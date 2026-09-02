Роман Курцын: У сына в 14 лет кнопочный телефон, а дома нет интернета. Зачем?

Особая гордость Романа - его читающие дети. Фото: Ирина МИТРОФАНОВА

Роман Курцын - артист, каскадер, каратист, культурист и костромской Ван Дамм, как его называют за глаза, за последние годы уверенно перерос амплуа «веселый качок» и стал получать серьезные драматические главные роли, а еще продюсировать. В семейной комедии «Мой папа - медведь» 6+, где маленькая Маша (Ева Смирнова) узнает, что папа Миша (Борис Дергачев) вдруг превратился в косолапого, Роман сыграл ключевого антагониста Артура - жестокого браконьера, продающего тушки животных за границу. Однако во второй части картины, которая выходит на экраны 3 сентября, персонаж Курцына эволюционировал. Каким он стал теперь, а главное - каким себя чувствует артист, разменяв пятый десяток, выяснял сайт KP.RU.

«Чтобы российские проекты попадали на международный рынок»

- Роман, в чем, как считаете, говоря продюсерским языком, «конкурентное преимущество» второй части семейной комедии «МПМ»?

- Начнем с того, что в детских или семейных фильмах сейчас чаще всего все животные рисованные: графика или мультипликация. Да, получается круто, но в кадре больше всего завораживает именно живой зверь. Почему люди обожают цирк? Вот по этой причине. Моя дочь, если видит в кадре любое животное - собаку, лягушку, кошку, медведя, - сразу реагирует и чувствует, что это интересно: как они будут взаимодействовать с людьми. Такой вот аттракцион внутри фильма. Что касается второй части, конечно, основная интрига в том, что стало с любимыми героями, в том числе и нашим косолапым актером (огромный мишка весом 600 кило). А еще интереса добавляет расширение вселенной героев и развитие - у нас в «Мой папа - медведь 2» появляются детишки медведя (бурый Том становится папой!), а они - как маленькие дети, за ними невероятно интересно наблюдать.

- Ваш персонаж тоже ведь меняется?

- Совершенно верно: из стопроцентного злодея он через магию и колдовство превращается в доброго парня с заячьим сердцем, который помогает главной героине Маше спасаться от других негодяев. Вторая часть картины, как мне показалось, вышла более зрелищной и эмоциональной. Усилился и актерский состав (Софья Зайка, Полина Максимова, Майя Вознесенская).

На съемках «Мой папа - медведь 2» с Софьей Зайкой, Евой Смирновой, Борисом Дергачевым и пушистым актером. Фото: «Киноцех»

Фото: «Киноцех»

- Самое интересное: как проходила работа с животными? Каков лично ваш опыт? Страшно?

- Я уже привык с ними работать. Они как и люди: у каждого свой характер. На съемочной площадке у нас в качестве детей Тома работали два медвежонка. Один - ужаленный в попу, скажем так: очень подвижный, метеор. Это Маня. Для активных сцен мы приглашали ее. А другой мишка более спокойный и вальяжный. Это Варя. Обеих актрис мы и задействовали. Что касается Тома, то в этот раз пересекались с ним не слишком часто: но когда увиделись, сразу обнялись (смеется) - и, мне кажется, он даже меня вспомнил.

- Давайте про вашу личную смелость. Читал, что у вас есть продюсерские планы по поводу покорения китайского рынка - можете приоткрыть завесу?

- Безусловно, мы хотим, чтобы российские проекты попадали на международный рынок (первую часть «Мой папа - медведь» купил Amazon и показывал в Канаде и США. - Авт.). Я снял фильм «Малыш-каратист» 12+, с которым мы летим в Лондон на кинофестиваль - картина уже имеет пять кинонаград, к слову. То есть фестивальное признание на международном уровне присутствует. Работаем в этом направлении. Планируется прокат «Малыша» и в Мексике. Так что и в Китай хотим зайти. Лично мне хотелось бы снять кино в республике - вторую часть «Малыша-каратиста».

- Наши картины не раз пробовали экспортировать на кинорынок КНР (в диапазоне от «Чебурашки» до «Тайны печати дракона»), вау-эффекта не получалось: слишком уж специфическая площадка. Вас это не смущает?

- Все так, но это не означает, что нет интереса к нашим проектам. Да и вообще к стране. Посмотрите, какое количество туристов из Китая посещает Россию. И Москву, и Петербург, и Ярославль, и множество других городов. Очевидно, что идет сближение и на культурном уровне. И мы смотрим китайские фильмы, которые уже не ориентированы сугубо на местную аудиторию и не уступают порой по качеству голливудским, и у них есть запрос на наше кино - и мы будем работать в этом направлении.

- Кстати, о Ярославле! В августе вас срочно прооперировали в этом прекрасном городе. Что произошло? И как долго будет длиться восстановление?

- Произошел полный отрыв левого бицепса. Врачи возвращали мышцу на место, прикрепили к кости. Делал трюк - и на ровном, казалось бы, месте все случилось. Причем даже сначала не понял этого. Слышал хруст - и парни на площадке подумали, что у меня одежда порвалась, а это бицепс был. Даже подтягивался на следующий день. А когда бицепс совсем ушел под мышку, стало понятно - пора делать УЗИ. Даже отека или синяка не было. Восстановление? Через два дня уже был в спортзале. Конечно, не включал в работу травмированную мышцу. Так что нормально. Единственное, что впереди проект с конной акробатикой, вот к нему уже надо быть полностью готовым.

«Мужчина - это мускулистый человек»

- Вам самому внушительный панцирь мышц носить не утомительно? Ведь чем больше вес, пусть даже и мышечный, тем больше нагрузка на суставы, связки и все остальное. И режиссеры все время раздеть в кадре пытаются…

- Вообще, мне кажется, мужчина, как по мне, иначе и не должен выглядеть. В моем понимании мужчина - это мускулистый человек. А не женственный. Что касается износа, то чем больше человек занимается спортом, в том числе и в возрасте, тем лучше для него. Конечно, после 35 лет организм работает иначе - в том числе и на уровне обмена веществ. Но я на эти вещи внимания не обращаю, просто хочу быть сильным мужиком, вот и все! И в жизни, и в кадре. И потом - кто будет играть супергероев?! А что касается раздевания... ну кого еще режиссерам раздевать? (Смеется.) Мужчина должен быть сильным как минимум для того, чтобы носить любимую женщину на руках. Или чтобы дочку подкидывать. Дочь спрашивает: «Папа, а ты меня до каких пор в небо будешь подкидывать?» А я отвечаю: «Ну лет до 20 точно!» Мне кажется, это правильно.

- Кстати, вы не так давно шокировали публику признанием, что у детей нет ни ТВ, ни интернета. Не страшно, если дети растут без интернета, не будут потом за это упрекать?

- Нет, не страшно. У нас есть такое правило: каждое седьмое число месяца дарим сыну Гордею (14 лет) и дочери (10 лет, имя не называется) подарки. Не каждый раз, когда им захотелось, зашли, купили какую-то чепуху, а потом выкинули или забыли через три дня, а именно седьмое число. И они выбирают себе этот подарок - за определенные достижения. Так вот, в 90 процентах случаев они выбирают книги.

Актер с сыном и дочерью. Фото: Личный архив Романа Курцына

- Неужели?!

- Да. И это особая отцовская гордость - у меня читающие дети. Наступает вечер - другие дети сидят в телефонах, а мои читают. Сами. Мы их этого делать не заставляем, что особенно ценно. У сына при этом кнопочный телефон, это тоже правда. Зато он барабанщик и играет на установке так, что все девочки просто фанатеют. При этом у них есть социальные сети.

- Как это?

- Эксклюзив. Эти странички закрыты, о них знает ограниченное количество людей - только семья и близкие, и когда детям исполнится по 18 лет, я им подарю эти аккаунты. А как они знакомятся с моими работами? Выборочно. Во-первых, ходят на премьеры - причем не по ковровой дорожке. Они будут сидеть в зале, но никто не поймет, что это дети Романа Курцына. Во-вторых, у нас дома есть проектор, и просмотр фильма - это целое семейное событие. Дети этого очень ждут, между прочим. Так что все просто. Интернета у нас дома нет. Зачем?

- Даже вайфая?

- Да. Я могу быть по несколько дней без интернета (артист живет в Ярославле. - Авт.) - выхожу на связь, когда выхожу из дома, - и чувствую себя прекрасно.

Спортивная драма «Малыш-каратист» вышла в этом году. Возможно, нас ждет и вторая часть. Фото: Кадр из фильма

- Тогда ваше лето, должно быть, прошло беззаботно. Оцените, как вы его провели, и какие задачи ставите перед собой до конца года?

- Прекрасно прошло! Мы прокатили «Малыша-каратиста» по фестивалям, получили огромное количество кинонаград. Был и летний перерыв недели в три - катался на лодке по Волге. Готовим новый проект: танцевальный проект для детей, проведем кастинг по всей России. А еще детское кино - пишу сценарий. Вообще, хочу снимать кино, в котором буду сниматься сам. Так экономлю деньги (смеется).

«Мой папа - медведь 2» 6+,

с 3 сентября на больших экранах.

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