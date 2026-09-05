Нейросеть дорисовала шедевр Рембрандта и выносит решения в суде: Где ИИ уже заменил человека

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С триумфом искусственного интеллекта сбылась мечта Сереги Сыроежкина из «Приключений Электроника»: вкалывают роботы, счастлив человек. За считаные годы нейросети проникли во все сферы нашей деятельности. Они не только решают за ваших детей задачки и пишут дипломы, высылают вам автомобильные штрафы и ставят диагнозы в больницах. Сегодня мы расскажем о самых неожиданных применениях ИИ, которые еще недавно казались немыслимыми.

Нейросеть дорисовала шедевр Рембрандта

В 1642 году Рембрандт написал «Ночной дозор». Современники восприняли гениальное произведение с кислой физиономией. Восемнадцать стрелков, скинувшихся голландскому художнику по 100 гульденов на свой групповой портрет (аукционная стоимость которого сегодня составляет от 500 млн до 2 млрд долларов, от 43 до 172 млрд руб.), были недовольны. Ничего не видно, какой-то черный квадрат, возмущались они. А вскоре полотно действительно обрело незапланированные квадратные очертания - в 1715 году картину перенесли в здание городской ратуши Амстердама (Рембрандт все-таки, перед иностранцами неудобно), но она не помещалась в проем стены между колоннами. Ценители искусства, недолго думая, взяли ножницы и обрезали один из величайших шедевров мировой живописи по краям:

- слева отхватили полосу шириной 60 см;

- сверху убрали «лишние» 22 см;

- снизу и справа соответственно сняли 12 и 7 см.

Пять лет назад музейщики решили восстановить картину в прежнем виде. За помощью обратились к сверточным нейросетям - это тип искусственного интеллекта, созданный для работы с картинками, видео и звуком. Алгоритм изучил индивидуальный почерк живописца на его оцифрованных картинах, проанализировал толщину мазков, химический состав красок, распределение света и теней и многое другое. Отрезанные части холста не сохранились, однако представление об общем виде оригинального «Ночного дозора» можно было получить по небольшой копии, приписываемой Герриту Лунденсу. Это голландский художник, он жил в одно время с Рембрандтом и зарабатывал тем, что копировал картины своих более знаменитых современников.

На этой основе нейросеть дорисовала утраченные фрагменты и восстановила картину в том виде, в каком ее задумал художник.

КОНКРЕТНО

Что изменилось в «Ночном дозоре»

Экспериментаторы дополнили сохранившееся полотно Рембрандта рамками, дорисованными ИИ. Фото: ddp images/PPE/rpe/van emst /Global Look Press

1. Главные персонажи - капитан Франс Баннинк Кок и лейтенант Виллем ван Рейтенбурх - сместились вправо. Таким образом картина обрела первозданную динамику: капитан и лейтенант пришли в движение, появилось пространство, навстречу которому они вышагивают.

2. В левой части полотна появились два ополченца, которых Рембрандт рисовал бесплатно.

3. Странная фигура бегущего мальчика получила равновесие, выяснилось, что рукой он опирается на балюстраду моста (раньше рука у него была отрезана).

4. Вверху была дорисована арка, и место действия приобрело законченный вид: стало понятно, что дозор направляется не в пивную, а выходит из городских ворот навстречу неприятелю.

Кто на свете всех милее - решает алгоритм

С этими конкурсами красоты одна беда. Членов жюри вечно обвиняют в субъективности, а иной раз злые языки распускают слухи, что королевой красоты можно стать через постель. Яркий пример - конкурс, который судил Парис (он выбирал между Герой, Афиной и Афродитой). Закончился он, как известно, Троянской войной.

Неудивительно, что российские разработчики из компании Youth Laboratories решили, что лучший выход из положения - это привлечь к судейству конкурсов красоты искусственный интеллект. Подкупить его невозможно, подключиться через постель - тоже. Поучаствовать в первом международном конкурсе красоты под эгидой ИИ на специально созданном сайте beauty.ai могла любая девушка. Достаточно сделать селфи, загрузить его через приложение и дождаться вердикта беспристрастного алгоритма.

К результатам конкурса поначалу люди отнеслись настороженно. Надо сказать, фотографии лидеров не производили вау-эффекта. Возможно, потому что по условиям надо было отправить селфи без макияжа. А может быть, потому что алгоритм оценивал не сексуальную привлекательность, а специфические медицинские показатели: организаторы считали, что красота - это проявление здоровья. И нейросеть анализировала соответствие внешности заявленному возрасту, пропорции и симметрию лица, цвет кожи, наличие морщин и тому подобные признаки.

Вкалывают роботы, счастлив человек! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

А потом и вовсе грянул скандал, потому что ИИ обвинили в расизме: в числе первых 44 красоток была только одна темнокожая девушка и несколько уроженок Азии. Разработчики объяснили это недостаточным разнообразием обучающей выборки, поэтому нейросеть сделала вывод, что светлый цвет кожи - это признак привлекательности. В итоге нейросеть перепрофилировали в виртуальную примерочную в цифровом гардеробе, а ИИ на «живых» конкурсах красоты теперь используют только в качестве вспомогательного средства. Например, для анализа симметрии лиц участниц.

ChatGPT в парламенте

Бразильцы не только хорошо играют в футбол. Они еще и великие правдоискатели. А где можно найти правду? Земляки Пеле считают, что в суде. И судятся с большим удовольствием. Ежегодно служители бразильской Фемиды получают 4 миллиона исков только по трудовым спорам. Справиться с таким валом заявлений судебная система не в состоянии, поэтому в Бразилии рекордное число исков остается нерассмотренными. На начало 2006 года таких насчитывалось 102 миллиона.

Чтобы выйти из ситуации, бразильцы обратились к помощи искусственного интеллекта. Формально нейросети не выносят судебных решений. Вот что делают системы ИИ:

- определяют приоритетность дел (например, случаи домашнего насилия рассматриваются в первую очередь);

- анализируют, есть ли необходимый пакет документов для принятия решений;

- ищут прецеденты, на которые можно опираться при вынесении вердикта;

- составляют проекты судебных заключений.

Но на практике (особенно это касается мелких дел) судьи часто просто копируют предварительное решение, рекомендованное искусственным интеллектом. Да что там говорить, три года назад в Бразилии приняли закон, который целиком и полностью сгенерировал ChatGPT. Это произошло в городском совете города Порту-Алегри, его население 1,5 миллиона человек. Местный депутат Рамиро Росарио поручил ChatGPT разработать законопроект, который позволял налогоплательщику не платить за замену счетчиков потребления воды в случае их кражи. За несколько секунд чат-бот подготовил документ, который прошел проверку в юридической службе и был единогласно принят на пленарном заседании городского совета. О том, что закон был сгенерирован нейросетью, депутаты узнали только задним числом. Но не стали ничего менять.

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