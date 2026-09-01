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Звезды1 сентября 2026 8:55

Боня купила дочери коврик для седла за 60 тысяч рублей

Виктория Боня купила брендовый коврик для седла за 60 тысяч рублей
Кирилл МИШИН
Звезда «Дома 2» Виктория Боня, похоже, решила больше не спорить с дочерью из-за ее любви к дорогим вещам.

Звезда «Дома 2» Виктория Боня, похоже, решила больше не спорить с дочерью из-за ее любви к дорогим вещам.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезда «Дома 2» Виктория Боня, похоже, решила больше не спорить с дочерью из-за ее любви к дорогим вещам. Блогер показала очередные покупки 14-летней Анджелины: коврик для седла от «Hermes» за 700 долларов, то есть около 60 тысяч рублей, и новый браслет.

14-летняя Анджелина

14-летняя Анджелина

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Боня выложила видео, на котором они с дочерью принялись рассматривать новый аксессуар для лошади и очередной браслет, купленный в том же бутике. Блогер поздравила Анджелину с приобретениями и предложила показать подписчикам обновки. Особое внимание телеведущая обратила на украшения дочери, заметив, что браслетов «Hermes» у школьницы уже больше, чем у нее самой. «Я тебя поздравляю, солнышко, с покупкой своей. И я тебе знаю, что скажу? Носи на здоровье. Если тебя радуют материальные вещи, пусть он тебя радует. Это тоже классно. Когда уже не радуют материальные вещи, это тоже классно», — сказала Виктория.

Вот только затем выяснилось, что на этом семейный шопинг еще не закончился. «Это еще не все, да? Мы сейчас едем за каким-то другим браслетом, я так поняла. Твоя мама ездит по твоим браслетикам, знаешь. Понимаешь, вообще, ценность того, как я тебе время твое уделяю», — пошутила блогер.

Новый браслет

Новый браслет

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Примечательно, что изначально блогер везла дочь в магазин за новым седлом для лошади, но Анджелина уговорила заодно приобрести аксессуар для себя. Удивительно, но в этот раз звездную наследницу даже не отругали. Еще недавно отношение Бони к дорогостоящему шопингу дочери было совсем другим. Во время похода в ювелирный бутик Анджелина выбрала браслет за 1,5 тысячи евро, хотя они с мамой заранее договаривались о покупке украшения за 600 евро. Виктория возмутилась, что дочь поставила ее перед фактом прямо перед кассой.

«Анджелина, я тебя отправила за браслетом за 600 евро. Ты зачем меня позоришь? Мы с тобой договорились, так некрасиво! Я на 600 евро согласилась, а ты меня подставляешь! Это очень дорого! Ты несовершеннолетняя, тебе нужно научиться ценить маленькие вещи, и только потом покупать большие», — сказала тогда Боня.

Коврик для лошади

Коврик для лошади

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, собственная лошадь у Анджелины появилась совсем недавно: в конце июля Боня подарила дочери коня, о котором та давно мечтала. Так что теперь Виктории приходится тратиться не только на брендовые вещи для Анджелины, но и для ее скакуна.

Видео Бони о воспитании дочери также пользуются большой популярностью в соцсетях. Пользователи уже окрестили эту серию роликов «сериалом». Недавно комик Екатерина Моргунова вместе с коллегой Катей Вяликовой даже сняли пародию на Викторию и Анджелину. Ролик собрал в соцсетях свыше 7 миллионов просмотров.

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