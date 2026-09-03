Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды3 сентября 2026 4:00

«Они его сильно ранили»: Юрий Антонов вычеркнул бывших жен из своей жизни

KP.RU: Юрий Антонов обижен на своих бывших жен и вычеркнул их из жизни
Мария РЕМИЗОВА
На «Новой волне» Юрий Михайлович спел новую песню «Доченька», которую, как считается, он посвятил своей дочери.

На «Новой волне» Юрий Михайлович спел новую песню «Доченька», которую, как считается, он посвятил своей дочери.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Антонов приехал в Казань на «Новую волну» Игоря Крутого в рамках своего творческого вечера. Звезды пели легендарные хиты 81-летнего маэстро, который в этот вечер аккомпанировал им на рояле.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«У него есть девушка»

- Юрию Михайловичу из выступавших на «Новой волне» девушек больше всех понравилась Татьяна Куртукова, - сообщил KP.RU друг Антонова, поэт Владимир Ильичев. - Он большой ценитель женской красоты, но не любит перекачанных, он за естественность. Татьяна единственная из всех артистов подошла к нему после концерта и подарила букет цветов. Конечно, маэстро растаял.

Во втором отделении музыкант сам пел свои хиты. Исполнил и новую, очень личную песню «Доченька», которую для Юрия Михайловича написал Владимир Ильичев. Поэт уверен: Антонов в этот вечер пел о своей дочери, которая вместе со своей мамой живет во Франции.

Поэт Владимир Ильичев давно дружит с певцом. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Поэт Владимир Ильичев давно дружит с певцом. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

- Дочь не приезжает к Юрию Михайловичу. Конечно, он скучает, я вижу, что ему порой бывает очень одиноко. Есть у маэстро и сын, но он не носит его фамилию. С мамой своего сына Юрий Михайлович плохо расстался, она сделала ему больно, ранила, - делится с KP.RU Ильичев. - Юрий Михайлович никогда не рассказывает мне о своей личной жизни. В нашей дружбе это табу. Знаю только, что он как любой нормальный мужчина любит общаться с красивыми женщинами. У него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом плане, да и в плане музыки тоже, он вполне современный человек. Романтические желания ему не чужды. Он душой молод и ведет себя с девушками как настоящий рыцарь.

Постоянной девушки Юрия Михайловича я вам не назову, потому что многие дамы готовы пойти с ним на свидание. Но Антонову сейчас неинтересен брак, он мало кому доверяет, потому что обижен на своих бывших жен.

Роман с мексиканской актрисой

- Недавно мы начали работу над сериалом о жизни Антонова, - продолжает Ильичев. - Готовятся к показу 8 серий. Юрий Михайлович ищет похожего на себя артиста, и будет лично принимать участие в кастинге. Пока не можем найти подходящего актера, решили запросить картотеку у региональных театров. Плюс ко всему при участии Антонова готовится еще и мюзикл. Так что работы предстоит немало.

В 1986 году Антонов влюбился в звезду мексиканских мыльных опер Сокорро Бонилья, приехавшую в СССР на кинофестиваль. Фото: Личный архив Юрия Антонова

В 1986 году Антонов влюбился в звезду мексиканских мыльных опер Сокорро Бонилья, приехавшую в СССР на кинофестиваль. Фото: Личный архив Юрия Антонова

Без любовной линии и личной жизни музыканта сериала не будет, поэтому мы уговорили Юрия Михайловича рассказать о своих женщинах. Правда, о его женах в сценарии не будет ни слова, он их вычеркнул из своей биографии. Согласился рассказать только о двух женщинах, которых считает самыми главными в своей жизни. Говорит про них: «Вот там была настоящая любовь и красота!»

Первая история - мимолетный роман с красивой брюнеткой, мексиканской актрисой Сокорро Бонилья. Вторая - про отношения с яркой блондинкой, тоже иностранкой - главой финской музыкальной компании (в 1985 году компания Polarvox Music выпустила пластинку Антонова с песнями на английском языке. - Ред.). К сожалению, она уже умерла, поэтому Юрий Михайлович хочет увековечить ее в своей кинобиографии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

«О личном никто не знает»

Со звездой мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут», «Марисоль» и «Два лица страсти» Сокорро Бонилья Антонов встречался в 1986 году. Актриса тогда прилетела в СССР на кинофестиваль, и, как рассказывал певец, они провели вместе 12 незабываемых дней. В 2014 году Сокорро вновь приехала в Россию на съемки программы «Сегодня вечером», где увиделась с Антоновым. Они тепло пообщались.

Сейчас Сокорро 79 лет. Она была замужем за актером Эктором Бонилья - звездой сериала «Дикая Роза», но развелась с ним. В этом браке у артистки родились сын и дочь.

СПРАВКА «КП»

Звезда сериала «Богатые тоже плачут»

Если ориентироваться на информацию из интернета, у Антонова было три официальных брака и двое детей от разных женщин. Все жены Юрия Михайловича много лет назад уехали за границу, где и живут по сей день. Первая супруга живет в Америке, вторая - в Хорватии, в Загребе. Третья - во Франции, в Париже. В одном из интервью музыкант признался, что у него есть двое детей - дочь и сын. Дочь живет за границей, а сын - в России. Однако сам певец эти данные не подтверждает и вопросы о женах и детях пресекает. Мол, это личное, к работе не относится.

- Про мою жизнь на самом деле никто и ничего не знает, - философски замечает маэстро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Юрия Антонова не носит его фамилию, а дочь живет во Франции: что известно о детях, которых скрывает музыкант

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить