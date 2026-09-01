Прекрасный пейзаж на всех дорогах Алтая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Двенадцатый сезон фотоконкурса «Самая красивая страна» вновь собрал десятки талантливых авторов, но лишь десятерым счастливчикам выпал шанс отправиться в легендарный нацпарк «Сайлюгемский». Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин делится впечатлениями с места событий.

Этот уголок Горного Алтая стал естественной студией, где вместо декораций — скалистые перевалы и ледниковые реки, а моделями выступают краснокнижные аргали и снежные барсы. За годы существования проекта жюри оценило свыше 800 тысяч снимков, и каждый новый кадр здесь доказывает: настоящая магия рождается только при встрече мастерства с нетронутой стихией.

Владимир Веленгурин поделился эксклюзивными кадрами российских красот. Он не просто фиксировал события, а показал, как участники ежедневно охотятся за светом и ракурсом, чтобы запечатлеть редчайшие мгновения алтайской фауны.

Фотокорреспондент "КП" Владимир Веленгурин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Камень, дарующий продолжение рода

1 сентября фотографам удалось побывать в сакральном месте Горного Алтая, у легендарного Кабай-Таш, что означает в переводе "Камень-колыбель".

«Местные жители приезжают сюда просить у духа продолжение своего рода. Чтобы он им дал ребенка», — рассказывает фотокорреспондент KP.RU.

Фотографы вновь посетили сакральное место Горного Алтая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скальные рисунки -петроглифы привлекают туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые камни украшены удивительными древними рисунками-пиктограммами.

Согласно поверьям, сюда обязательно нужно идти пешком, чтобы не тревожить дух сакрального места. Подходить к камням с левой стороны. Не сорить, не шуметь и ни в коем случае не распивать спиртное. Многие оставляют здесь подарки духам - игрушки, украшения.

В сакральном месте посетители оставляют бусы, серьги, пуговицы и другие вещи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этот же день фотографы увидели озеро Тархатинское - одно из немногих горных озер, где водится рыба. Поразил их водопад Кук-Карагай на высоте 1500 метров. Своя, особенная, индустриальная красота есть и у видов гидроэлектростанции на реке Пони.

Специалист по туризму Сайдаяк Иргит показывает фотографам водопад Ку-Карагай. Это название переводится с алтайского как «сухое дерево». Находится водопад на высоте 1500 метров от уровня моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В репортаже Владимира Веленгурина — живой голос заповедника, где каждый рассвет обещает уникальный сюжет, а каждый щелчок затвора становится шагом к сохранению хрупкой красоты России.

Горные ручьи и реки всегда фотогеничны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проехать по всем дорогам не просто, хотя их часто ремонтируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фотограф Дмитрий Медянцев из Кирова любит снимать в воде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Удивительное сооружение ГЭС в виде трубы, в которой водой вырабатывается электричество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП