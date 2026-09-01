ДОМ.РФ предлагает распространить программу доступной аренды жилья для льготников на всю Россию

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На открывшемся сегодня Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии «Жилищная политика: арендное жильё как один из инструментов решения» выступил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. В частности, он заявил, что действие программы льготной аренды жилья для отдельных категорий граждан возможно распространить на всю страну, а не только на регионы Дальнего Востока и Арктической зоны.

Напомним, программа «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации» была запущена по инициативе президента России. ДОМ.РФ выступает её оператором.

По оценке Дениса Филиппова, сегодня в арендных квартирах и апартаментах проживает 13% населения России — это 8 миллионов семей. Сдаваемое в аренду жилье в целом занимает 252 миллиона «квадратов». Это сопоставимо со всем жилфондом Москвы. При этом, по данным ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около четверти россиян рассматривают аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса.

Президент РФ ранее отметил накопленный компанией опыт в этом сегменте развития жилищной сферы. Именно ДОМ.РФ в 2022 году стал оператором программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе». В 2025 году ее распространили и на Арктическую зону. Программа призвана обеспечить молодых специалистов и других россиян арендным жильём по ценам гораздо ниже среднерыночных. Разница компенсируется субсидиями из региональных и федерального бюджетов. Совокупно благодаря особым условиям финансирования и субсидированию ставки аренды для проживающих составляют примерно 25-30% от рыночных. Для примера Денис Филиппов привёл Южно-Сахалинск. Там по программе студию площадью 19 «квадратов» можно снять за 5 тысяч рублей в месяц.

«Доступное арендное жилье — это решение стратегической задачи по сохранению кадрового потенциала регионов и улучшению демографической ситуации. Возможность долгосрочно снимать комфортное жилье по льготной стоимости, на понятных условиях, позволяет людям строить планы на будущее. Поэтому развитие арендного жилья — это инвестиция и в качество жизни людей, и в будущее регионов», — отметил Денис Филиппов.

Программа рассчитана до 2043 года. На сегодня профинансировано строительство почти 12 тысяч квартир, а более 5 тысяч — уже заселены. Арендные дома по программе открыты, например, в Амурской области, Приморском крае, Республике Саха (Якутии) и других регионах.

Помимо этого, на Дальнем Востоке ДОМ.РФ развивает направление корпоративной аренды — для сотрудников отдельных предприятий.