МЧС России продолжает борьбу с огнем в Республике Сербии

Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2026 21:01

МЧС России продолжает борьбу с огнем в Республике Сербиивидео

В понедельник наш лайнер, успешно боролся с огнем в Колубарском округе Сербии
Александр ГАМОВ
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Хвала» в переводе с сербского - «Спасибо».

Это слово теперь часто можно встретить в сербских СМИ и соцсетях, когда речь заходит о работе экипажа Ил 76 МЧС России, который уже 2 недели тушит пожар в Республике Сербии.

- Люди публикуют кадры пролета Ил 76 и моментов сброса воды, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства. - Для многих появление самолета стало знаком быстрой и настоящей помощи. В комментариях пользователи подчеркивают прочные связи между народами России и Сербии.

«Руководство спасательных служб и жители, чьи дома и хозяйства были под угрозой, искренне благодарят российских специалистов», - читаем в оперативных сводках.

В понедельник, 31 августа, экипаж «пожарного бомбардировщика», как называют наш лайнер, успешно боролся с огнем в Колубарском округе Сербии. Авиаспасатели провели серию прицельных сбросов воды и не дали пламени подойти к населенным пунктам.

Ударная работа российского воздушного судна вызывает в республике большой интерес. Здесь постоянно отмечают мастерство наших пилотов и высокие технические возможности самолета.

ПОДРОБНОСТИ

Ил 76 МЧС России - эффективное средство борьбы с масштабными ландшафтными пожарами. Воздушное судно оснащено выливным авиационным прибором ВАП 2. За один сброс он доставляет к очагу до 42 000 литров воды. Такая мощность помогает надежно сдерживать огонь даже на самых трудных участках.

МЧС России продолжает борьбу с огнем в Республике Сербии