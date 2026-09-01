Центральный телеграф принял первые 2000 студентов Центрального университета

Фото предоставлено Центральным университетом.

Более 2 тысяч студентов начали обучение в Центральном телеграфе, где расположился новый кампус Центрального университета. В обучении студентов в историческом здании будут задействованы 400 преподавателей.

В прошлом году в здании легендарного Телеграфа вовсю шла реновация. Полностью ее планируют завершить к сентябрю 2027 года. После этого в здании смогут учиться и работать более пяти тысяч студентов и преподавателей Центрального университета, который займет всю площадь исторического здания. Тогда же в Центральном телеграфе, помимо вуза, расположатся общественные пространства для жителей города: музей и внутренний двор.

К началу этого учебного года удалось полностью отреставрировать три этажа здания, в том числе исторический вход, сводчатый потолок с лепниной, гранитный пол с датой строительства телеграфа «1927», люстры и настенные бра. На отремонтированном пространстве разместятся университетские аудитории. Особое внимание в процессе реновации уделили сохранению знаковых элементов здания.

Фото предоставлено Центральным университетом.

Так, на месте бывшей Радиостудии №4, откуда в середине 20-го века вел передачи советский диктор Юрий Левитан, расположился студенческий медиацентр. Задумка в том, чтобы подчеркнуть ту самую связь поколений. 100 лет назад, когда был построен Центральный телеграф, он был центром связи для всех частей нашей страны. Теперь же в этом здании будут передаваться знания в рамках инновационного вуза, созданного по инициативе Т-Банка при поддержке более 70 ведущих российских компаний.

- Поздравляю студентов и преподавателей с началом нового учебного года! Для многих он начнется в Центральном телеграфе - месте, история которого неразрывно связана с развитием технологий, коммуникаций и самой Москвы. Символично, что легендарное здание обретает новый смысл именно благодаря студентам - здесь будут рождаться идеи, запускаться проекты и завязываться профессиональные связи, которые во многом определят будущее наших студентов, - сказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Он отметил, что университет уже четвертый год объединяет талантливых ребят, готовых выходить за рамки стандартной учебной программы: запускать стартапы, участвовать в научных разработках, побеждать в сложнейших олимпиадах.

- Верю, что новый кампус станет мощной точкой роста для каждого из них. Желаю студентам сохранять исследовательский азарт, ставить амбициозные цели и не бояться ошибок - именно они приводят к прорывным решениям! - подчеркнул Евгений Ивашкевич.

Всего в 2026/27 учебном году в вузе начнут свое обучение 2,8 тысячи бакалавров и магистрантов, в том числе более 1,5 тысяч студентов нового набора. Образовательный процесс в новом учебном году будет проходить как в основном кампусе вуза на ул. Гашека, 7, так и в Центральном телеграфе.

Фото предоставлено Центральным университетом.

Среди 763 новых бакалавров со всей страны 43% являются победителями и призерами престижных международных и всероссийских олимпиад. Из 326 поступивших олимпиадников 126 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Также студентами Центрального университета стали победители и призеры Международной олимпиады по ИИ (IOAI), Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) и Международной инженерно-космической олимпиады (GFSSM) — подготовкой сборных России к этим мировым интеллектуальным соревнованиям занимались эксперты Центрального университета совместно с партнерами.

Средний балл ЕГЭ по математике среди поступивших на платное и грантовое обучение Центрального университета составил 97,6, среди бюджетных мест - 99,6.

Пятый поток магистратуры Центрального университета составили 759 выпускников лучших вузов страны, в том числе НИУ ВШЭ, МГТУ ИМ. Н. Э. Баумана, МГУ, МФТИ, МИСИС и другие. Многие магистранты уже работают в компаниях-партнерах вуза.