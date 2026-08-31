«Имеет ли она право учить сохранять семьи?» Бывшая жена Товстика показала Полину Диброву в «голом» платье

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Год назад Полина Диброва рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым и развелась с ним ради новой любви. Очередным избранником 37-летней красавицы стал бизнесмен Роман Товстик. Ради Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли остаться друзьями и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело посвящает Полине и бывшему мужу разгромные посты. В этот раз женщина решила опубликовать архивный снимок, в котором Диброва предстает в «голом» платье.

На фото пикантный наряд едва прикрывает пышные прелести Полины.

Елена Товстик опубликовала откровенное фото Полины, на котором та позировала в «голом» платье. Фото: соцсети.

«Иногда я смотрю на то, как сегодня некоторые женщины называют себя "хранительницами семейных ценностей", создают женские клубы, учат других женщин быть мудрыми, сильными и сохранять семью — и невольно задаюсь вопросом: а что именно мы называем семейными ценностями? Можно ли говорить о традиционной семье, если твоя собственная история началась с разрушения чужой семьи? Можно ли учить женщин уважению к браку, верности и ответственности, если рядом с тобой мужчина, который ушел из семьи, где осталось шестеро детей?» - размышляет Елена Товстик в личном блоге.

Откровения экс-супруги бизнесмена настолько достали Полину, что она решила подать в суд иск о защите чести и достоинства. Правда, эта мера, не остановила Елену от новых публикаций.

Несмотря на регулярные выпады бывшей жены, Роман Товстик и Полина Диброва вовсю наслаждаются романтическим периодом в своих отношениях. Пара не скрывает - они искренне счастливы вместе.

По словам Полины, несмотря на многодетное семейство, им с Романом регулярно удается выкроить время, чтобы побыть вдвоем. На вопрос об интимной жизни модель призналась, что у них с Товстиком нет проблем с сексом.

«Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе», - сообщила недавно экс-супруга Дмитрия Диброва телеведущему Георгию Иващенко.