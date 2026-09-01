Боня купила дочери коврик для седла за 60 тысяч рублей

Звезда «Дома 2» Виктория Боня, похоже, решила больше не спорить с дочерью из-за ее любви к дорогим вещам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезда «Дома 2» Виктория Боня, похоже, решила больше не спорить с дочерью из-за ее любви к дорогим вещам. Блогер показала очередные покупки 14-летней Анджелины: коврик для седла от «Hermes» за 700 долларов, то есть около 60 тысяч рублей, и новый браслет.

14-летняя Анджелина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Боня выложила видео, на котором они с дочерью принялись рассматривать новый аксессуар для лошади и очередной браслет, купленный в том же бутике. Блогер поздравила Анджелину с приобретениями и предложила показать подписчикам обновки. Особое внимание телеведущая обратила на украшения дочери, заметив, что браслетов «Hermes» у школьницы уже больше, чем у нее самой. «Я тебя поздравляю, солнышко, с покупкой своей. И я тебе знаю, что скажу? Носи на здоровье. Если тебя радуют материальные вещи, пусть он тебя радует. Это тоже классно. Когда уже не радуют материальные вещи, это тоже классно», — сказала Виктория.

Вот только затем выяснилось, что на этом семейный шопинг еще не закончился. «Это еще не все, да? Мы сейчас едем за каким-то другим браслетом, я так поняла. Твоя мама ездит по твоим браслетикам, знаешь. Понимаешь, вообще, ценность того, как я тебе время твое уделяю», — пошутила блогер.

Новый браслет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Примечательно, что изначально блогер везла дочь в магазин за новым седлом для лошади, но Анджелина уговорила заодно приобрести аксессуар для себя. Удивительно, но в этот раз звездную наследницу даже не отругали. Еще недавно отношение Бони к дорогостоящему шопингу дочери было совсем другим. Во время похода в ювелирный бутик Анджелина выбрала браслет за 1,5 тысячи евро, хотя они с мамой заранее договаривались о покупке украшения за 600 евро. Виктория возмутилась, что дочь поставила ее перед фактом прямо перед кассой.

«Анджелина, я тебя отправила за браслетом за 600 евро. Ты зачем меня позоришь? Мы с тобой договорились, так некрасиво! Я на 600 евро согласилась, а ты меня подставляешь! Это очень дорого! Ты несовершеннолетняя, тебе нужно научиться ценить маленькие вещи, и только потом покупать большие», — сказала тогда Боня.

Коврик для лошади Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, собственная лошадь у Анджелины появилась совсем недавно: в конце июля Боня подарила дочери коня, о котором та давно мечтала. Так что теперь Виктории приходится тратиться не только на брендовые вещи для Анджелины, но и для ее скакуна.

Видео Бони о воспитании дочери также пользуются большой популярностью в соцсетях. Пользователи уже окрестили эту серию роликов «сериалом». Недавно комик Екатерина Моргунова вместе с коллегой Катей Вяликовой даже сняли пародию на Викторию и Анджелину. Ролик собрал в соцсетях свыше 7 миллионов просмотров.

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