Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Двенадцатый сезон фотоконкурса «Самая красивая страна» вновь собрал десятки талантливых авторов, но лишь десятерым счастливчикам выпал шанс отправиться в легендарный нацпарк «Сайлюгемский». Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин делится впечатлениями с места событий.
Этот уголок Горного Алтая стал естественной студией, где вместо декораций — скалистые перевалы и ледниковые реки, а моделями выступают краснокнижные аргали и снежные барсы. За годы существования проекта жюри оценило свыше 800 тысяч снимков, и каждый новый кадр здесь доказывает: настоящая магия рождается только при встрече мастерства с нетронутой стихией.
Владимир Веленгурин поделился эксклюзивными кадрами российских красот. Он не просто фиксировал события, а показал, как участники ежедневно охотятся за светом и ракурсом, чтобы запечатлеть редчайшие мгновения алтайской фауны.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
1 сентября фотографам удалось побывать в сакральном месте Горного Алтая, у легендарного Кабай-Таш, что означает в переводе "Камень-колыбель".
«Местные жители приезжают сюда просить у духа продолжение своего рода. Чтобы он им дал ребенка», — рассказывает фотокорреспондент KP.RU.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Некоторые камни украшены удивительными древними рисунками-пиктограммами.
Согласно поверьям, сюда обязательно нужно идти пешком, чтобы не тревожить дух сакрального места. Подходить к камням с левой стороны. Не сорить, не шуметь и ни в коем случае не распивать спиртное. Многие оставляют здесь подарки духам - игрушки, украшения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В этот же день фотографы увидели озеро Тархатинское - одно из немногих горных озер, где водится рыба. Поразил их водопад Кук-Карагай на высоте 1500 метров. Своя, особенная, индустриальная красота есть и у видов гидроэлектростанции на реке Пони.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В репортаже Владимира Веленгурина — живой голос заповедника, где каждый рассвет обещает уникальный сюжет, а каждый щелчок затвора становится шагом к сохранению хрупкой красоты России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП