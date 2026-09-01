Российские ученые соединили гены человека и комара: вот что получилось

Клетки человека и комара слили с помощью полиэтиленгликоля Фото: Википедия.

Российская академия наук сегодня сообщила неожиданное и слегка пугающее: генетики из Новосибирска создали гибридные клетки человека с фрагментами генома комара. Воображение тут же рисует гибрид комара с человеком. Что нам достанется от кровососущего? Хоботок? Крылья? Жажда крови?

Но нет - речь все же о науке, а не о сценарии ужастика-антиутопии.

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН действительно создали и исследовали клетки, объединяющих генетический материал человека и комара. И сделали это для того, чтобы ответить на один из фундаментальных вопросов генетики: как клетка определяет, какие участки ДНК должны работать, а какие - оставаться выключенными.

Почему комар? Наши с ним эволюционные пути разошлись очень давно - около 600 миллионов лет назад. А исследователи как раз хотели посмотреть, как человеческая клетка будет реагировать на гены очень далекого и не похожего на нас существа. Чужого.

Клетки человека и комара слили с помощью полиэтиленгликоля (полимер, который часто используют в фармацевтике и косметике. - Ред.), после чего в человеческих клетках появились вставки ДНК комара, сообщили в Институте цитологии и генетики СО РАН. Поначалу они были неактивны. И даже не реагировали на белки-активаторы, которыми экспериментаторы их “будили”. Но оказалось, что дело в количестве:

– Если направить активаторы в одно место сразу в большом количестве, ДНК комара активируется, – рассказала сотрудник лаборатории геномных технологий для медицинской генетики Института цитологии и генетики СО РАН Екатерина Глумова.

На комарах ученые не остановятся. Они планируют создать гибриды человеческих клеток с генетическим материалом других организмов. “Это позволит сравнить, одинаково ли человеческая клетка подавляет активность разных чужеродных последовательностей и от чего зависит этот процесс”, - объясняют они.

Подобные эксперименты расширяют границы привычных исследований генома, считает научный руководитель проекта, ведущий научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза, доктор биологических наук Вениамин Фишман. Что ж, сложно не согласиться.

И хотя это исследование относится к фундаментальной науке (авторы доложили о результатах на Международной конференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология»), в будущем оно может найти применение и в медицине - для развития геномных технологий и методов редактирования генома.

KP.RU расскажет об исследовании и его перспективах подробнее.

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