятков миллионов градусов, превратив в пар все, что не взорвалось? Потому и не выпали осколки взорвавшегося тела, они умчались в верхние слои атмосферы и там своей радиацией вызвали свечение окружающих слоев воздуха. Не потому ли стояли светлые ночи на большой части земного шара? И я понял тогда, что мое место в фантастике».

Так писатель победил инженера. Казанцев проконсультировался с академиками Петром Капицей, Львом Ландау, Игорем Таммом. Они объяснили, что ядерный взрыв космического тела возможен при условии, если оно искусственного происхождения.

В рассказе «Взрыв» писатель впервые выдвинул гипотезу об искусственном происхождении Тунгусского метеорита, назвав его инопланетным кораблем. Фото: Виталий БЕЗРУКИХ/РИА Новости

В 1946-м Казанцев опубликовал рассказ-гипотезу «Взрыв», впервые в литературе заявив о ядерном взрыве, погубившем в 1908 году над сибирской тайгой перед спуском на Землю инопланетный корабль. Он же придумал слово «инопланетяне».

Рассказ всколыхнул научные и любительские круги, положив начало отечественной уфологии. Ведущие советские астрономы-академики возмутились. Для них вопрос был давно закрыт: метеорит упал и утонул в болоте. Но число сторонников версии Казанцева росло. Началась беспрецедентная в истории астрономии дискуссия писателя-фантаста с элитой академической науки.

По мнению Казанцева, многие детали взрыва в тайге, в том числе поваленные деревья, напоминали подробности атомной катастрофы в Хиросиме. Фото: World History Archive/Global Look Press

Летом 1958-го Комитет по метеоритам АН СССР отправил в район Подкаменной Тунгуски экспедицию, чтобы подтвердить наличие в эпицентре взрыва метеоритного кратера и распыленного космического вещества, заткнуть Казанцева и навсегда изгнать со страниц центральной печати «ядерную ересь». Однако ни кратеров, ни метеоритного железа не обнаружили. Зато на Тунгуску потянулись сторонники Казанцева. В 1960-м космический конструктор Сергей Королев отправил туда группу специалистов с вертолетом в надежде найти обломки корабля пришельцев. Безрезультатно.

Взрыв корабля айнов

Тогда же в Томске, где учился Казанцев, возникла Комплексная самодеятельная экспедиция (КСЭ). Каждое лето энтузиасты - академики, доктора и кандидаты наук, студенты - отправляются на Тунгуску в надежде разгадать тайну «метеорита». В 1980-х руководитель КСЭ академик Николай Васильев сказал мне, собкору «Комсомолки» в Томске, что, если бы не Казанцев, про мировой феномен 1908 года все бы давно забыли.

В 1989-м из Томска ушла в тайгу первая международная экспедиция. Прежде иностранцам путь туда был заказан из-за секретного города Красноярск-26 (ныне Железногорск), где производили оружейный плутоний. Горбачев рассекретил город. В знак благодарности японские ученые, участники экспедиции, вручили Горбачеву и Казанцеву глиняные фигурки догу, найденные археологами. Их возраст - более 6 тысяч лет. Догу похожи на людей в скафандрах. Считается, что их изготовили айны, переселившиеся некогда из Сибири, с Дальнего Востока на Японские острова. По версии японских уфологов, цивилизация айнов достигла такого расцвета, что смогла запустить космический корабль для поиска братьев по разуму. Время на Земле и в космосе по теории относительности течет по-разному. У айнов-космонавтов прошло всего несколько лет, а на Земле сменились тысячелетия. Возвращаясь на Землю в 1908 году, айны потерпели катастрофу в сибирской тайге.

Тайна догу до сих пор не разгадана. Как не раскрыта и тайна Тунгусского метеорита. Но гипотеза Казанцева о катастрофе инопланетного корабля объясняет многие странности загадочного взрыва.

Книги писателя изданы общим тиражом свыше 4,4 миллиона экземпляров. «Конечно, я могу гордиться своими 28 романами. И все же мировую известность мне принес Тунгусский метеорит», - говорил он.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА КАЗАНЦЕВА

Полный комплект катастроф

В детстве у Саши внезапно ослабло зрение. Мать отвезла его в Томск, к лучшим профессорам-окулистам Сибири. Те лишь развели руками. Медицина бессильна. На обратном пути поезд врезался в товарняк, оставленный в тупике. Мальчик слетел с верхней полки на толстую тетю, спавшую внизу. И случилось чудо - зрение вернулось!

В 26 лет Александр летел с Урала в Москву в командировку. Над Волгой отказал один из моторов. Летчик умудрился посадить машину на яблони, росшие в овраге. Самолет развалился. Летчики и пассажиры чудом выжили.

В войну Казанцев едва не утонул в Керчи при фашистской бомбежке переправы. Выплыл в ледяной воде. В конце войны попал в автокатастрофу в Румынии. 18 ран! Медсестра причитала: «Бедный полковничек, не жилец уже!» Хирург оперировал без наркоза и все требовал, чтобы пациент стонал: «Неизвестно, жив или нет!» Но он терпел молча.

«Катастроф набран полный комплект, - напутствовал его командующий армией генерал Гагин. - Железнодорожная, авиационная, морская, теперь автомобильная. Живи спокойно, полковник. Больше не причитается».

Казанцев прожил 96 лет. «В своей жизни я не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни одной рюмки водки. Я всегда был очень подвижен, занимался легкой атлетикой, борьбой. До 95 лет каждый день принимал холодный душ. Я был трижды женат. С последней женой прожил счастливо 55 лет. У меня четверо детей, семнадцать внуков и правнуков», - делился он секретом долголетия.

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