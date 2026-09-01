Александр Ведяхин, первый зампред Сбера: «Молодежь Индии считает Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет»

Фото: пресс-служба Сбера.

Бизнес обеих стран продолжает искать новые точки роста. При этом власти и в России, и в Индии понимают, что недостаточно опираться только на торговлю. Есть и другие перспективные направления, где наши страны могут быть полезны друг друга. И судя по цифрам товарооборота и его структуре, потенциал для роста очень большой. Об этом и многом другом говорили участники бизнес-ланча «Сбера». Экспертный диалог «Россия – Индия: развитие технологического партнерства для повышения устойчивости бизнеса» состоялся на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Индия является одним из важнейших экономических партнеров России. И это сотрудничество взаимовыгодное. Сейчас товарооборот между Россией и Индией превышает $60 млрд в год. И есть стратегическая основа для дальнейшего роста. В частности, об этом говорят данные исследования Observer Research Foundation (ORF), посвященного отношению молодых индийцев к различным странам.

- Россия заняла первое место по удовлетворенности состоянием двусторонних отношений - 72%. Для сравнения: у Японии 69%, у США — 56%, у Китая — всего 31%. И что еще важнее - те же 72% молодых индийцев считают нашу страну вероятным ведущим партнером на ближайшие 10 лет. Это выше, чем у США (61%) и даже у Японии с Австралией. Но ключевой момент - не сами проценты, а их стабильность. Год назад было 73% - практически та же цифра, тогда как удовлетворенность отношениями с США обвалилась с 86% до 56%. Авторы исследования прямо пишут: российско-индийское партнерство воспринимается как устойчивый и продолжающийся диалог, - заявил Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера.

По его словам, эти данные — не просто повод для гордости. У России есть мощный репутационный капитал среди городской образованной молодежи Индии,

- Сам по себе он не дает отраслевых приоритетов. Его надо переводить в повседневные вещи: в российские товары на индийских полках, в совместные рабочие места, в удобные поездки и в понятные бизнес-проекты, - подчеркнул Александр Ведяхин.

Работа во всех этих направлениях постоянно ведется. И везде есть положительные сдвиги. Например, на инвестиционном поле.

- Пока доля российских инвестиций в индийскую экономику не превышает 1%. Очень небольшой размер. Для сравнения, всего иностранных инвестиций в экономику Индии $94,5 млрд. Уверен, что ситуация будет меняться. И нам многое надо еще будет поменять, - заявил первый зампред Сбера.

В банке активно развивают индийское направление. В частности, там работает подразделение СберИндия. А в центре Дели строятся две башни. Они будут достроены в 2028 году и станут центром развития российского бизнеса в Индии.

- Обязательно посмотрите на индийский рынок. Это одна из самых быстрорастущих экономик мира. Сбер делает очень простой вход и выход с этого рынка. Уверен, что вы сможете заработать ту доходность, которая вас порадует, - сказал Александр Ведяхин, напомнив (как это положено по закону), что инвестиции всегда связаны с риском.

При этом львиную долю в наших поставках в Индию занимают сырьевые товары – нефть, металлы, минеральные удобрения. Поэтому есть куда развиваться.

- Нам нужно увеличить долю несырьевого и неэнергетического экспорта. У нас открылся павильон «Сделано в России» в Нави-Мумбаи. За несколько месяцев работы его резидентами стали уже 37 российских компаний. Сегодня в павильоне представлено около 800 видов товаров, а еще порядка 300 проходят процедуру оформления, - заявил Петр Засельский, председатель правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ).

По его словам, такая точка физического контакта с российской продукцией очень важна для продвижения нашего экспорта. При этом импорт из Индии составляет лишь около $5 млрд. И его структура тоже постепенно меняется.

- Раньше это был традиционный ассортимент: фрукты, чай, рис, хлопок. Он никуда не делся. Но мы видим, что активно растут и другие сегменты. Например, продукция машиностроения, электроника, химия, текстиль и другие. Рост идет не столько количественный, сколько качественный. Наши предприниматели активно пробуют новые товары из Индии. Если объем за последние годы вырос на 20%, то линейка расширилась в 3 - 4 раза, - заявил Иван Носов, глава индийского филиала Сбера.

По его словам, в прошлом году Индия экспортировала на глобальный рынок товаров на $860 млрд. Поставки в России составили меньше одного процента. То есть, потенциал очень большой. Примечательно, что Индия в этом году начала поставки в Россию бензина.

- Это важно для нас в связи с текущей ситуацией на наших НПЗ. Индийские друзья оказывают нам такую поддержку, - отметил Игорь Левитин, советник президента России, бывший министр транспорта.

По его словам, точек соприкосновения в ближайшее время будет больше. К примеру, с точки зрения логистики для доставки товаров из России в Индию и обратно может использоваться не только черное море, но и Северный морской путь.

О перспективах развития бизнес-отношений двух стран говорили и участники бизнес-ланча со стороны Индии.

- Индекс финансовой эффективности страны растет. В Корее, Японии и США рост замедляется. Поэтому инвесторы идут в Индию. Растет и число внутренних инвесторов, которое выросло на порядок за последние годы – до 130 млн частных инвесторов. При этом возвращаются зарубежные инвесторы, в том числе приходят российские, - заявил Ашиш Кумар Чоухан, глава Национальной фондовой биржи Индии.

- Экспорт не вырастет только потому, что есть возможности. Их сначала нужно превратить в реальный бизнес. Да, этому мешают санкции, но мы должны объединиться и найти решение. Это требует совместных усилий. Но мы все ждем роста товарооборота между нашими странами, - сказал Аджаи Сахайи, глава Федерации индийских экспортеров.

Кстати, этому отлично помогают финансовые технологии, которые разрабатывает Сбер. К примеру, за последнее время резко выросла скорость трансграничных операций.

- Если раньше транзакция шла несколько дней, то еще год назад – уже несколько часов. А сейчас – всего несколько минут. То есть, прямо во время созвона с индийским партнером можно отправить деньги и они дойдут до адресата еще до окончания разговора, - привел пример Александр Ведяхин.

Это хорошая база для стратегического взаимодействия в будущем, которой обязательно нужно воспользоваться. Помимо этого, по словам участников экспертного диалога, для дальнейшего роста товарооборота нужны понятные регуляторные условия, более эффективная логистика, гарантии защиты инвестиций и новые совместные проекты в области науки и технологий.