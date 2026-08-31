МЧС России продолжает борьбу с огнем в Республике Сербии

Фото: МЧС России

«Хвала» в переводе с сербского - «Спасибо».

Это слово теперь часто можно встретить в сербских СМИ и соцсетях, когда речь заходит о работе экипажа Ил 76 МЧС России, который уже 2 недели тушит пожар в Республике Сербии.

- Люди публикуют кадры пролета Ил 76 и моментов сброса воды, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства. - Для многих появление самолета стало знаком быстрой и настоящей помощи. В комментариях пользователи подчеркивают прочные связи между народами России и Сербии.

«Руководство спасательных служб и жители, чьи дома и хозяйства были под угрозой, искренне благодарят российских специалистов», - читаем в оперативных сводках.

В понедельник, 31 августа, экипаж «пожарного бомбардировщика», как называют наш лайнер, успешно боролся с огнем в Колубарском округе Сербии. Авиаспасатели провели серию прицельных сбросов воды и не дали пламени подойти к населенным пунктам.

Ударная работа российского воздушного судна вызывает в республике большой интерес. Здесь постоянно отмечают мастерство наших пилотов и высокие технические возможности самолета.

ПОДРОБНОСТИ

Ил 76 МЧС России - эффективное средство борьбы с масштабными ландшафтными пожарами. Воздушное судно оснащено выливным авиационным прибором ВАП 2. За один сброс он доставляет к очагу до 42 000 литров воды. Такая мощность помогает надежно сдерживать огонь даже на самых трудных участках.