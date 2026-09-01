Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

НОВЫЙ ДАЛЬНИЙ

Знакомьтесь: Омега. Четыре месяца от роду. Хищник. Питается птицами и мясом млекопитающих. В общем, совсем как человек, только птица. А именно - балобан из отряда соколиных, родилась в московском питомнике Peregrine Falcon. И вообще, все соколы здесь - из питомников, потому что ловить их в дикой природе запрещено (до пяти лет тюрьмы).

Омега родилась в московском питомнике Peregrine Falcon. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Здесь - это на Восточном экономическом форуме. Дом сокола, где можно полюбоваться этими прекрасными птицами, стоит на Улице Дальнего Востока, которая торжественно открылась 1 сентября.

- В 2015 году мы в первый раз открыли Улицу Дальнего Востока. Тогда говорили: зачем эти хлопоты? Зачем лишняя работа? Но мы доказывали, что мы должны показать, за что мы любим Дальний Восток, почему гордимся им. Очевидно, что это только парадная сторона. В Приморье и Хабаровске, на Сахалине и Камчатке, в Якутии и Бурятии привлекались инвестиции, создавались новые рабочие места, строились предприятия. Сегодня эти цифры уже стали достоянием всей нашей страны: 1118 новых предприятий, 6,8 трлн рублей привлеченных инвестиций, 163 000 новых рабочих мест. Мы вместе создали Новый Дальний Восток. Я хочу поблагодарить всех, кто это работу ведет и вел. Это главы регионов и рабочие, строители, учителя, врачи. Всем низкий поклон и спасибо. Мы будем продолжать эту работу, будем выполнять поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Могущество России будет прирастать Дальним Востоком! - сказал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На ВЭФ открылась Улица Дальнего Востока Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Каждый год Улица Дальнего Востока дает возможность увидеть, чем живет макрорегион и какие изменения происходят на его территории. Нам важно показать достижения регионов и их уникальность — историю, традиции и многообразие народов Дальнего Востока. За крупными проектами, новыми технологиями, развитием туризма и культуры всегда стоят люди, которые создают и развивают свои регионы. В этом году, объявленном Президентом Годом единства народов России, особенно важно подчеркнуть многообразие культур и традиций, которые являются частью общего наследия нашей страны. В конечном счете, именно из таких историй складывается общее представление о Дальнем Востоке и его роли в развитии всей страны, - подчеркнул советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Тут напрашивается небольшая справка. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета. На эти четыре дня корпуса ДВФУ превратились в рабочие помещения форума, где проходят сессии, заключаются контракты, берутся интереснейшие интервью (в том числе - в открытой студии «Комсомольской правды», которая всегда работает на ВЭФ). А если спуститься к морю, на набережной вдоль пляжа раскинулась та самая Улица Дальнего Востока.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой улице все 11 восточных регионов страны строят свои павильоны и пытаются по-доброму конкурировать с соседями: демонстрируют, кто во что горазд, кто чем богат и необычен. Давайте пробежимся по этой улице, от самого Дома сокола (с него она, собственно, и начинается) - и до Колымы!

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЫЙДУ НА УЛИЦУ, ГЛЯНУ НА ВОСТОК

Бурятия построила свою экспозицию в форме мандалы: сакральной буддийской карты мироздания. Зовет на Байкал, угощает целебными травами.

Хабаровский край приглашает совершить путешествие на сапе, любуясь региональными красотами.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

А Камчатка – это подводная лодка. Павильон этого полуострова на ВЭФ построен в форме субмарины. Внутри - выставка достижений камчатского хозяйства, среди которых корякская маска из лопатки медведя и резной шаманский мини-столб из моржового, уважаемые читатели, бакулюма. Это та самая кость моржа, от которой и родилось то самое крепкое выражение. А еще Камчатка приглашает на аттракцион Землетрясариум, позволяющий испытать на себе явление, которое на полуострове, к сожалению, не редкость.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский край рекламирует круглогодичный морской курорт в бухте Алеут, который через два года будет готов принимать гостей. А еще здесь можно по одному лишь выражению… Простите, изображению лица многое узнать о своем здоровье. Если коротко - давление и гемоглобин у меня в норме, уровень стресса и усталости - тоже (неудивительно, сегодня же только первый день форума). Остальное дает пищу для размышлений и расходов.

Амурская область при помощи специальных наушников дает послушать звуки региона. Рокот космодрома Восточный, рев самца при миграции косули, крик даурского журавля...

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Забайкалье рассказывает о своих месторождениях полезных ископаемых и инвестиционных проектах, от строек до тяжелой промышленности. Заманивает жмыхом кедрового ореха, молотой черемухой и конфетами с багульником.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курилы во главе с Сахалином приглашают на горнолыжные трассы и знакомят с традициями островных народов, а еще зовут отведать пасту из нори и клоповки (зря вы так, очень вкусная ягода, между прочим).

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евреи - вот же широкой души люди! - бесплатно угощают всех желающих капучино с жареным миндалем и другими видами кофе. Под чашечку-другую можно ознакомиться со свежим выпуском «Биробиджанер Штерн» и при помощи ИИ узнать, какая профессия вам лучше подходит, если решите переехать на работу в Еврейскую автономную область. Если не решите - тоже.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чукотка знакомит с искусством резьбы по кости и заодно - с богатым инвестиционным потенциалом. Предлагает полюбоваться чукотскими рассветами и северным сиянием на интерактивном экране.

Якуты удивляют бананами и папайей, выращенными в республике, и настоящим (!) скелетом мамонта.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

А Магаданская область, как всегда, предлагает купить слитки золота, цепочки и перстни, некоторые из которых стоят миллион рублей и больше.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

И если вы сейчас скептически улыбнулись, то зря: при мне случайный прохожий накупил ювелирки на несколько сотен тысяч. Это же Восточный экономический форум. Денег здесь много.