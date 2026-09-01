«Я русский» вместо звонка: включат ли в российских школах знаменитую песню SHAMAN

Образовательные организации сами могут выбирать мелодии, которые используют вместо звонков. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В региональных пабликах появились сведения о том, что песня Ярослава Дронова, он же SHAMAN, « Я русский» будет звучать в российских школах вместо звонка. По тиражируемым сведениям, ее задействуют в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это неправда.

Вбросы касаются в частности двух республик - Башкортостан и Марий Эл. Авторы в качестве «доказательств» используют фотографии документов местных министерств - образования и просвещения - где руководителей учебных заведениях информируют о том, что надо будет включать SHAMAN. На самом деле, эти снимки сгенерированы с помощью нейросетей и являются подделкой. На официальных сайтах ведомств таких опубликований не найти. В канале, специализирующемся на разоблачении лживых инфопоподв, «Фактчекинг по-башкирски», рассказали, что в школы республики пришло письмо якобы от Минпросвещения Башкортостан, где директорам говорят, что с 1 сентября необходимо включить в проект «Мелодии вместо звонков» песню «Я русский» как сигнал начала первого урока. А еще нужно снять видео этого звонка и отправить на указанный в сообщении адрес. Но распоряжение является поддельным, как и вся ситуация - обманом.

С опровержением выступили и в Минобрнауки Республики Марий Эл. «В социальных сетях распространяется ложный приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл о реализации проекта “Мелодии вместо звонков” в школах нашего региона в сентябре», - прокомментировали там. Что касается самого проекта, то сама инициатива его проведения была запущена Министерством просвещения России в ноябре 2024 года. В официальном рекомендательном списке ведомства 4 мелодии о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Так, там есть композиция «Дважды два – четыре» на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Современная «Песня Первых» Дениса Майданова в исполнении автора, Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора Первых. Для тех, кто впервые сядет за парту, будет звучать «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Голосами последних, а также Эдуарда Хиля и инструментального ансамбля «Мелодия», будет звучать и учат«Учат в школе» на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского.

Образовательные организации сами могут выбирать мелодии, которые используют вместо звонков. Но хита «Я русский» от SHAMAN среди предложенных вариантов нет. Власти призывают быть внимательными и доверять только проверенным источникам информации.