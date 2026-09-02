На «Новой волне» в Казани SHAMAN спел свои главные хиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три года подряд SHAMAN (Ярослав Дронов) удерживает лидерство как самый популярный певец по версии ВЦИОМа, не оставляя поклонников не только без новых хитов, но и без громких инфоповодов. В прошлом году артист и его дама сердца, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, поженились в Донецкой Народной Республике. А в этом году певец накануне 35-летия неожиданно отправил в печь свои знаменитые кожаные штаны. Видимо, таким образом попрощавшись с былым имиджем. Обо всем этом мы расспросили Ярослава в Казани, где он выступил на «Новой волне».

«В жизни я Ярослав Дронов, а на сцене - SHAMAN»

Екатерина Мизулина и SHAMAN показали видео своей свадьбы

- Ярослав, 22 ноября вам исполнится 35 лет, и в этот же день у вас пройдет сольный концерт в Кремлевском дворце с программой «35. Лучшее». В прошлом году на вашем шоу дух захватывало, когда вы без страховки шли по краю галерки. Не страшно выполнять такие трюки?

- Я всегда был не робкого десятка. Что касается юбилейного концерта, мы собрали все самое лучшее из того, что я умею делать, и сделали это еще лучше. В Кремлевском дворце не разрешены никакие спецэффекты, поэтому будем привлекать к выступлению талантливых людей и гостей.

- Голос - это ваш главный инструмент и источник дохода. Как вы его бережете?

- Сон и молчание. Не скажу, что я в жизни многословный. Когда ты выходишь на сцену или в публичное пространство, это вынуждает тебя реагировать и быть ярким. А в жизни я оставляю за собой право оставаться скучным человеком, который по большей части молчит. Именно поэтому в жизни я - Ярослав Дронов, а на сцене - SHAMAN. Если такого разделения нет и артисты транслируют в жизнь сценический образ, это, на мой взгляд, некая профессиональная деформация. Я с четырех лет на сцене, поэтому мне необходима перезагрузка и личное пространство.

SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У вас есть какие-то ограничения - на сцене, в личной жизни, в питании?

- Я бы не сказал, что я в чем-то себе отказываю. Я достаточно аскетичный человек. Никогда не устраивал гулянки и показуху. Порой удивляюсь, когда люди пишут, что у меня кроссовки стоят дороже 10 тысяч рублей. Ну так я хожу в них уже пятый год, купил их в 2022 году. Хотя другие артисты и по заграницам ездят, и брендовую одежду носят, и высокие гонорары за концерты озвучивают. Мои хейтеры обычно говорят: ну и что, другие артисты же не спели песню «Я - русский». Какая здесь связь? Что они хотят навязать обществу? То, что патриот - это человек в тулупе и валенках, живущий в избушке? Он, видимо, должен молчать, изредка реветь с медведем под балалайку, но только тихо, чтобы никто не услышал. Я же на своем примере показываю, что, наоборот, патриотизм должен быть зубастым, ярким, дерзким, местами провокационным и громким. Что патриотом быть круто. Вот что я говорю молодому поколению. Потому что это наше будущее.

- На что вы тратите деньги с удовольствием?

- На свою семью. Люблю делать подарки в неограниченном количестве. Своей команде, близким, родителям. У меня сейчас дед не очень себя хорошо чувствует. Нужно ему лечение оплатить, подарки приготовить, побаловать его.

- А себе вы покупаете что-то для поднятия настроения?

- Меня это не очень радует. У меня и так все есть. Самое главное, у меня есть народная любовь. Это меня греет лучше, чем любой подарок.

«Меня упрекают, что я попал в повестку»

- Говорят, человек счастлив, когда ему удается воплотить свои детские мечты. Вы свои, наверное, уже все осуществили?

- Что касается сцены, то, наверное, да. Чего я только не делал: и на вертолете подлетал к сцене, и на мотоциклах подъезжал. Главное - получилось сделать знаковый для меня концерт на Красной площади в 2024 году. Снять площадку, те же самые «Лужники», может любой артист. А вы попробуйте сделать концерт в самом сердце Родины, на Красной площади. Это практически нереально. Для меня этот концерт стал основным. Как поется в песне - «не повторяется такое никогда».

Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

- Вы действительно многие вещи первым сделали на нашей эстраде. Это и концерт на Красной площади…

- И сжигание кожаных штанов… (Смеется.)

Накануне 35-летия певец решил кардинально сменить имидж и сжег в русской печке свои кожаные штаны. Фото: Скриншот видео

- Почему, кстати, отправили их в печь? Захотелось обновления?

- Абсолютно верно. Как раз 35 лет, переосмысление, солидная дата, большая ответственность. Кожаные штаны - образ, который останется со мной, даже если я больше никогда их не надену. Точно так же у меня с дредами было. В 2023 году я от них избавился в клипе «Исповедь»: там была сцена, будто бы старец делает мне обряд пострига. И со штанами так же - я хотел избавиться от них ярко, перед своим юбилеем. Раз я зафиксировал, что кожаные штаны больше не ношу, вы на мне их никогда не увидите. Но я придумал им замену.

- Какую?

- Приходите на концерт 22 ноября, узнаете. Зачем сейчас все карты открывать.

- В эпоху соцсетей вам, молодому артисту, одному из первых удалось покорить музыкальный олимп без каких-то крутых продюсеров.

- Это все правда, кроме одного. Я всегда думаю: из молодых ли артистов? Потому что сейчас смотришь - совсем юные ребята становятся известными. Вот Ваня Дмитриенко стал знаменитым еще в 15 лет. А у меня это получилось только в 30. У каждого свой путь и свое время. В 2022 году я выпустил песню «Встанем», и это была моя первая большая работа, которая позволила обратить на себя внимание огромного количества людей. После этой песни у меня пошли сольные концерты. Потом всю эту историю я закрепил песней «Я - русский».

У всех по-разному это случается. Значит, Бог мне в этом возрасте сказал: теперь ты заслужил. До этого я тоже не сидел сложа руки, были разные телевизионные проекты, и песен сколько я написал. Ничего не получалось. Многие меня упрекают, что я со своей песней «Встанем» попал в повестку, попал во время. Я с ними согласен. Я действительно в каком-то смысле в него попал. У каждого был шанс это сделать, но именно я был к этому времени готов больше, чем кто бы то ни было.

«Стараюсь уберечь дочь от публичности»

- Если ваша дочка (Варвара - дочь артиста от первого брака с педагогом Мариной Рощупкиной. - Ред.) спросит: пап, как ты стал звездой, что вы ей посоветуете?

- Она и так все знает. Уже 12 лет человеку, все понимает. Мы с ней прекрасно общаемся. Она все видит и в интернете, так что ей объяснять лишний раз не нужно.

Дочь артиста от первого брака Варвара живет с мамой в Тульской области. Фото: Канал «Россия 1»

- У вас с ней был дуэт в новогоднем концерте два года назад.

- Это была моя инициатива.

- Нет желания повторить?

- С одной стороны, мне всегда приятно быть рядом с дочерью, тем более на творческом поприще. А с другой - я понимаю, что моя первая супруга и дочка - люди не медийные, они хотят спокойно жить в Новомосковске (в Тульской области. - Ред.). Мое присутствие в медиаполе все равно в них рикошетит. А мне хочется, чтобы Варвара росла как обычный ребенок и не чувствовала в школе косых взглядов из-за того, что ее отец - SHAMAN. Я понимаю, что совсем этого избежать невозможно. Любое наше совместное появление будет предметом обсуждения, будут какие-то комментарии. Мне бы не хотелось, чтобы она потом эти комментарии читала. Я стараюсь, как отец, беречь ее от всей этой грязи.

Ярослав с дочерью Фото: Личный архив.

- Чем она сейчас увлекается?

- Ой, она вообще сейчас пробует все. Естественно, ходит в музыкальную школу. Поет, играет на фортепиано, танцует. Всего понемножку. Она еще не определилась. Это вопрос, который я ей всегда задаю: кем ты себя видишь? Мне повезло, профессия меня выбрала. Я, когда еще совсем маленьким был - год-полтора, уже начал интересоваться музыкой. Родители видели, что я быстро мелодии схватываю, и поняли, что это мой путь. А дочь еще пока себя пробует, это нормально. Публичность в таком раннем возрасте - это груз ответственности, накладывает на тебя определенный отпечаток. Поэтому я стараюсь ее беречь, чтобы у нее просто было счастливое детство.

«Пока не решил, что лучше - дом или квартира»

- В прошлом году у вас с Екатериной была свадьба в Донецке. Писали, что вы потом устроили еще одно торжество для самых близких (в июне. - Ред.).

- Многие до сих пор не верят в нашу свадьбу. Говорят, все это фейк, не по-настоящему. Мы расписались в прошлом году, 3 ноября. Хотели дождаться, когда погода будет потеплее, и отметить это событие в узком кругу, человек на 20 - 25. Пригласили самых близких людей и коллег по работе. Конечно, были наши с Катей родители, а из медийных персон - Григорий Лепс. Мы с Григорием дружим, поэтому он с удовольствием пришел, попел, поздравил нас. Это был, можно сказать, свадебный ужин - часа три посидели и разошлись. Никаких торжеств. Сейчас не то время. Да и ни к чему.

В ноябре Ярослав женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Фото: Личная страница Екатерины Мизулиной в соцсети

- В прошлом интервью вы нам рассказывали, что после развода жили в гостинице.

- Да.

Ярослав с Екатериной Фото: Личный архив.

- Сейчас у вас появился свой дом?

- Пока не купил. Я у Кати живу. Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить. Пока не знаю, чего я хочу. Может быть, загородный дом, может, квартира. Надо, чтобы еще и с работой совпадало, удобно было. А то возьмешь загородный дом - кто за ним смотреть будет? Катя тоже постоянно работает. Может быть, квартира для нас удобнее. Я еще не решил. Пока я гол как сокол. Мой дом - вся Россия.

Многие до сих пор не верят в свадьбу Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отказался от выступления с Канье Уэстом

- Не все в шоу-бизнесе одинаково тепло относятся к вашему успеху. Как вы на это реагируете?

- Мне кажется, если о тебе говорят, значит, ты чего-то стоишь. Если бы ты был никому не нужен, про тебя бы не говорили. Любой заголовок, где есть SHAMAN, дает хайп тому персонажу, который и начинает эту песню заводить. Мне это приятно. Я человек не жадный, могу поделиться своим успехом с другими.

- По слухам, команда Канье Уэста интересовалась возможностью вашего совместного выступления в Петербурге, но от вас последовал отказ...

- Катя (Мизулина. - Ред.) как раз работает по этому направлению. Там какие-то внутренние разборки, люди еще не подписали договор аренды с «Газпром Ареной», а уже начали билеты продавать. Надо разбираться.

К моему концертному директору Александру Качану пришли с запросом по поводу совместного выступления с Канье. Но где я и где рэп? У нас большое количество талантливых рэперов, которые действительно могут занять это место. У меня другой путь. Я привык либо делать что-то хорошо, либо не делать это вообще. Поэтому я отказался, сказал: нет, спасибо, мне это неинтересно.

КСТАТИ

«В еде люблю все самое простое»

- Вы раньше показывали в соцсетях, как готовите вместе с женой, она вам курицу запекала. Чем еще Катя вас радует?

- Я всегда ем плюс-минус одно и то же, люблю все самое простое. Если это основное блюдо, то либо курица, либо красная рыба. Если первое - это щи. На гарнир - рис, гречка или картошка. Если салат - либо винегрет, либо просто свежие овощи. Из этого всегда можно скомпоновать разные блюда.

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