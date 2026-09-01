ДОМ.РФ запустил второй поток обучения студентов цифровым навыкам в строительстве

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ДОМ.РФ запустил второй поток федерального образовательного модуля по развитию цифровых компетенций у студентов региональных строительных колледжей. Проект реализует ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ. Среди партнеров - ведущие образовательные организации.

В этом году цифровой модуль стартует в 6 регионах - Республике Дагестан, Республике Мордовия, Республике Хакасия, Курской области, Краснодарском и Хабаровском краях. В 2025 году пилотный поток объединил студентов и преподавателей колледжей из пяти регионов. В их числе - Калининградская, Ульяновская области, Республика Марий Эл, Краснодарский край и Республика Саха (Якутия).

«ДОМ.РФ всегда уделял огромное внимание развитию кадрового потенциала строительной отрасли, чтобы жилищная сфера развивалась качественно, технологично и с комфортом для людей. У нас действует целая линейка программ и проектов, которые позволяют готовить и обучать специалистов самого высокого уровня. Освоение цифровых навыков – это часть большой работы по повышению эффективности строительных процессов», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Он добавил, что в этом году расширили географию: подключают новые организации, вовлекают региональных работодателей в развитие образовательных программ.

«Это позволяет не только формировать устойчивую систему подготовки специалистов для строительной отрасли, но и вносить вклад в развитие человеческого капитала регионов», — подчеркнул Козак.

Программа рассчитана на полгода. Ее встроили в образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и профтребованиями. В ней будут участвовать студенты второго курса и старше. Им предстоит изучить материалы, связанные с ключевыми направлениями цифровизации отрасли.

Важным в освоении практических навыков станет отечественное отраслевое программное обеспечение — «Цифровой контроль строительства» от «ДОМ.РФ Технологии». Дополнительно запланированы практические занятия с цифровыми сервисами и платформами, вебинары с экспертами ДОМ.РФ и разбор реальных кейсов из отрасли.

В дальнейших планах «ДОМ.РФ Технологии» - продолжать масштабирование образовательного проекта, подключая новые организации и расширяя географию. Практическая составляющая программы будет развиваться в том числе с учётом чемпионатного движения. Напомним, «ДОМ.РФ Технологии» выступает федеральным партнёром чемпионата «Профессионалы» и организатором компетенции «Технологии информационного моделирования BIM».