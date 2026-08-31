Данила Козловский угодил в скандал: Ольга Зуева раскрыла неприятную правду об актере

Данила Козловский крупно оскандалился Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Зуева бьется с Данилой Козловским за алименты. В Москве начался суд за выплаты на американскую дочь актера. Бывшая сожительница заявила, что актер не дает ни копейки на ребенка.

Ольга Зуева раскрыла неприятную правду о Даниле Козловском. По словам актрисы, попытки мирно договориться об алиментах на их общую дочь Оду Валентину начались в октябре 2025 года, но результата не принесли.

Устав просить деньги, Зуева пошла в суд. Ольга подчеркнула, что не требует от бывшего ничего сверх того, что положено ребенку по закону.

Ольга Зуева бьется с Козловским за алименты на общую дочь Оду Валентину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

"Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде", - сообщила Зуева в блоге.

Сам Данила строит счастье в новой семье с Оксаной Акиньшиной, которая недавно родила от него сына Лео. "Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский", - объявили артисты.

Раньше казалось, что Козловский - ответственный папа. Несмотря на расставание с Зуевой, он продолжал заботиться об их общей дочери Оде Валентине, летал в Америку, где живет девочка, стараясь как можно чаще видеться с наследницей. Он публиковал фото с подарками для крошки.

Оксана Акиньшина родила от актера сына Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стоит отметить, что расставание Зуевой и Козловского прошло тяжело. Актер признавался, что причинил боль любимой женщине. "Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать наши жизни. Правильнее сказать, что я поступил несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко поступил. Но больше я ничего говорить не буду", - откровенничал звезда.