«Спасайся, кто может!»: в офисе Зеленского прозвучал похоронный звон

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

За российскими ударами по военным и инфраструктурным объектом на территории Украины как-то подзатерялась борьба украинских антикоррупционеров из НАБУ и САП с замазанными в коррупции деятелями из команды Зеленского. Между тем, там все идет, хоть и неспешно, но своим чередом.

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что возглавляемая им структура потребовала арестовать залог, внесенный за экс-министра Германа Галущенко, одного из фигурантов по делу ОПГ «Миндич, Цукерман и партнеры», и обратилась с этим требованием в суд. Напомним, сумма залога составляет 150 млн гривен (около 3,3 млн долларов США), и как считают антикоррупционные прокуроры, данные средства сами были получены преступным путем в результате реализации коррупционной схемы и легализованы через внесение в виде залога. Если суд удовлетворит ходатайство САП, то залог будет считаться невнесенным, а Галущенко вернется в СИЗО.

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

- Он должен прийти, постучать и сказать: «Добрый день, я вернулся», - недобро пошутил Клименко.

В таком случае Галущенко может стать соседом экс-замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой, которая до сих пор находится в СИЗО, поскольку за нее залог так и не сумели собрать и внести. Хотя сумма залога за Мудрую требуется в 7 с лишним раз меньшая, чем за Галущенко – всего каких-то 20 миллионов гривен.

Мудрая сейчас сидит как раз за то, что собирала по поручению руководства залог для Галущенко и делала это противоправными способами. И тот факт, что за нее до сих пор не собрали какие-то жалкие 20 лямов гривен, говорит лучше всего, что у команды Зеленского, в которой сейчас богатей сидит на богаче, и богатеем же погоняет, нет денег «чистых», которые можно показать без риска самим столкнуться с правоохранительными органами и коррупционными структурами. И, что еще важнее в данной ситуации, что у Зеленского нет административного и властного ресурса для воздействия на эти структуры.

Сам он пока может быть спокойным, его должностное положение защищает его от расследований, ни у кого на Украине нет полномочий для уголовного преследования президента (хотя по букве закона Зеленский им уже долгое время не является). Даже если САП и НАБУ триста раз удостоверятся в результате, что на вершине украинской главной коррупционной пирамиды стоит Зеленский, никаких действий или мероприятий в отношении него они предпринимать не имеют права. Политический скандал – это другое дело, но пока и тут смельчаков на украинском горизонте не наблюдается. А вот что касается членов его команды, тут иммунитета или индульгенции нет ни у кого.

Кстати, как заявил все тот же Клименко, «в ходе расследования дела «Форест Гамп» (второе уголовное дело по сбору залога для Галущенко – прим. авт.) не было сотрудничества с Микитасем (нардеп, состоявший в интимной связи с Мудройи обсуждавший с ней нюансы сбора денег), когда получались записи разговора Мудрой». И, по его словам, «расследование под прикрытием длилось более года и продолжается до сих пор», а «материалов производства намного больше, чем те, которые были обнародованы». А это значит, что целью расследования является кто-то, кто в фактической служебной иерархии находится между Мудрой и Зеленским. И таких людей на Украине раз, два, и обчелся.

Эти слова Александра Клименко звучат, как похоронный звон колокола для многих на Банковой. И если сейчас Зеленскому и Ко не удастся собрать необходимые для внесения залога за Мудрую легальные средства, которые не вызовут вопросов, ей придется сидеть в СИЗО, а это послужит самым четкой командой «Спасайся, кто может!» для многих из команды «просроченного», что надо бежать с «тонущего корабля». Или, как вариант, идти на «сделку со следствием» в случае появления у НАБУ и САП вопросов к ним, потому что от тюрьмы их никто спасти не сможет.

И не будет.

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