Авербух и Арзамасова сообщили о важном событии в семье: к рождению третьего ребенка все готово

Лиза Арзамасова и Илья Авербух сообщили радостную новость Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух переехали в новый дом. Актриса опубликовала в блоге фото, впервые показав мужа и детей Льва и Лею в загородном особняке. Семейные кадры вновь спровоцировали слухи о беременности артистки.

Лиза Арзамасова показала редкие семейные фотографии в честь новоселья. 31-летняя актриса и ее 52-летний муж Илья Авербух въехали в новый дом на берегу Истринского водохранилища.

Актриса запечатлела себя рядом с мужем и детьми в гостиной. На фото Лиза старательно прячет живот. Фигурист с нежностью смотрел на жену, обнимая ее. "У нас начинается новая глава - в новом доме", - подписала кадры Арзамасова.

Актриса старательно прячет живот Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стоит отметить, что ранее Лиза все же показала округлившийся живот. Произошло это на детском празднике пятилетнего сына Льва и двухлетней дочери Лии. Поклонники тут же решили, что их любимица ожидает третьего ребенка. Ее стали поздравлять с беременностью.

Меж тем сам Авербух упорно опровергает слухи о третьей беременности Арзамасовой. "Нет, точно, 100% нет!" - заверил он.

Арзамасова и Авербух переехали в новый до Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но публика мужчине не поверили. Буквально в минувшие выходные он пришел на свадьбу фигуристки Жени Медведевой без молодой жены. Люди отмечали, что хореограф супругу обожает и не выходит в свет без нее. Вероятно, как полагает народ, у актрисы токсикоз, потому она и осталась дома.

Напомним, Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году, когда актрисе было 15 лет. В 2020 году они поженились. Через восемь месяцев после свадьбы Лиза родила сына Льва. Дочь Лия появилась на свет в августе 2024 года.